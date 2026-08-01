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  4. Диоманде тренируется в «Лейпциге» индивидуально, чтобы избежать травмы перед переходом в «Реал»

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Диоманде тренируется в «Лейпциге» индивидуально, чтобы избежать травмы перед переходом в «Реал»

Вингер «РБ Лейпцига» Ян Диоманде занимается по индивидуальной программе на фоне переговоров о переходе в «Реал», сообщает As.

Немецкий клуб решил отделить 19-летнего футболиста от общей группы, чтобы полностью исключить риск получения травмы перед трансфером. При этом Диоманде здоров – индивидуальный режим связан исключительно с предстоящей сделкой.

В эти выходные «Лейпциг» отправится на предсезонный сбор в Австрию, однако ивуариец рассчитывает остаться в Германии. После завершения переговоров он планирует сразу вылететь в Мадрид.

Оформление трансфера затягивается со стороны «Лейпцига», однако ожидается, что соглашение будет закрыто в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Реал» может заплатить за Диоманде от 115 до 120 миллионов евро.

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Опубликовано: Sports
Источник: As
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Лейпциг
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Комментарии

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Очень жду его в Реале. Настоящий вундеркинд, который будет только разваливаться дальше. Матчи Липецка я смотрю и он там лучший с отрывом жиес
Будет топтать в следующем сезоне жестко))
Очень дорогой актив Лейпцига.
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