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Как «Реал» может играть с Беллингемом в составе? Показываем два варианта на схеме

Лука Модрич Лука Модрич
Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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Родриго Гоэс Родриго Гоэс
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Джуд Беллингем переходит в «Реал», о трансфере официально сообщила дортмундская «Боруссия». За англичанина «сливочные» заплатили 103 млн евро, также «шмели» получат бонусы – максимум 30,9 млн.

Джуд – игрок разноплановый. Он может выступать как в роли опорника, так и в качестве атакующего полузащитника. Англичанин способен и создавать моменты для партнеров, и забивать сам. Как Анчелотти может использовать талантливого юношу в своей команде? Есть два очевидных варианта.

1. В трио с Кроосом и Модричем

Ранее сообщалось, что Беллингем среди прочего решил присоединиться к «Мадриду», потому что хочет играть вместе с Тони Кроосом и Лукой Модричем. Джуд хочет учиться у ветеранов, а также сформировать с ними новую линию полузащиты.

В следующем сезоне англичанин может взять на себя самую атакующую роль в тройке. Тут встает другой вопрос – кто заменит Бензема на позиции центрального нападающего? Справится ли с этой задачей Родриго?

2. Молодая кровь вместо старой гвардии

Годы идут, эпохи меняются. За последние годы «Мадрид» попрощался с Рамосом, Бензема, Каземиро и другими футболистами, без которых, казалось, невозможно представить «королевский клуб».

Команде пора проводить смену поколений, это касается и полузащиты. Кроос планирует в следующем сезоне повесить бутсы на гвоздь. Если верить информации немногочисленных источников, Модрич и вовсе может уйти из «Реала» уже этим летом.

Если тренер решит довериться молодежи, то в следующем сезоне в полузащите «сливочных» может выходить троица Беллингема, Камавинга и Тчуамени.

Как вам такие варианты? А на какой позиции в «Реале» Джуда видите вы? Делитесь мнением в комментах.

4 комментария

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Ray_F
Не удивлюсь если по ходу сезона увидим парочку латералей Камавинга - - Беллингем😁
+4
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Геннадий Чеботарев
анчелоти играет только 4-3-3,а вот куда он его будет ставить это вопрос. если Камавинга ставил лотералем,а Федю вингером,то может его цз поставит.
+2
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Вартан Аветикянц
Без новый латералей ни одна из вариаций не выглядит боевой.
+1
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Witcherovsky
А можно узнать, что за Диас справа?
0
0
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