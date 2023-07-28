«Реал» не получил никакой помощи от госпожи удачи в их поражении от « Барселоны».

Лос-Бланкос создали много моментов и сделали 28 ударов, но пять из них попали в штангу.

После игры Эдуардо Камавинга и Джуд Беллингем решили проверить свои навыки в попадании в «перекладину».

«Реал» опубликовал видео, на котором двое изо всех сил стараются попасть в перекладину своими ударами.

Многие болельщики Мадрида находят это забавным.

«Я был свидетелем 90-минутного челленджа с перекладиной, я не хочу больше слышать эти два слова».

«Им явно больше не нужно практиковать перекладину».

«Сколько им нужно практики? Весь 93-минутный матч был испытанием для перекладины».