18 комментариев

Знакомьтесь, Кения Ос - новая девушка Винисуса. Мексиканская ютуберша, ставшая певицей с 16 миллионами подписчиков😍😍😍
А еще блогерша и «бизнесменша».
В середине июля в гости к Винисиусу в Рио прилетел партнер по «Реалу» Эдууардо Камавинга - вместе они поднялись на статую Иисуса Христа, расположенную на высоте 709 метров над уровнем моря. Уже тогда многие обратили внимание на жгучую брюнетку, попавшую в кадр. А вскоре и у Кении на странице появились аналогичные фото.
Прошла буквально неделя и пара, которую в Рио видели держащимися за руки, раскрыла свои отношения.
Настоящее имя девушки Кения Гуадалупе Флорес Осуна, ей 24 года, она родом из Мексики.
Популярность у себя на родине девушка завоевала благодаря видеороликам на Youtube, а вскоре стала звездой и в TikTok.
Из онлайна девушка вскоре перешла в оффлайн - стал давать концерты и снимать клипы уже как полноценная певица. В Мексике она сейчас одна из самых известных медиа-персон.
Не чужда девушке и предпринимательская жилка - у нее есть линия органических продуктов и именной бренд косметики.
Винисиус долистал ее инстаграм аж до 2021 года.
И его можно понять.
Кто это придумал?)))
Есть слово "Бизнесвумен"
Мне бы её целеустремлённость