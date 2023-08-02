18 комментариев

А еще блогерша и «бизнесменша».

В середине июля в гости к Винисиусу в Рио прилетел партнер по «Реалу» Эдууардо Камавинга - вместе они поднялись на статую Иисуса Христа, расположенную на высоте 709 метров над уровнем моря. Уже тогда многие обратили внимание на жгучую брюнетку, попавшую в кадр. А вскоре и у Кении на странице появились аналогичные фото.

Прошла буквально неделя и пара, которую в Рио видели держащимися за руки, раскрыла свои отношения.

Настоящее имя девушки Кения Гуадалупе Флорес Осуна, ей 24 года, она родом из Мексики.

Популярность у себя на родине девушка завоевала благодаря видеороликам на Youtube, а вскоре стала звездой и в TikTok.

Из онлайна девушка вскоре перешла в оффлайн - стал давать концерты и снимать клипы уже как полноценная певица. В Мексике она сейчас одна из самых известных медиа-персон.

Не чужда девушке и предпринимательская жилка - у нее есть линия органических продуктов и именной бренд косметики.

Винисиус долистал ее инстаграм аж до 2021 года.

И его можно понять.