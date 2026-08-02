Суперкубок Португалии. «Порту» победил «Торреенсе» и в 25-й раз выиграл трофей

«Порту» в 25-й раз выиграл Суперкубок Португалии.

«Порту » обыграл «Торреенсе» (1:0) в матче за Суперкубок Португалии .

«Драконы» в 25-й раз завоевали трофей – это рекорд. У «Бенфики» 10 побед, у «Спортинга» – 9.

Напомним, «Порту» стал победителем чемпионата Португалии. «Торреенсе » – обладатель Кубка страны.

Суперкубок Португалии

Суперкубок. Финал 1 августа 19:15, Сьюдад-де-Коимбра Порту Завершен 1 - 0 1.87 xG 1.18 Торреенсе Матч окончен 90’ Жан Кивер 90’ Кошта Мартим 83’ 83’ Альфаро Зои 82’ Drammeh Зоаби 77’ Давид Бруну Мутомбо 77’ Джатта Joel Sebastián Romero Hurtado Вейга Хван Ин Бом 73’ 67’ Luis Eduardo Quintero Hernández Adama Baradji Андре Силва Гюль 63’ Виллиам Гомес Сайнс 63’ Росарио 60’ Беднарек Варела 46’ 2 тайм Перерыв Виллиам Гомес 45’ Фрохольдт

38’ 18’ Luis Eduardo Quintero Hernández 12’ Давид Бруну Порту Диогу Кошта, Сануси, Кивер, Беднарек, Кошта, Вейга, Росарио, Фрохольдт, Пепе Акино, Андре Силва, Виллиам Гомес Запасные: Беднарек, Вейга, Виллиам Гомес, Н. Перес, Кошта, Андре Силва, Мора де Карвалью, Петушевски, Жоау Кошта, Моура, Эуштакиу 1 тайм Торреенсе: Адриэл, Хави Васкес, Стопира, Диади, Давид Бруну, Альфаро, Leonardo de Azevedo Silva, Жан, Джатта, Luis Eduardo Quintero Hernández, Drammeh Запасные: Джатта, Ольмета, Уго Перес, Давид Бруну, José Breno Silva Costa, Жоау Коштинья, Серрано, Симойнш, Альфаро, Luis Eduardo Quintero Hernández, Drammeh

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.