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«Он лучше, чем Хави». Болельщики оценили невероятную игру и статистику Камавинги в класико

Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
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Появление Эдуардо Камавинги на левом фланге было одним из сюрпризов Карло Анчелотти в класико. Тренер «Реала» в очередной раз продемонстрировал свое тактическое чутье и Камавинга его не подвел, став одним из лучших игроков матча.

 Статистика Камавинги во вчерашнем класико:

8 отборов

1 перехват

7 выносов мяча

32 паса (100% точность)

10/14 выигранных единоборств

1/2 успешных попыток дриблинга

6 потерь

И все это на новой для футболиста позиции. Несомненно, универсальность 20-летнего Камавинги является огромным плюсом для команды и только увеличивает его рыночную стоимость.

Болельщики тоже по достоинству оценили роль француза во вчерашнем матче:

💬@Serginaoo: «Камавинга — для меня был лучшим игроком против «Барсы». Он играл на позиции левого защитника и не пропустил ни одной передачи, перехватывал опасные мячи. Он - причина того, что «Барса» не смогла забить».

💬@PoojaMedia: «Камавинге всего 20! Он будет жечь много лет, как Кроос и Модрич. Настоящий талант!».

💬@sb7_rmcf: «Камавинга - лучший футболист, чем Хави. Не поймите меня неправильно. У Хави, была отличиная карьера, и он является одним из величайших футболистов всех времен, но с точки зрения индивидуального мастерства Камавинга лучше».

💬@YashRMFC: «Камавинга всегда на 2 шага впереди Рафиньи, понимание игры, которое этот парень имеет в таком юном возрасте, невероятно. Пожалуй, лучший игрок на поле на данный момент».

💬@KiyanSo: «Боже мой, вдобавок к невероятной игре Камавинги в защите, я только что отметил, что он НЕ ПОТЕРЯЛ НИ ОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ. Я не знаю, можно ли любить этого парня больше, чем я люблю его сейчас. Кама играет хладнокровно на любой позиции».

 

13 комментариев

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Александр Доброноженко
Ну всё,заверещали сосунки сливочные,стоило только Барсе оступиться. Ничего,как говорится,дайте срок. Барса строится,не мудрено,что спотыкается иногда. Что-то не слышно вас,болезные,было,когда Хави ваш клубишко с таким-же счётом размазывал.Мне вот любопытно было бы посмотреть на игру сливок без Модрича и Крооса.А у Барсы не было ни Педри,ни Френки,по сути хребта в центре. Да и с Дембеле ,уверен,ваш хвалёный Кама не выглядел бы таким щёголем.
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Maksat Hasanow
И вед недавно огласили список самых дорогих игроков не старше 21. И если не ошибаюсь он занял 6 ое место. Тогда многие "адекватные" болельщик гнобили его как могли. Может они теперь увидели как он играет. По мне так он лучший игрок 2023 года в составе Реал(при всём уважении другим игрокам).
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Raul14
и это за 30 лямов, просто смешные деньги по нынешним меркам))
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rcbkz6mrtd
Камавинга первый раз увидел думаю что за тип, зачем он нужен, а в этом сезоне расцвел. Самый полезный игрок в команде.Куда не поставит тренер смотрится отлично
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Ummash
У Камавинги ест особая черта
Он не боится что потеряет мяча и это дает ему играть свободно и классно
Удачи тебе Кама
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Mustang Shelby
Я до этого писал, что вместо начо надо ставить камавингву и карлетто услышал меня 🙂
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Игорь Новиков
С Хави максимально странно сравнивать. Совсем разные игроки.
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Максим Цибин
На следующий год ещё и Тчуамени освоится, Кама в первый год тоже претирался
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Ivang King
Кама и правда был бескомпромиссен, отлично подмечено что на два шага был впереди рафиньи, сразу вспоминаю момент когда раф попытался в домик закинуть каме, но все равно парню есть куда расти, не раз заигрывался и передерживал мяч, но тот факт что при таком прессинге от барсы 100% успешных передач, это конечно эталонно, похоже с левым защитником проблема исчерпана, надеюсь каме нравится эта позиция )
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Umar Yunuszoda
Камавинга и Бензема уничтожили фк Негрейра
+5
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Жалгас Жолдасов
Чтобы быть лучше чем Хави - как минимум надо столько же выиграть)
+4
-2
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Ruslan3132
Эта покупка может стать в будущем такой же легендарной как покупки Крооса и Модрича
+14
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белошип
Камавинга топище,какой же зверюга растёт в Реале)
+29
-1
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