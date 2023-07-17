«Реал» уже начал свою предсезонку неделю назад, но игроки, принимавшие участие в международных матчах в июне, получили дополнительный отпуск.

Пока остальные футболисты «Марида» начинают подготовку к новому сезону, сборники наслаждаются последними днями отпуска. И все они по-разному решили распорядиться этим временем, если судить по фотографиям из соцсетей.

Вот как игроки «Лос Бланкос» заканчивают свои летние каникулы:

Куртуа проводит медовый месяц со своей женой на Бора-Бора.

Милиато отдыхает со своей девушкой и друзьями.

Алаба углубился в изучение Библии.

Рюдигер упорно готовится к новому сезону.

Тчуамени пробует себя в гольфе.

А Модрич участвует в теннисных турнирах.

Винисиус и Камавинга сгоняли на тусовку.

А Родриго наслаждается временем с семьей.

Все эти игроки должны вернуться к тренировкам основной команды на этой неделе. Большинство из них еще успеет прилететь в Мадрид, но некоторые футболисты, как Лука Модрич, присоединятся к команде уже в туре по США.