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Знакомьтесь, Кения Ос - новая девушка Винисуса. Мексиканская ютуберша, ставшая певицей с 16 миллионами подписчиков😍😍😍

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А еще блогерша и «бизнесменша».

В середине июля в гости к Винисиусу в Рио прилетел партнер по «Реалу» Эдууардо Камавинга - вместе они поднялись на статую Иисуса Христа, расположенную на высоте 709 метров над уровнем моря. Уже тогда многие обратили внимание на жгучую брюнетку, попавшую в кадр. А вскоре и у Кении на странице появились аналогичные фото.

Прошла буквально неделя и пара, которую в Рио видели держащимися за руки, раскрыла свои отношения.

Настоящее имя девушки Кения Гуадалупе Флорес Осуна, ей 24 года, она родом из Мексики.

Популярность у себя на родине девушка завоевала благодаря видеороликам на Youtube, а вскоре стала звездой и в TikTok.

Из онлайна девушка вскоре перешла в оффлайн - стал давать концерты и снимать клипы уже как полноценная певица. В Мексике она сейчас одна из самых известных медиа-персон.

Не чужда девушке и предпринимательская жилка - у нее есть линия органических продуктов и именной бренд косметики.

Винисиус долистал ее инстаграм аж до 2021 года.

И его можно понять.

18 комментариев

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Ну такое...
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Кения Гваделупа из Мексики 🤔
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БизнесменША
Кто это придумал?)))
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Страшная как моя жизнь...
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Нет такого слова "Бизнесменша"
Есть слово "Бизнесвумен"
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Почему она не черная? Расист
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Ютуберши и футболисты, просто созданы друг для друга.
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Ответ Aboba Boba
Ютуберша☠️💀
А что плохого в том, чтобы создавать видео-контент, интересный потребителям? Чем это отличается от всего прочего креативного бизнеса?
+2
-1
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Нет такого слова "Бизнесменша" Есть слово "Бизнесвумен"
Это пост алексея федорова, для этого страдалета - это нормально.
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Молодец девочка
Мне бы её целеустремлённость
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Одной бизнесменшей подтвердил свою профнепригодность, браво 👏
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👎💋
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Не айс, ...губы узковаты!
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Она еще и поет 🤦‍♂️🙈🙉
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Ответ banchik1
А что плохого в том, чтобы создавать видео-контент, интересный потребителям? Чем это отличается от всего прочего креативного бизнеса?
Претензии не к даме, а к писакам со спортсру
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
к чему этот дебильный комментарий?
Да стандартный троллинг-комментарий!😂😂
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