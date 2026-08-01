Лунев пропустит около месяца из-за травмы икроножной мышцы (Иван Карпов)
Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев получил травму икроножной мышцы на тренировке за два дня до матча с «Балтикой». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.
34-летний голкипер повредил ту же мышцу, которая беспокоила его в прошлом сезоне. Лунев не полетел с командой в Калининград.
По предварительным прогнозам, восстановление займет три-четыре недели. Вратарь пропустит как минимум матчи РПЛ с «Балтикой», махачкалинским «Динамо» и «Зенитом», а также встречи Фонбет Кубка России с «Факелом» и «Краснодаром».
В отсутствие Лунева место в воротах может занять Игорь Лещук или Курбан Расулов.
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Кристиан Нобоа
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Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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