Матч окончен
Суперкубок Португалии. «Порту» победил «Торреенсе» и в 25-й раз выиграл трофей
«Порту» в 25-й раз выиграл Суперкубок Португалии.
«Порту» обыграл «Торреенсе» (1:0) в матче за Суперкубок Португалии.
«Драконы» в 25-й раз завоевали трофей – это рекорд. У «Бенфики» 10 побед, у «Спортинга» – 9.
Напомним, «Порту» стал победителем чемпионата Португалии. «Торреенсе» – обладатель Кубка страны.
Суперкубок Португалии
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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