«Шанхай Шэньхуа» подтвердил отставку Слуцкого: «Достижения тренера говорят сами за себя. Его профессионализм и преданность делу вызвали уважение у всех в клубе»

«Шанхай Шэньхуа» подтвердил отставку Слуцкого.

«Шанхай Шэньхуа» подтвердил отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера.

Ранее российский тренер объявил о своей отставке на пресс-конференции после поражения от «Ляонин Тежэнь» (1:3) – третьего подряд в китайской Суперлиге.

«Достижения Слуцкого за последние три года говорят сами за себя, а благодаря своему профессионализму и преданности делу он добился уважения и признания всех сотрудников клуба. «Шанхай Шэньхуа » выражает искреннюю благодарность Леониду Слуцкому за его выдающийся вклад в развитие клуба и желает ему всяческих успехов и счастья в будущем», – говорится в заявлении клуба.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года. Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая. В 109 матчах при Слуцком «Шанхай» одержал 65 побед, что является самым высоким показателем среди всех тренеров в истории клуба.