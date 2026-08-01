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  4. Капелло о смерти Барези: «Мне хочется плакать. Давайте присудим ему «Золотой мяч». Франко был фантастическим парнем, символом для всех, кто приходил играть за «Милан»

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Капелло о смерти Барези: «Мне хочется плакать. Давайте присудим ему «Золотой мяч». Франко был фантастическим парнем, символом для всех, кто приходил играть за «Милан»
Капелло предложил наградить Барези «Золотым мячом» посмертно.

Бывший главный тренер «Милана» и других команд Фабио Капелло высказался о смерти Франко Барези.

Экс-защитник «россонери» ушел из жизни в возрасте 66 лет. 

«Мне хочется плакать. Давайте присудим ему «Золотой мяч» в память о нем.

Франко был фантастическим парнем. Он так усердно работал, чтобы стать тем, кем он стал, он был символом для всех, кто приходил играть за «Милан».

Видеть, как он тренируется, как он себя ведет, как он всегда находится рядом, и понимать все, что он делает на поле и за его пределами, было крайне важно для роста других игроков», – сказал Капелло.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoМилан
logoФранко Барези
logoФабио Капелло
logoсерия А Италия
logoЗолотой мяч

Комментарии

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Оглядываясь с высоты прошедших лет на выдающуюся карьеру только что ушедшей легенды "скуадры адзурры" и "россонери", в целом представляется несправедливым то, что у того же Фабио Каннаваро есть ЗМ, а у еще более великого защитника Франко Барези его нет.
ОтветVankouver
Оглядываясь с высоты прошедших лет на выдающуюся карьеру только что ушедшей легенды "скуадры адзурры" и "россонери", в целом представляется несправедливым то, что у того же Фабио Каннаваро есть ЗМ, а у еще более великого защитника Франко Барези его нет.
Почему Беарзот так не любил Барези, что не брал на турниры? По сути только с его уходом стал играть много в сборной
ОтветDirect free kick
Почему Беарзот так не любил Барези, что не брал на турниры? По сути только с его уходом стал играть много в сборной
А с чего ты взял, что Беарзот не любил Барези? Была ведь еще масса объективных факторов, которые влияли на карьеру Франко в сборной...Плюс и сам Барези расцветал (прогрессировал) постепенно.
Энцо возглавлял "скуадру адзурру" с 1975г. и покинул её по окончании ЧМ-1986. В конце 70-х-начале 80-х сборная Беарзота (основа) почти целиком состояла из игроков "Ювентуса"; в старте выходило 6-8 игроков "Старой синьоры". Неудивительно, что Энцо делал ставку на состоявшиеся клубные связки и химию игроков "Юве", особенно в линии обороны. На ЧМ-1978 играли Дзофф, Кабрини, Ширеа, Джентиле, Куккуредду, плюс полузащитники Бенетти и Тарделли с отличными оборонительными навыками. На ЧМ-1982 в линии защиты вместо Куккуредду появился миланец Колловати, а так играла проверенная сыгранная защита "Ювентуса". Франко тогда был еще молодым и неопытным на уровне сборной, поэтому совершенно понятно, почему Беарзот доверял, в первую очередь, сыгранным и опытным туринцам. А на ЧМ-1986 Беарзот, как это часто бывает с прославленными и добившимися успеха тренерами, упустил момент с омоложением состава, введением новой крови, доверился ветеранам и закономерно проиграл. Плюс "Милан" в первой половине 80-х лихорадило (дисциплинарная ссылка в Серию В, потом был еще один вылет в Серию B), что не способствовало привлечению и задействованию Франко Барези в составе сборной. С приходом Берлускони/Сакки "Милан" сильно поднялся и Франко заблистал на полную мощь, тем более, что вместе с ним в сборной на полную стали заигрывать его одноклубников (сначала Мальдини, Анчелотти, Донадони, затем Костакурту, Тассотти, Альбертини, Массаро).
Вечная память🙏
Капелло. кстати, успел еще поиграть с Барези в 1978/79, когда Милан взял скудетто. А в 1992-96 еще и быть тренером Франко. Барези - один из лучших цз и либеро в истории футбола!
Ответpasmike
Капелло. кстати, успел еще поиграть с Барези в 1978/79, когда Милан взял скудетто. А в 1992-96 еще и быть тренером Франко. Барези - один из лучших цз и либеро в истории футбола!
Кстати да. Примерно как Анчелотти проиграл с Мальдини а потом стал его тренером.
Действительно, нужно как в Оскаре присуждать ЗМ "за выдающиеся заслуги или за сумму заслуг" ветеранам футбола. 10-е гг были золотым временем футбола, но два чувачка пропылесосили все мячи. Как так можно, чтобы у Иньесты не было этой награды? Барези тоже, ведь тот Милан был эталоном пусть и оборонительного футбола.
Хорошая идея 👍
ОтветZoidberg3
Хорошая идея 👍
Он и так был признанной легендой, достаточно учредить какой-нибудь почетный приз его имени.
Комментарий удален пользователем
Ответsergey2022
Комментарий удален пользователем
В то время столько достойных мимо приза прокатили.. Времена другие и выбор побогаче. На всех не хватило.
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