Капелло о смерти Барези: «Мне хочется плакать. Давайте присудим ему «Золотой мяч». Франко был фантастическим парнем, символом для всех, кто приходил играть за «Милан»

Капелло предложил наградить Барези «Золотым мячом» посмертно.

Бывший главный тренер «Милана » и других команд Фабио Капелло высказался о смерти Франко Барези .

Экс-защитник «россонери» ушел из жизни в возрасте 66 лет.

«Мне хочется плакать. Давайте присудим ему «Золотой мяч» в память о нем.

Франко был фантастическим парнем. Он так усердно работал, чтобы стать тем, кем он стал, он был символом для всех, кто приходил играть за «Милан».

Видеть, как он тренируется, как он себя ведет, как он всегда находится рядом, и понимать все, что он делает на поле и за его пределами, было крайне важно для роста других игроков», – сказал Капелло.