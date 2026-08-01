Артига не знает, провел ли Даку последний матч за «Рубин»: «В любом случае мы желаем удачи Мирлинду и благодарим его. Он прекрасный футболист и невероятный человек»
Артига ответил на вопрос о будущем Даку.
Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о возможном уходе Мирлинда Даку из клуба.
Сегодня казанская команда обыграла «Акрон» со счетом 2:1 во 2-м туре РПЛ, албанский нападающий отметился голом.
Ранее сообщалось, что «Спартак» уведомил «Рубин» об активации опции выкупа форварда за 11 млн евро.
– Это был последний матч Даку за «Рубин»?
– Не знаю, посмотрим. Я тренер, все новости застали нас здесь, в Самаре.
Помимо того, что Мирлинд – прекрасный футболист, он еще и невероятный человек, который всегда выкладывается ради команды. Вы помните тот сезон, когда «Рубин» вернулся из Первой лиги и во многом благодаря Даку вышел на другой уровень.
В любом случае мы желаем удачи Мирлинду и благодарим его, – сказал Артига.
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35398 голосов
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Он очень поможет Спартаку.