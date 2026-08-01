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  4. Лунев пропустит около месяца из-за травмы икроножной мышцы (Иван Карпов)

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Лунев пропустит около месяца из-за травмы икроножной мышцы (Иван Карпов)

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев получил травму икроножной мышцы на тренировке за два дня до матча с «Балтикой». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

34-летний голкипер повредил ту же мышцу, которая беспокоила его в прошлом сезоне. Лунев не полетел с командой в Калининград.

По предварительным прогнозам, восстановление займет три-четыре недели. Вратарь пропустит как минимум матчи РПЛ с «Балтикой», махачкалинским «Динамо» и «Зенитом», а также встречи Фонбет Кубка России с «Факелом» и «Краснодаром».

В отсутствие Лунева место в воротах может занять Игорь Лещук или Курбан Расулов.

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Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoАндрей Лунев
logoДинамо Москва
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoтравмы
Иван Карпов

Комментарии

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Шварц пожалуйста только не Лещук. Расулова наигрывай! Лунев он хрустальный, так и будет ломаться. Его надо было отпустить и купить Бориско!
ОтветВиталии Пархоменко
Шварц пожалуйста только не Лещук. Расулова наигрывай! Лунев он хрустальный, так и будет ломаться. Его надо было отпустить и купить Бориско!
Привет Виталий! Что то я сегодня сильно волнуюсь за игру. Победы Динамо!!!
ОтветВиталии Пархоменко
Шварц пожалуйста только не Лещук. Расулова наигрывай! Лунев он хрустальный, так и будет ломаться. Его надо было отпустить и купить Бориско!
Я бы тоже очень хотел увидеть сегодня Расулова.
ОтветКот_Вопрос
Лещук в бой?
он спец по Спартаку
Играть будет Расулов, потому что Лещук и ему конкуренцию проиграл … 🤡
надо вратаря брать основного, сколько можно уже. пока трансферное окно открыто
ОтветАртур88
надо вратаря брать основного, сколько можно уже. пока трансферное окно открыто
Пойди возьми! Сейчас, когда стартовал уже сезон, можно взять кого-то, но только не основного! Или молодого дикорастущего, что риск всегда.
Здоровья парню. Но сколько можно говорить от том, что у Динамо очень слабая вратарская позиция!?
ОтветАлександр Громов
Здоровья парню. Но сколько можно говорить от том, что у Динамо очень слабая вратарская позиция!?
3 нормальных вратаря - это слабая линия?! Расулов тот же играл основным до Шварца ряд матчей, и нормально играл!
ОтветАлександр Громов
Здоровья парню. Но сколько можно говорить от том, что у Динамо очень слабая вратарская позиция!?
Там и тренер вратарей ни о чём!
Начинается. Старик сломался после интенсива с крыльями.
вот и сказочке конец, если травматичный он, то хоть случайность, хоть стечение обстоятельств-оно и будет, травмы эти
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