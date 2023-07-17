Говорит Мадрид
Блог

Тренировки, тусовки в клубах, чтение Библии и отдых на пляже. Как игроки «Реала» проводят последние дни отпуска

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Родриго Родриго
Лука Модрич Лука Модрич
Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Давид Алаба Давид Алаба
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
Эдер Милитао Эдер Милитао
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

«Реал» уже начал свою предсезонку неделю назад, но игроки, принимавшие участие в международных матчах в июне, получили дополнительный отпуск.

Пока остальные футболисты «Марида» начинают подготовку к новому сезону, сборники наслаждаются последними днями отпуска. И все они по-разному решили распорядиться этим временем, если судить по фотографиям из соцсетей.

Вот как игроки «Лос Бланкос» заканчивают свои летние каникулы:

Куртуа проводит медовый месяц со своей женой на Бора-Бора.

Милиато отдыхает со своей девушкой и друзьями.

Алаба углубился в изучение Библии.

Рюдигер упорно готовится к новому сезону.

Тчуамени пробует себя в гольфе.

А Модрич участвует в теннисных турнирах.

Винисиус и Камавинга сгоняли на тусовку.

А Родриго наслаждается временем с семьей.

Все эти игроки должны вернуться к тренировкам основной команды на этой неделе. Большинство из них еще успеет прилететь в Мадрид, но некоторые футболисты, как Лука Модрич, присоединятся к команде уже в туре по США.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Он Самый
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Блин, случайно перепутал парня в рыжей майке с Родриго. Подумалось, неужели он так потолстел
вообще то это его отец!))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий