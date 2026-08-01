Боярский о Соболеве: «У болельщиков «Зенита» к нему хорошее отношение. Игрой и голами доказывает преданность команде»

Боярский: у болельщиков «Зенита» хорошее отношение к Соболеву.

Михаил Боярский считает, что болельщики «Зенита» хорошо относятся к нападающему сине-бело-голубых Александру Соболеву , который ранее выступал за «Спартак».

— Как вам преображение Соболева?

— В этом большая заслуга Тимощука , который в принципе курирует его состояние в команде. Анатолий долго ждал, когда Саша себя проявит. Не сразу получилось, но сейчас он лидер команды, один из главных игроков «Зенита». Да и конкуренция в нашем коллективе хорошая.

— Как считаете, Соболева уже полюбили болельщики в Санкт-Петербурге?

— Думаю, да. Он своей игрой и голами доказывает свою преданность команде. У болельщиков к нему хорошее отношение. Александр в хорошей форме и возрасте. У него все впереди, — сказал Народный артист России, болельщик «Зенита ».