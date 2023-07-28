«Это все объясняет»: болельщики «Реала» не впечатлены двумя звездами после матча с «Барсой»
«Реал» не получил никакой помощи от госпожи удачи в их поражении от « Барселоны».
Лос-Бланкос создали много моментов и сделали 28 ударов, но пять из них попали в штангу.
После игры Эдуардо Камавинга и Джуд Беллингем решили проверить свои навыки в попадании в «перекладину».
«Реал» опубликовал видео, на котором двое изо всех сил стараются попасть в перекладину своими ударами.
Многие болельщики Мадрида находят это забавным.
🦵 Si, lo hemos visto @Camavinga... 🤣#RealMadridOnTour pic.twitter.com/5j18Rxs0mU— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 29, 2023
«Я был свидетелем 90-минутного челленджа с перекладиной, я не хочу больше слышать эти два слова».
«Им явно больше не нужно практиковать перекладину».
«Сколько им нужно практики? Весь 93-минутный матч был испытанием для перекладины».
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