13 комментариев

Появление Эдуардо Камавинги на левом фланге было одним из сюрпризов Карло Анчелотти в класико. Тренер «Реала» в очередной раз продемонстрировал свое тактическое чутье и Камавинга его не подвел, став одним из лучших игроков матча.

Статистика Камавинги во вчерашнем класико:

8 отборов

1 перехват

7 выносов мяча

32 паса (100% точность)

10/14 выигранных единоборств

1/2 успешных попыток дриблинга

6 потерь

И все это на новой для футболиста позиции. Несомненно, универсальность 20-летнего Камавинги является огромным плюсом для команды и только увеличивает его рыночную стоимость.

Болельщики тоже по достоинству оценили роль француза во вчерашнем матче:

💬@Serginaoo: «Камавинга — для меня был лучшим игроком против «Барсы». Он играл на позиции левого защитника и не пропустил ни одной передачи, перехватывал опасные мячи. Он - причина того, что «Барса» не смогла забить».

💬@PoojaMedia: «Камавинге всего 20! Он будет жечь много лет, как Кроос и Модрич. Настоящий талант!».

💬@sb7_rmcf: «Камавинга - лучший футболист, чем Хави. Не поймите меня неправильно. У Хави, была отличиная карьера, и он является одним из величайших футболистов всех времен, но с точки зрения индивидуального мастерства Камавинга лучше».

💬@YashRMFC: «Камавинга всегда на 2 шага впереди Рафиньи, понимание игры, которое этот парень имеет в таком юном возрасте, невероятно. Пожалуй, лучший игрок на поле на данный момент».

💬@KiyanSo: «Боже мой, вдобавок к невероятной игре Камавинги в защите, я только что отметил, что он НЕ ПОТЕРЯЛ НИ ОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ. Я не знаю, можно ли любить этого парня больше, чем я люблю его сейчас. Кама играет хладнокровно на любой позиции».