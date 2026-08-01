«Сближение с семьей Трампа принесло катастрофические результаты, Инфантино могут вообще выгнать. Теперь он будет спасать свою шкуру». Губерниев о главе ФИФА

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался об отказе президента ФИФА Джанни Инфантино от продажи части прав на чемпионат мира частным инвесторам.
«Сближение с семьей Дональда Трампа принесло катастрофические результаты, Инфантино могут вообще выгнать. Там вотум недоверия зреет.
И сама идея очень неудачная, он переоценил свои силы. Оказался так себе политиком. Головокружение от успехов, называется. Вроде бы денег заработали много на чемпионате мира, решили формат поменять… Но столкнулся с таким сопротивлением и сдал назад. И сейчас главная его задача – удержаться на плаву.
Представьте, как все меняется буквально за несколько дней! История с делением футбола с семьей Трампа… Все‑таки отвечать за это должна была компания с зятем Трампа Джаредом Кушнером. То есть понятно было, что мир от этого не в восторге – Европа встрепенулась, КОНКАКАФ… Теперь Инфантино будет шкуру свою спасать.
Посмотрим, что из этого выйдет, но ситуация очень интересная. В общем, решил Гаврила отказаться, Гаврилу Трамп не вдохновил!» – сказал Губерниев.
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Хуже не будет)