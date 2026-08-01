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  4. Артига не знает, провел ли Даку последний матч за «Рубин»: «В любом случае мы желаем удачи Мирлинду и благодарим его. Он прекрасный футболист и невероятный человек»

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Артига не знает, провел ли Даку последний матч за «Рубин»: «В любом случае мы желаем удачи Мирлинду и благодарим его. Он прекрасный футболист и невероятный человек»
Артига ответил на вопрос о будущем Даку.

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о возможном уходе Мирлинда Даку из клуба.

Сегодня казанская команда обыграла «Акрон» со счетом 2:1 во 2-м туре РПЛ, албанский нападающий отметился голом. 

Ранее сообщалось, что «Спартак» уведомил «Рубин» об активации опции выкупа форварда за 11 млн евро.

– Это был последний матч Даку за «Рубин»?

– Не знаю, посмотрим. Я тренер, все новости застали нас здесь, в Самаре.

Помимо того, что Мирлинд – прекрасный футболист, он еще и невероятный человек, который всегда выкладывается ради команды. Вы помните тот сезон, когда «Рубин» вернулся из Первой лиги и во многом благодаря Даку вышел на другой уровень.

В любом случае мы желаем удачи Мирлинду и благодарим его, – сказал Артига.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoМирлинд Даку
logoФранк Артига
logoАкрон
logoРубин
logoСпартак
logoМатч ТВ

Комментарии

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хорошие слова, значит норм все внутри команды без дзюб соболевых, соболь так вообще не хотел играть до подписания
Ответмихаил караваев
хорошие слова, значит норм все внутри команды без дзюб соболевых, соболь так вообще не хотел играть до подписания
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ОтветКамбоджа Иванов
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Смотря как уходить.вас на наше место и тоже самое будете говорить
Вот как надо уходить - Володьке, Соболю и Джубе на заметку!
ОтветT622222
Вот как надо уходить - Володьке, Соболю и Джубе на заметку!
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ОтветКамбоджа Иванов
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Так про них пусть фанаты коней вспоминают, ты реально смешной
Добро пожаловать в Спартак!
Даку в Спартаке! Гигантский трансфер по нашим меркам.
Он очень поможет Спартаку.
ОтветКондуктор Локки
Даку в Спартаке! Гигантский трансфер по нашим меркам. Он очень поможет Спартаку.
Особенно по игровой философии Карседо. В его футбол Даку войдет как нож в масло.
Редко когда так своего коллегу проводят. Уважение
Добро пожаловать в Спартак, Даку, давно ждали!!! 🤝🤝🤝
ОтветВячеслав Припузов
Добро пожаловать в Спартак, Даку, давно ждали!!! 🤝🤝🤝
Нападающий очень не плохой,но как впишется в команду? Будем посмотреть,если ,конечно правда ,что переходит👌
Значит так они попрощались с ним.Ждем в Спартаке
Свои 10+ за Спартак забьёт!
Значит, все-таки переходит. Ждём!
Рубину нужно за эти деньги купить пол команды Кабо Верде вместе с тренером и будет намного сильнее Зенита!
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