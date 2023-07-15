В прошлом сезоне Карло Анчелотти часто использовал Эдуардо Камавингу в качестве левого защитника.

Однако в беседе с The Athletic босс «Реала» подтвердил, что в следующем сезоне француз будет играть только в центре поля:

«Камавинга будет играть в роли центрального полузащитника или опорного. Роль левого защитника будет занято Франом Гарсией или Ферланом Менди»

Похоже, Анчелотти уверен, что с приходом Гарсии левый фланг обороны в надежных руках, так что Камавинга может вернуться к главным обязанностям.