Капелло о смерти Барези: «Мне хочется плакать. Давайте присудим ему «Золотой мяч». Франко был фантастическим парнем, символом для всех, кто приходил играть за «Милан»
Капелло предложил наградить Барези «Золотым мячом» посмертно.
Бывший главный тренер «Милана» и других команд Фабио Капелло высказался о смерти Франко Барези.
Экс-защитник «россонери» ушел из жизни в возрасте 66 лет.
«Мне хочется плакать. Давайте присудим ему «Золотой мяч» в память о нем.
Франко был фантастическим парнем. Он так усердно работал, чтобы стать тем, кем он стал, он был символом для всех, кто приходил играть за «Милан».
Видеть, как он тренируется, как он себя ведет, как он всегда находится рядом, и понимать все, что он делает на поле и за его пределами, было крайне важно для роста других игроков», – сказал Капелло.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
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Энцо возглавлял "скуадру адзурру" с 1975г. и покинул её по окончании ЧМ-1986. В конце 70-х-начале 80-х сборная Беарзота (основа) почти целиком состояла из игроков "Ювентуса"; в старте выходило 6-8 игроков "Старой синьоры". Неудивительно, что Энцо делал ставку на состоявшиеся клубные связки и химию игроков "Юве", особенно в линии обороны. На ЧМ-1978 играли Дзофф, Кабрини, Ширеа, Джентиле, Куккуредду, плюс полузащитники Бенетти и Тарделли с отличными оборонительными навыками. На ЧМ-1982 в линии защиты вместо Куккуредду появился миланец Колловати, а так играла проверенная сыгранная защита "Ювентуса". Франко тогда был еще молодым и неопытным на уровне сборной, поэтому совершенно понятно, почему Беарзот доверял, в первую очередь, сыгранным и опытным туринцам. А на ЧМ-1986 Беарзот, как это часто бывает с прославленными и добившимися успеха тренерами, упустил момент с омоложением состава, введением новой крови, доверился ветеранам и закономерно проиграл. Плюс "Милан" в первой половине 80-х лихорадило (дисциплинарная ссылка в Серию В, потом был еще один вылет в Серию B), что не способствовало привлечению и задействованию Франко Барези в составе сборной. С приходом Берлускони/Сакки "Милан" сильно поднялся и Франко заблистал на полную мощь, тем более, что вместе с ним в сборной на полную стали заигрывать его одноклубников (сначала Мальдини, Анчелотти, Донадони, затем Костакурту, Тассотти, Альбертини, Массаро).