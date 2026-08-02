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Суперкубок Португалии. «Порту» победил «Торреенсе» и в 25-й раз выиграл трофей
«Порту» в 25-й раз выиграл Суперкубок Португалии.

«Порту» обыграл «Торреенсе» (1:0) в матче за Суперкубок Португалии.

«Драконы» в 25-й раз завоевали трофей – это рекорд. У «Бенфики» 10 побед, у «Спортинга» – 9.

Напомним, «Порту» стал победителем чемпионата Португалии. «Торреенсе» – обладатель Кубка страны.

Суперкубок Португалии

Суперкубок. Финал
1 августа 19:15, Сьюдад-де-Коимбра
Логотип домашней команды
Порту
Завершен
1 - 0
1.87xG1.18
Логотип гостевой команды
Торреенсе
Матч окончен
90’
Жан
Кивер
90’
Кошта   Мартим
83’
83’
Альфаро   Зои
82’
Drammeh   Зоаби
77’
Давид Бруну   Мутомбо
77’
Джатта   Joel Sebastián Romero Hurtado
Вейга   Хван Ин Бом
73’
67’
Luis Eduardo Quintero Hernández   Adama Baradji
Андре Силва   Гюль
63’
Виллиам Гомес   Сайнс
63’
Росарио
60’
Беднарек   Варела
46’
2тайм
Перерыв
Виллиам Гомес
45’
  Фрохольдт
38’
18’
Luis Eduardo Quintero Hernández
12’
Давид Бруну
Порту
Диогу Кошта, Сануси, Кивер, Беднарек, Кошта, Вейга, Росарио, Фрохольдт, Пепе Акино, Андре Силва, Виллиам Гомес
Запасные: Беднарек, Вейга, Виллиам Гомес, Н. Перес, Кошта, Андре Силва, Мора де Карвалью, Петушевски, Жоау Кошта, Моура, Эуштакиу
1тайм
Торреенсе:
Адриэл, Хави Васкес, Стопира, Диади, Давид Бруну, Альфаро, Leonardo de Azevedo Silva, Жан, Джатта, Luis Eduardo Quintero Hernández, Drammeh
Запасные: Джатта, Ольмета, Уго Перес, Давид Бруну, José Breno Silva Costa, Жоау Коштинья, Серрано, Симойнш, Альфаро, Luis Eduardo Quintero Hernández, Drammeh
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35400 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoСуперкубок Португалии
результаты
logoПорту
logoвысшая лига Португалия
logoТорреенсе

Комментарии

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Ура, очередной суперкубок у драконов в кармане.Почин сделан ,всех болельщиков с победой
Где-то покажут ?
ОтветRichman95
Где-то покажут ?
Телеканал Старт.
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