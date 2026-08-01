Артига не знает, провел ли Даку последний матч за «Рубин»: «В любом случае мы желаем удачи Мирлинду и благодарим его. Он прекрасный футболист и невероятный человек»

Артига ответил на вопрос о будущем Даку.

Главный тренер «Рубина » Франк Артига высказался о возможном уходе Мирлинда Даку из клуба.

Сегодня казанская команда обыграла «Акрон» со счетом 2:1 во 2-м туре РПЛ , албанский нападающий отметился голом.

Ранее сообщалось , что «Спартак » уведомил «Рубин» об активации опции выкупа форварда за 11 млн евро.

– Это был последний матч Даку за «Рубин»?

– Не знаю, посмотрим. Я тренер, все новости застали нас здесь, в Самаре.

Помимо того, что Мирлинд – прекрасный футболист, он еще и невероятный человек, который всегда выкладывается ради команды. Вы помните тот сезон, когда «Рубин» вернулся из Первой лиги и во многом благодаря Даку вышел на другой уровень.

В любом случае мы желаем удачи Мирлинду и благодарим его, – сказал Артига.