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  4. Кристофер Ву: «Решил изучать русский язык, нанял репетитора. Россия – шанс познакомиться с новой интересной культурой»

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Кристофер Ву: «Решил изучать русский язык, нанял репетитора. Россия – шанс познакомиться с новой интересной культурой»
Ву: решил изучать русский язык, нанял репетитора.

Камерунский защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал о желании выучить русский язык.

«Спартак» – клуб, который известен во Франции и во всей Европе. Хотя следить за российским футболом там сейчас сложно по причине политической ситуации. Но когда спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао предложил мне приехать, я сразу согласился, ведь уже и так знал о такой команде, как «Спартак». 

Несмотря на это, для меня Россия была незнакомой и новой страной. Я воспринял это как шанс познакомиться с новой интересной культурой, пусть это и влекло за собой трудности в вопросе перестроения и адаптации. Поэтому я и решил изучать русский язык, нанял репетитора», – сказал Ву.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Вести»
logoКристофер Ву
logoСпартак
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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Всем легам изучающим русский (или язык страны, куда перешли) однозначно респект.
Похвально ,если так на самом деле
ОтветАлексей Сметанин
Похвально ,если так на самом деле
Он с первых дней начал язык учить.
Профессиональный спортсмен и должен так поступать, уважение к языку и культуре страны, где выступаешь, это нормально для хорошо воспитанных людей. Спорт всегда должен быть вне политики.
За это заслуживает уважение. Ждём интервью на русском языке
Ву - красавчик. Довольно складно говорит по-русски. 👍
Красавчик. Через какое-то время может получить гражданство.
ОтветГеннадий Крокодилов_1116308223
Красавчик. Через какое-то время может получить гражданство.
можно просто присунуть чернильнице и стать гражданином через брак
ОтветАнтимосковский
можно просто присунуть чернильнице и стать гражданином через брак
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