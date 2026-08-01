  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Англия обосралась, и винить можно только Тухеля. Против Аргентины нужен был Тоуни – он бы попортил крови защитникам». Барри Фрай о ЧМ-2026

0
«Англия обосралась, и винить можно только Тухеля. Против Аргентины нужен был Тоуни – он бы попортил крови защитникам». Барри Фрай о ЧМ-2026
Фрай: против Аргентины нужен был Тоуни – он бы попортил крови защитникам.

Спортивный директор «Питерборо» Барри Фрай раскритиковал тренера сборной Англии Томаса Тухеля за его отношение к Айвену Тоуни.

На ЧМ-2026 форвард «трех львов» и «Аль-Ахли» провел лишь два матча: вышел на замену на 90-й минуте в полуфинале с Аргентиной (1:2) и провел 79 минут на поле в игре за третье место с Францией (6:4).

«Мы обосрались, и винить в этом можно только одного человека. Айвен был единственным нападающим в команде, кто был акклиматизирован к игре в таких условиях в США и Мексике. Он играл в жару в Саудовской Аравии и два сезона подряд был среди лучших бомбардиров там — но все равно его не использовали.

Я был рад, когда его вызвали, потому что считал это умным решением, ведь я не думал, что Кейн сможет отыграть все 90 минут в каждом матче. Но Харри сыграл лучше, чем я ожидал, хотя во втором тайме против Аргентины выглядел измотанным, пытаясь обороняться, а Тоуни оставался на скамейке почти до конца добавленного времени.

Если бы он вышел против Аргентины, он бы попортил крови их защитникам и устроил бы настоящий хаос, потому что для соперника он чертова головная боль. Они бы заработали на нем одну-две желтые карточки, а может быть, и красную – вот он каков. 

Мне было его жаль, потому что ему не дали шанса показать, на что он способен, особенно когда Англии нужен был такой игрок, как он, чтобы держать мяч в атаке. Отсиживаться в обороне и позволять Аргентине владеть мячом – исход мог быть только один, и Тухель должен взять вину на себя», – сказал Фрай.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35676 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Sun
logoАйвен Тоуни
logoХарри Кейн
logoСборная Аргентины по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoТомас Тухель
logoСборная Англии по футболу
logoАль-Ахли Джидда
logoвысшая лига Саудовская Аравия
брань

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Бронза на чемпионате мира. Когда мы так обосремся?
Ответponom4reffa
Бронза на чемпионате мира. Когда мы так обосремся?
Мы были близки в 2018 году хотя бы залететь в 4-ку , но Джордан украл 2 игры будущих и праздник у страны ))
Ответponom4reffa
Бронза на чемпионате мира. Когда мы так обосремся?
когда еще англичане так обосрутся? Второй лучший результат в истории.
Не слышал столько криков от французов, что они обосрались, Хотя место ниже англичан заняли, у Англии сильнее сборная, чем Франция? Какие-то завышенные ожидания, Англия хороший турнир провела
ОтветАнтон Александров
Не слышал столько криков от французов, что они обосрались, Хотя место ниже англичан заняли, у Англии сильнее сборная, чем Франция? Какие-то завышенные ожидания, Англия хороший турнир провела
Турнир провела хороший в целом, но против Аргентины в решающий момент обосралась. Одно не противоречит другому.
ОтветАнтон Александров
Не слышал столько криков от французов, что они обосрались, Хотя место ниже англичан заняли, у Англии сильнее сборная, чем Франция? Какие-то завышенные ожидания, Англия хороший турнир провела
Так потому что даже с таким составом в атаке французы меньше шапок кидали перед турниром. А англичане как всегда, подрубили шарманку про it’s coming home
Какой Тоуни, там просто не надо было сидеть в защите. А уж Кейна туда запихивать тем более. Он весь матч пасся зачем-то сзади.
ОтветКино Музыка
Какой Тоуни, там просто не надо было сидеть в защите. А уж Кейна туда запихивать тем более. Он весь матч пасся зачем-то сзади.
кого там аргентинцы спрашивали? Забрали мяч и напихали..
У Англии бронза наконец-то, и при чëм тут Томас Тухель спрашивается... Нытики.
Помню, как Барри Фрай тренировал Бермингем и, не стесняясь в выражениях, назвал свою команду напуганными кроликами и много еще как 😅

