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  4. «Сближение с семьей Трампа принесло катастрофические результаты, Инфантино могут вообще выгнать. Теперь он будет спасать свою шкуру». Губерниев о главе ФИФА

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«Сближение с семьей Трампа принесло катастрофические результаты, Инфантино могут вообще выгнать. Теперь он будет спасать свою шкуру». Губерниев о главе ФИФА
Губерниев высказался о главе ФИФА на фоне скандала с ЧМ.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался об отказе президента ФИФА Джанни Инфантино от продажи части прав на чемпионат мира частным инвесторам. 

«Сближение с семьей Дональда Трампа принесло катастрофические результаты, Инфантино могут вообще выгнать. Там вотум недоверия зреет.

И сама идея очень неудачная, он переоценил свои силы. Оказался так себе политиком. Головокружение от успехов, называется. Вроде бы денег заработали много на чемпионате мира, решили формат поменять… Но столкнулся с таким сопротивлением и сдал назад. И сейчас главная его задача – удержаться на плаву.

Представьте, как все меняется буквально за несколько дней! История с делением футбола с семьей Трампа… Все‑таки отвечать за это должна была компания с зятем Трампа Джаредом Кушнером. То есть понятно было, что мир от этого не в восторге – Европа встрепенулась, КОНКАКАФ… Теперь Инфантино будет шкуру свою спасать.

Посмотрим, что из этого выйдет, но ситуация очень интересная. В общем, решил Гаврила отказаться, Гаврилу Трамп не вдохновил!» – сказал Губерниев.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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logoДмитрий Губерниев
logoМатч ТВ

Комментарии

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Сближение Губерниева с футболом принесло катастрофические результаты, кто бы его выгнал обратно в биатлон...
Ответmit-byer
Сближение Губерниева с футболом принесло катастрофические результаты, кто бы его выгнал обратно в биатлон...
Не только с футболом.
Эта шляпа майонезная лезет во все виды спорта.
Первый раз в жизни поддержу Губерниева.
Губера в президенты ФИФА!
Хуже не будет)
Для меня это редкость, но тут я полностью солидарен с Губерниевым. Гнать из футбола презренного лизуна поганой метлой.
Что сделает трамп, введет санкции против уефа, похитит чеферина? Все возможно
Скандалы, интриги, расследования…
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