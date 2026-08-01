Диоманде тренируется в «Лейпциге» индивидуально, чтобы избежать травмы перед переходом в «Реал»
Вингер «РБ Лейпцига» Ян Диоманде занимается по индивидуальной программе на фоне переговоров о переходе в «Реал», сообщает As.
Немецкий клуб решил отделить 19-летнего футболиста от общей группы, чтобы полностью исключить риск получения травмы перед трансфером. При этом Диоманде здоров – индивидуальный режим связан исключительно с предстоящей сделкой.
В эти выходные «Лейпциг» отправится на предсезонный сбор в Австрию, однако ивуариец рассчитывает остаться в Германии. После завершения переговоров он планирует сразу вылететь в Мадрид.
Оформление трансфера затягивается со стороны «Лейпцига», однако ожидается, что соглашение будет закрыто в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что «Реал» может заплатить за Диоманде от 115 до 120 миллионов евро.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
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