Крутой мужик, но с мнением его не совсем согласен. Всех собак спускать на Тухеля - самое простое решение.
Все такие умные после дела, а вот далеко не факт, что все эти тренеры-комментатаоры смогли бы довести англичан до полуфинала. Кто только не пробовал, а вылетали всё на ранних стадиях уже 60 лет как.
Сборная Англии с 1966 года на всех чемпионатах мира обсиралась
Он больной? Англия обосралась выиграв бронзу? Добившись второго результата в своей истории спустя аж 60 лет после победы на ЧМ? Вообще что ли факин крейзи?
ОтветBalt
Он больной? Англия обосралась выиграв бронзу? Добившись второго результата в своей истории спустя аж 60 лет после победы на ЧМ? Вообще что ли факин крейзи?
Трофей за это не дают, Тухеля назначили для победы на крупном турнире.
После 1966 года выиграть наконец медали, это обосрались? Закусывать больше надо.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лебеф об Англии и 1:2 с Аргентиной: «Не хочу винить Тухеля на 100%. Если б я был Стоунзом или Пикфордом, гнал бы команду вперед при 1:1»
Джейми О’Хара: «У Аргентины 0 ударов за матч с Испанией. Я никогда не прощу Тухеля»
Кейн о поражении от Аргентины: «Англия была не той командой, которой хочет быть, в последние 30 минут. Мы два года говорили о том, что надо атаковать в таких ситуациях, и все равно проиграли»
Рекомендуем
Главные новости
«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть назначение пенальти в пользу «Ахмата» за руку Ву и ненаназченный 11-метровый после наступа Ндонга на ахилл Литвинову
Тихонов о том, что Тороп – первый номер ЦСКА: «Игдисамов знает, что купили футболиста за 180 млн? Бориско лучше»
Гурцкая о «Локомотиве»: «У них дырка в бюджете в 2 миллиарда. Раньше они просили немного денег – им их давали. Сейчас РЖД говорит выживать в рамках бюджета»
Слуцкий о работе с «Шэньхуа»: «В Китае любят цифрами: 109 матчей, 65 побед, 2 Суперкубка, 2 серебра, 1 город – полтора миллиардов впечатлений. Спасибо, Шанхай!»
Глушенков хочет получать 28 млн рублей в месяц по новому контракту. «Зенит» предлагал Тюкавину 30 млн (Иван Карпов)
«Трамп сделает все возможное, чтобы помочь Инфантино, я уверен. Джанни ему очень нравится, он помог нам провести лучший ЧМ в истории». Источник в администрации президента США о главе ФИФА
Орлов о «Спартаке»: «Не понимаю, почему так верят в Максименко. Он нечасто выручает. Есть же Помазун. Претензии на чемпионство логичны, но нужен надежный голкипер»
Жуан не перейдет в ЦСКА, подтвердил Брейдо: «Принято решение выйти из переговоров, взвесив игровые и финансовые характеристики»
УЕФА, АФК и КОНКАКАФ планируют «парализовать ФИФА», если Инфантино не уйдет. Возможно создание альтернативных международных турниров (The Times)
Как «Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном, даже пропустив со спорного пенальти? Обзор горячего матча
ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
«Байер» отдал 21-летнего Файе в аренду «Сельте». Защитник еще не играл за немецкий клуб
Лига PARI. «Ротор» уступил «Велесу», «Уфа» сыграла вничью с «КАМАЗом»
«Ювентус» отдал Жоау Мариу «Фиорентине» в аренду за 1,8 млн евро с правом выкупа за 9,5 млн
Фото
«Факел» бесплатно подписал защитника Эль-Мхассани. Контракт марокканца – по схеме «2+1»
Фото
Федерация ДР Конго об отказе ФИФА от продажи части прав на ЧМ: «Инфантино поступил мудро. Это не должно затмевать его работу для мирового и африканского футбола. Мы полностью поддерживаем его»
«Удинезе» отдал Земуру в аренду «Уотфорду» до конца сезона
«Ювентус» отдал Аджича «Сассуоло» в аренду за 0,5 млн евро с выкупом за 12 млн. У туринцев будет право обратного выкупа хавбека за 13,7 млн евро
Фото
Та о «Баварии»: «Тот сезон был особенным – мы чувствовали, что можем добиться чего угодно. Надо продолжить с того же места»
«Вильярреал» купил 36-летнего Гулачи у «РБ Лейпциг» за 2 млн евро. Контракт с вратарем – на 2 года
Фото
Писарев о Даку: «Должен забить больше 10 мячей и сделать «Спартак» чемпионом. Верю, что трансфер может сработать»