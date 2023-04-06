13 комментариев

«Он лучше, чем Хави». Болельщики оценили невероятную игру и статистику Камавинги в класико
Появление Эдуардо Камавинги на левом фланге было одним из сюрпризов Карло Анчелотти в класико. Тренер «Реала» в очередной раз продемонстрировал свое тактическое чутье и Камавинга его не подвел, став одним из лучших игроков матча.
8 отборов
1 перехват
7 выносов мяча
32 паса (100% точность)
10/14 выигранных единоборств
1/2 успешных попыток дриблинга
6 потерь
И все это на новой для футболиста позиции. Несомненно, универсальность 20-летнего Камавинги является огромным плюсом для команды и только увеличивает его рыночную стоимость.
Болельщики тоже по достоинству оценили роль француза во вчерашнем матче:
💬@Serginaoo: «Камавинга — для меня был лучшим игроком против «Барсы». Он играл на позиции левого защитника и не пропустил ни одной передачи, перехватывал опасные мячи. Он - причина того, что «Барса» не смогла забить».
💬@PoojaMedia: «Камавинге всего 20! Он будет жечь много лет, как Кроос и Модрич. Настоящий талант!».
💬@sb7_rmcf: «Камавинга - лучший футболист, чем Хави. Не поймите меня неправильно. У Хави, была отличиная карьера, и он является одним из величайших футболистов всех времен, но с точки зрения индивидуального мастерства Камавинга лучше».
💬@YashRMFC: «Камавинга всегда на 2 шага впереди Рафиньи, понимание игры, которое этот парень имеет в таком юном возрасте, невероятно. Пожалуй, лучший игрок на поле на данный момент».
💬@KiyanSo: «Боже мой, вдобавок к невероятной игре Камавинги в защите, я только что отметил, что он НЕ ПОТЕРЯЛ НИ ОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ. Я не знаю, можно ли любить этого парня больше, чем я люблю его сейчас. Кама играет хладнокровно на любой позиции».
Он не боится что потеряет мяча и это дает ему играть свободно и классно
Удачи тебе Кама