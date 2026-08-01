Боярский о Соболеве: «У болельщиков «Зенита» к нему хорошее отношение. Игрой и голами доказывает преданность команде»
Боярский: у болельщиков «Зенита» хорошее отношение к Соболеву.
Михаил Боярский считает, что болельщики «Зенита» хорошо относятся к нападающему сине-бело-голубых Александру Соболеву, который ранее выступал за «Спартак».
— Как вам преображение Соболева?
— В этом большая заслуга Тимощука, который в принципе курирует его состояние в команде. Анатолий долго ждал, когда Саша себя проявит. Не сразу получилось, но сейчас он лидер команды, один из главных игроков «Зенита». Да и конкуренция в нашем коллективе хорошая.
— Как считаете, Соболева уже полюбили болельщики в Санкт-Петербурге?
— Думаю, да. Он своей игрой и голами доказывает свою преданность команде. У болельщиков к нему хорошее отношение. Александр в хорошей форме и возрасте. У него все впереди, — сказал Народный артист России, болельщик «Зенита».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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