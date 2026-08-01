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  4. Журова о будущем Дзюбы: «Это игрок, который вправе выбирать. Он не в каждую команду пойдет даже в РПЛ»

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Журова о будущем Дзюбы: «Это игрок, который вправе выбирать. Он не в каждую команду пойдет даже в РПЛ»
Журова: Дзюба не в каждую команду пойдет даже в РПЛ.

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о будущем Артема Дзюбы.

Последние два года форвард выступал за «Акрон», а теперь находится в статусе свободного агента.

«Тут решать ему и клубам, он же не 18-летний парень, который не может найти команду. Понятно, что есть возрастные ограничения, и команды понимают это. Дзюбе сейчас 37, и для спортсмена это серьезный возраст, но какие-то команды все равно еще могут взять его, хотя нужно помнить об условиях личного контракта – может быть, его еще это не устраивает и какие-то моменты не сходятся.

Если не найдет новый клуб, судьба сама его выведет на что-то другое. Думаю, он может выступать не только как футболист, может быть, и около футбола, и без него. Это очень непросто, особенно когда ты успешен и тебя все знают – принять решение и уйти. Тем более не так давно ты был в сборной и у тебя все было хорошо. 

Как обстоятельства сложатся, так и будет. Если в РПЛ команды не будет, он пойдет в Первую лигу, что ли? Нет, конечно. 

Но вопрос: а ему-то это надо? Он не в каждую команду пойдет даже в Премьер-лиге. Это игрок, который вправе выбирать – сам решит, что ему хочется. В любом случае это один из самых успешных и узнаваемых футболистов в России», – сказала Журова.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РИА Новости»
logoАртем Дзюба
logoСветлана Журова
logoПервая лига
Государственная дума
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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Кому нужен геморрой в команде, да ещё с огромной зарплатой?))
А кто и зачем у неё про Дзюбу спрашивает? Или у неё как обычно сама спросила сама ответила?
ОтветK18.24
А кто и зачем у неё про Дзюбу спрашивает? Или у неё как обычно сама спросила сама ответила?
Так этой говорящей голове подготовили список персонажей и тем от спорта, по которым надо давать комментарий, чтобы была цитируемость. Из действующих футболистов обычный гражданин точно знает Дзюба (так как он любит ходить на всякие клоунские шоу) и Акинфеева (он не особо медийный и поводов про себя говорить не дает). Поэтому и Журова зачитывает тексты про Дзюбу (если она, конечно, умеет читать)
Потому что почти ни кто из РПЛ его брать не будет
Специалист по конькам не боится смешной выглядеть? )) "Не в каждую команду пойдет" )) Я не вижу очереди за Дзюбой, однако! Не нужен он в РПЛ никому, разве что Факелу или Оренбургу, или в ФНЛ кому-нибудь.
Да никто и не зовет.
Не в том положении он сейчас, чтобы выбирать.....
ОтветРоман Орлов
Не в том положении он сейчас, чтобы выбирать.....
Как раз именно в том. Деньги уже не давят, как на других футболистов. Богаче он уже не станет.
Остался чисто спортивный интерес. Например, мог бы помочь кому то титул взять, это Спартаку. Кому то побороться за титул, это ЦСКА и Динамо. Вот это интересные варианты.
Но если этим клубам титул не нужен, то силой не заставишь. Футбол для подавляющего большинства футболистов это прежде всего работа, а никакая не борьба за титул.
ОтветKarel
Как раз именно в том. Деньги уже не давят, как на других футболистов. Богаче он уже не станет. Остался чисто спортивный интерес. Например, мог бы помочь кому то титул взять, это Спартаку. Кому то побороться за титул, это ЦСКА и Динамо. Вот это интересные варианты. Но если этим клубам титул не нужен, то силой не заставишь. Футбол для подавляющего большинства футболистов это прежде всего работа, а никакая не борьба за титул.
Вы серьёзно так думаете?
Почему же тогда он не помог Акрону и другим предыдущим клубам? Он все матчи пешком по полю ходил. Да ещё на игроков в командах своих матом орёт, что не так играют. Тренеры его и то опасались, тот же Биджиев ничего не мог сделать с ним.....
Ни дня без Дзюбы здесь…
"Знамя труда" из Орехово-Зуева уже 25 лет ждет Дзюбу, может в этом году дождётся.
Светка, ты его в Думу к себе возьми. От Едра. Медийное лицо. Может на выборах вам помочь. Только предупреждаю, любители футбола за него голосовать не будут. Зато тетки предпенсионного возраста и не обезображенные интеллектом, все ваши будут))
если б он выбирал...так как вас "выбирают",то уже давно б при клубе был
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