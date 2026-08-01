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  4. Боярский о Соболеве: «У болельщиков «Зенита» к нему хорошее отношение. Игрой и голами доказывает преданность команде»

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Боярский о Соболеве: «У болельщиков «Зенита» к нему хорошее отношение. Игрой и голами доказывает преданность команде»
Боярский: у болельщиков «Зенита» хорошее отношение к Соболеву.

Михаил Боярский считает, что болельщики «Зенита» хорошо относятся к нападающему сине-бело-голубых Александру Соболеву, который ранее выступал за «Спартак».

— Как вам преображение Соболева?

— В этом большая заслуга Тимощука, который в принципе курирует его состояние в команде. Анатолий долго ждал, когда Саша себя проявит. Не сразу получилось, но сейчас он лидер команды, один из главных игроков «Зенита». Да и конкуренция в нашем коллективе хорошая.

— Как считаете, Соболева уже полюбили болельщики в Санкт-Петербурге?

— Думаю, да. Он своей игрой и голами доказывает свою преданность команде. У болельщиков к нему хорошее отношение. Александр в хорошей форме и возрасте. У него все впереди, — сказал Народный артист России, болельщик «Зенита».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoАлександр Соболев
logoАнатолий Тимощук
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoМихаил Боярский
logoСпорт-Экспресс
logoболельщики

Комментарии

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Чё то оно быстро хорошим стало. Ботинки слетели и поменялись в прыжке
ОтветТимоха79
Чё то оно быстро хорошим стало. Ботинки слетели и поменялись в прыжке
Чот по спортсу и не скажешь.
Хейтят что москвичи, что питерцы)))
Его не за футбол не любят, а за личность. За футбол его стебают, это не негатив
Сын боярского купил имущества на миллиард рублей. Спросите лучше Михаила откуда такие бабки у них в семье?
ОтветДядя ТУРА
Сын боярского купил имущества на миллиард рублей. Спросите лучше Михаила откуда такие бабки у них в семье?
Комментарий скрыт
ОтветДядя ТУРА
Сын боярского купил имущества на миллиард рублей. Спросите лучше Михаила откуда такие бабки у них в семье?
Он скромный депутат ЕР и доход жалкие 57 млн руб в год, но вот землицы родной в прошлом году купил на 1 млрд руб, но для парня из ЕР из Ленинграда это обычное дело и никто такие сделки не проверяет….
Слово ,, преданность,, это не про дельфина .
ОтветFuji69
Слово ,, преданность,, это не про дельфина .
Равным образом и про Боярского можно сказать, кстати
Поклонник Тосно решил вещать за болельщиков Зенита?
Боярский, цирк устраивай на сцене , тебе здесь не рады .
Боярский Соболеву:
-Ну и что, что продался? вы за тем и приехали в Париж, чтобы подороже продать свою шпагу, верную руку, изворотливый ум. вы мечтали о военной карьере? ваша мечта сбудется. вы мечтали о деньгах? положении? вы получите и то, и другое.
Да хоть каждый матч будет хет-трик с центра поля через себя забивать, это никак не изменит отношения к дельфину.
тысяча чертей
Ответwestport70
тысяча чертей
Каналья!
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