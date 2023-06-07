Джуд Беллингем переходит в «Реал», о трансфере официально сообщила дортмундская «Боруссия». За англичанина «сливочные» заплатили 103 млн евро, также «шмели» получат бонусы – максимум 30,9 млн.

Джуд – игрок разноплановый. Он может выступать как в роли опорника, так и в качестве атакующего полузащитника. Англичанин способен и создавать моменты для партнеров, и забивать сам. Как Анчелотти может использовать талантливого юношу в своей команде? Есть два очевидных варианта.

1. В трио с Кроосом и Модричем

Ранее сообщалось, что Беллингем среди прочего решил присоединиться к «Мадриду», потому что хочет играть вместе с Тони Кроосом и Лукой Модричем. Джуд хочет учиться у ветеранов, а также сформировать с ними новую линию полузащиты.

В следующем сезоне англичанин может взять на себя самую атакующую роль в тройке. Тут встает другой вопрос – кто заменит Бензема на позиции центрального нападающего? Справится ли с этой задачей Родриго?

2. Молодая кровь вместо старой гвардии

Годы идут, эпохи меняются. За последние годы «Мадрид» попрощался с Рамосом, Бензема, Каземиро и другими футболистами, без которых, казалось, невозможно представить «королевский клуб».

Команде пора проводить смену поколений, это касается и полузащиты. Кроос планирует в следующем сезоне повесить бутсы на гвоздь. Если верить информации немногочисленных источников, Модрич и вовсе может уйти из «Реала» уже этим летом.

Если тренер решит довериться молодежи, то в следующем сезоне в полузащите «сливочных» может выходить троица Беллингема, Камавинга и Тчуамени.

Как вам такие варианты? А на какой позиции в «Реале» Джуда видите вы? Делитесь мнением в комментах.