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Все довольны. Анчелотти ответил, будет ли Камавинга снова играть левым защитником в следующем сезоне

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В прошлом сезоне Карло Анчелотти часто использовал Эдуардо Камавингу в качестве левого защитника.

Однако в беседе с The Athletic босс «Реала» подтвердил, что в следующем сезоне француз будет играть только в центре поля:

«Камавинга будет играть в роли центрального полузащитника или опорного. Роль левого защитника будет занято Франом Гарсией или Ферланом Менди» 

Похоже, Анчелотти уверен, что с приходом Гарсии левый фланг обороны в надежных руках, так что Камавинга может вернуться к главным обязанностям.

Ancelotti finally unleashed Camavinga, and it was a sight to behold | theScore.com

3 комментария

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Артём Поддубный
Лично я кайфовал от игры Эдуардо на позиции левого латераля. Порой чувствовалось что фланг надёжно закрыт креативным и умным игроком, чего я не припомню со времён легендарного Марсело. Кама по позиции должен играть на месте Тони Кросса а не опорника, а Чуамени как раз опорник, покупался специально разрушителем для замены Каземиро, ушедшего в МЮ. Одно знаю точно, Камавинга у Анчелотти пользуется авторитетом, поэтому ждём его в старте. Hala Madrid!!!
+5
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corazón blanco
Эдуардо - универсал. Он сам говорил, что ему главное получать игровое время и он прекрасно себя проявляет как на позиции левого латераля так и в центральной зоне полузащиты.
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Растиньяк
Менди...
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