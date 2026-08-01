Журова о будущем Дзюбы: «Это игрок, который вправе выбирать. Он не в каждую команду пойдет даже в РПЛ»

Журова: Дзюба не в каждую команду пойдет даже в РПЛ.

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о будущем Артема Дзюбы.

Последние два года форвард выступал за «Акрон», а теперь находится в статусе свободного агента.

«Тут решать ему и клубам, он же не 18-летний парень, который не может найти команду. Понятно, что есть возрастные ограничения, и команды понимают это. Дзюбе сейчас 37, и для спортсмена это серьезный возраст, но какие-то команды все равно еще могут взять его, хотя нужно помнить об условиях личного контракта – может быть, его еще это не устраивает и какие-то моменты не сходятся.

Если не найдет новый клуб, судьба сама его выведет на что-то другое. Думаю, он может выступать не только как футболист, может быть, и около футбола, и без него. Это очень непросто, особенно когда ты успешен и тебя все знают – принять решение и уйти. Тем более не так давно ты был в сборной и у тебя все было хорошо.

Как обстоятельства сложатся, так и будет. Если в РПЛ команды не будет, он пойдет в Первую лигу, что ли? Нет, конечно.

Но вопрос: а ему-то это надо? Он не в каждую команду пойдет даже в Премьер-лиге. Это игрок, который вправе выбирать – сам решит, что ему хочется. В любом случае это один из самых успешных и узнаваемых футболистов в России», – сказала Журова.