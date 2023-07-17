Тренировки, тусовки в клубах, чтение Библии и отдых на пляже. Как игроки «Реала» проводят последние дни отпуска
«Реал» уже начал свою предсезонку неделю назад, но игроки, принимавшие участие в международных матчах в июне, получили дополнительный отпуск.
Пока остальные футболисты «Марида» начинают подготовку к новому сезону, сборники наслаждаются последними днями отпуска. И все они по-разному решили распорядиться этим временем, если судить по фотографиям из соцсетей.
Вот как игроки «Лос Бланкос» заканчивают свои летние каникулы:
Куртуа проводит медовый месяц со своей женой на Бора-Бора.
Милиато отдыхает со своей девушкой и друзьями.
Алаба углубился в изучение Библии.
Рюдигер упорно готовится к новому сезону.
Тчуамени пробует себя в гольфе.
А Модрич участвует в теннисных турнирах.
Винисиус и Камавинга сгоняли на тусовку.
А Родриго наслаждается временем с семьей.
Все эти игроки должны вернуться к тренировкам основной команды на этой неделе. Большинство из них еще успеет прилететь в Мадрид, но некоторые футболисты, как Лука Модрич, присоединятся к команде уже в туре по США.
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