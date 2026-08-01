Премьер Великобритании Бернем об отказе от продажи прав на ЧМ: «Сама мысль, что это вообще можно было предложить, показывает, что Инфантино не подходит на роль главы ФИФА»

Премьер-министр Великобритании: Инфантино не подходит на роль главы ФИФА.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем отреагировал на отказ ФИФА от коммерческого плана.

Напомним, на этой неделе стало известно, что президент ФИФА Инфантино рассматривает возможность продажи части прав на ЧМ частным инвесторам. После этого все 55 стран-членов УЕФА договорились бойкотировать мужской и женский чемпионаты мира, если план ФИФА будет воплощен в жизнь. В итоге Инфантино отказался от своей идеи.

Бернем заявил, что доволен тем, как разрешилась эта ситуация.

«Сама мысль о том, что это вообще можно было предложить, на мой взгляд, показывает, что [Инфантино] не подходит на роль главы организации», – сказал политик.