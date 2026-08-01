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  4. Премьер Великобритании Бернем об отказе от продажи прав на ЧМ: «Сама мысль, что это вообще можно было предложить, показывает, что Инфантино не подходит на роль главы ФИФА»

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Премьер Великобритании Бернем об отказе от продажи прав на ЧМ: «Сама мысль, что это вообще можно было предложить, показывает, что Инфантино не подходит на роль главы ФИФА»
Премьер-министр Великобритании: Инфантино не подходит на роль главы ФИФА.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем отреагировал на отказ ФИФА от коммерческого плана.

Напомним, на этой неделе стало известно, что президент ФИФА Инфантино рассматривает возможность продажи части прав на ЧМ частным инвесторам. После этого все 55 стран-членов УЕФА договорились бойкотировать мужской и женский чемпионаты мира, если план ФИФА будет воплощен в жизнь. В итоге Инфантино отказался от своей идеи. 

Бернем заявил, что доволен тем, как разрешилась эта ситуация. 

«Сама мысль о том, что это вообще можно было предложить, на мой взгляд, показывает, что [Инфантино] не подходит на роль главы организации», – сказал политик.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky News
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Энди Бернем
logoДжанни Инфантино

Комментарии

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Он себя давно исчерпал.
Гнать его!
Ответalexsem69
Он себя давно исчерпал. Гнать его!
Он только пришел, пусть годик поработает.
Ответalexsem69
Он себя давно исчерпал. Гнать его!
дайте Энди шанс
Эпизод с Балогуном уже показала, что Инфантино не подходит на роль главы ФИФА.
Инфантино переоценил себя, потерял связь с реальностью
Теперь надеюсь выпнут его и начнут расследование его делишек
Это все Трамп. Гренландия, ЧМ. Вот кто потерял связь с реальностью. Сидят в США и думают, что все можно купить. Хоть все политики в США отличаются борзостью и пренебрежением к другим странам, но справедливости ради они о таком даже не задумывались, хотя бы чтобы не потерять лицо. Бедняге Фантику даже не был дан шанс, чтобы все провернуть так, чтобы можно было выйти сухим из воды при неудаче. Все пошло нахрапом, как при той же Гренландии. Говорит, мол мне нужна Гренландия.)) «Дядя Петя, ты дурак?» Неужели, он предполагал, что ему отдадут? Так и здесь. В обеих случаях такой сюрреализм, что даже неловко писать и говорить об этом.
Это не Инфантино предложил а Трамп, так что аккуратнее!
Инфантино заразился от Трампа
Ему пора возглавить ООН
тебе заняться больше нечем?
Акела промахнулся. Теперь его будут бить все, пока не упадет. Это же надо было так подставиться.
Новый ПМ-Бритишей🤮🤧решил заработать себе очков на хейте Инфанта....🤪
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