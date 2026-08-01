«Челси» предложит 25 млн евро с учетом бонусов за Чаваррию. «Райо» может потребовать 25 млн в качестве фиксированной суммы (Marca)

«Челси» готовит новое предложение по Чаваррии.

«Челси » сделает новое предложение о трансфере Пепа Чаваррии .

Лондонский клуб предложит «Райо Вальекано » около 25 миллионов евро с учетом бонусов за 28-летнего защитника, сообщает Marca. Испанцы могут потребовать 25 млн евро в качестве фиксированной суммы – без бонусов.

Сам футболист уже договорился с англичанами и надеется, что клубы достигнут соглашения.

В прошлом сезоне Ла Лиги Чаваррия провел 33 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь .

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