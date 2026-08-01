«Англия обосралась, и винить можно только Тухеля. Против Аргентины нужен был Тоуни – он бы попортил крови защитникам». Барри Фрай о ЧМ-2026

Фрай: против Аргентины нужен был Тоуни – он бы попортил крови защитникам.

Спортивный директор «Питерборо» Барри Фрай раскритиковал тренера сборной Англии Томаса Тухеля за его отношение к Айвену Тоуни .

На ЧМ-2026 форвард «трех львов» и «Аль-Ахли » провел лишь два матча: вышел на замену на 90-й минуте в полуфинале с Аргентиной (1:2) и провел 79 минут на поле в игре за третье место с Францией (6:4).

«Мы обосрались, и винить в этом можно только одного человека. Айвен был единственным нападающим в команде, кто был акклиматизирован к игре в таких условиях в США и Мексике. Он играл в жару в Саудовской Аравии и два сезона подряд был среди лучших бомбардиров там — но все равно его не использовали.

Я был рад, когда его вызвали, потому что считал это умным решением, ведь я не думал, что Кейн сможет отыграть все 90 минут в каждом матче. Но Харри сыграл лучше, чем я ожидал, хотя во втором тайме против Аргентины выглядел измотанным, пытаясь обороняться, а Тоуни оставался на скамейке почти до конца добавленного времени.

Если бы он вышел против Аргентины, он бы попортил крови их защитникам и устроил бы настоящий хаос, потому что для соперника он чертова головная боль. Они бы заработали на нем одну-две желтые карточки, а может быть, и красную – вот он каков.

Мне было его жаль, потому что ему не дали шанса показать, на что он способен, особенно когда Англии нужен был такой игрок, как он, чтобы держать мяч в атаке. Отсиживаться в обороне и позволять Аргентине владеть мячом – исход мог быть только один, и Тухель должен взять вину на себя», – сказал Фрай.