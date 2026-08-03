  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Шанхай Шэньхуа» подтвердил отставку Слуцкого: «Достижения тренера говорят сами за себя. Его профессионализм и преданность делу вызвали уважение у всех в клубе»

0
«Шанхай Шэньхуа» подтвердил отставку Слуцкого: «Достижения тренера говорят сами за себя. Его профессионализм и преданность делу вызвали уважение у всех в клубе»
«Шанхай Шэньхуа» подтвердил отставку Слуцкого.

«Шанхай Шэньхуа» подтвердил отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера.

Ранее российский тренер объявил о своей отставке на пресс-конференции после поражения от  «Ляонин Тежэнь» (1:3) – третьего подряд в китайской Суперлиге.

«Достижения Слуцкого за последние три года говорят сами за себя, а благодаря своему профессионализму и преданности делу он добился уважения и признания всех сотрудников клуба. «Шанхай Шэньхуа» выражает искреннюю благодарность Леониду Слуцкому за его выдающийся вклад в развитие клуба и желает ему всяческих успехов и счастья в будущем», – говорится в заявлении клуба.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года. Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая. В 109 матчах при Слуцком «Шанхай» одержал 65 побед, что является самым высоким показателем среди всех тренеров в истории клуба.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48383 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм «Шанхай Шэньхуа»
logoвысшая лига Китай
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
отставки
logoЛеонид Слуцкий
соцсети
logoШанхай Шэньхуа

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Он и Саламыч, по-прежнему остаются двумя тренерами из РФ, кто построил более менее нормальную карьеру за пределами страны.
ОтветNikita Nikita_1116567106
Он и Саламыч, по-прежнему остаются двумя тренерами из РФ, кто построил более менее нормальную карьеру за пределами страны.
Комментарий скрыт
ОтветКросс Тони Кросса
Комментарий скрыт
Он чемпион Польши и Венгрии, так что к чему эта ирония?
Слуцкий хотя бы пробует, пытается, не ссыт. А подавляющее большинство футболеров и тренеров готовы на жопе ровно сидеть. Что в РПЛ, что в нашей вышке. Русские могут сколько угодно на этот тезис злиться, но это - правда жизни
Ответliverpoolcfan1892
Слуцкий хотя бы пробует, пытается, не ссыт. А подавляющее большинство футболеров и тренеров готовы на жопе ровно сидеть. Что в РПЛ, что в нашей вышке. Русские могут сколько угодно на этот тезис злиться, но это - правда жизни
Да, хорош. Царь всем все давно объяснил. Никчемные они все.
Ответpriova58
Да, хорош. Царь всем все давно объяснил. Никчемные они все.
Мостовому надо переставать бухать, а пойти учиться нормально. Даже в Беларуси нет таких желчных, как этот типа царь
Если китайцы им довольны, то тогда и я доволен
Сборная Италии?
Ответdalmolchun
Сборная Италии?
У Викторовича, кажется, тоже с фонбетом пересечения были какие то, тут мимо
Жаль, не выиграл чемпионат. Было очень близко.
По восточному проводили, очень тонко и дипломатично, этого не отнять.
ОтветDiMANUTD
По восточному проводили, очень тонко и дипломатично, этого не отнять.
и многим не понять...
Это славная была охота)
Чэнду с отрывом к чемпионству летит. Понятно кто продавил снятие очков у шанхайских клубов. Неудивительно после таких номеров, что Корея и Япония наголову сильнее Китая в футболе.
ОтветKirkorofff
Чэнду с отрывом к чемпионству летит. Понятно кто продавил снятие очков у шанхайских клубов. Неудивительно после таких номеров, что Корея и Япония наголову сильнее Китая в футболе.
Корея и Япония и до любых номеров были сильнее Китая на уровне Сборных.
ОтветKirkorofff
Чэнду с отрывом к чемпионству летит. Понятно кто продавил снятие очков у шанхайских клубов. Неудивительно после таких номеров, что Корея и Япония наголову сильнее Китая в футболе.
вообще то лианид нахваливает китай в этом решении и говорит нам так же надо сделать
Мне кажется он в ОАЭ попробует попасть
... все "Эти случайности" - не случайны!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Глава Ассоциации футбола Аргентины заявил о кампании против сборной на ЧМ: «Перед каждым матчем была какая-то операция. Люди сговорились против команды»
УЕФА проверит, не пытался ли Инфантино продать долю в бизнесе ЧМ по заниженной цене. Его оценили в 20 млрд долларов
Семак о Fan ID: «Нужно понять, зачем вообще его вводили. На матче со «Спартаком» летели бутылки, в Воронеже Венделу ухали. Запретили кому-то ходить? Никого не вычислили по камерам»
«Барса» предлагает чуть более 45 млн евро за Родри. «Сити» хочет больше (Фабрицио Романо)
Товарищеский матч. «Бавария» сыграет с «Астон Виллой» в Гонконге
Скачивайте ГОЛ и участвуйте в розыгрыше iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro и джерси сборных
Конкурс
«ПСЖ» допускает уход Сафонова или Шевалье через год на фоне трансфера Судзуки. Люка намерен вернуть место в старте (L’Équipe)
Флик лично позвонил Родри и убедил его выбрать «Барсу»
Аргентинская ассоциация поддержала Инфантино: «Стоит подчеркнуть признание ошибок и извинения за проект, породивший неопределенность»
Матч «Торпедо» — «Сочи» перенесен на 8 августа. Гости не смогли вовремя вылететь в Москву: «Отправимся двумя группами из соседних аэропортов»
Ко всем новостям
Последние новости
Непомнящий о Сафонове: «В прежние времена был бы претендентом на звание лучшего вратаря года в мире. Сейчас нереально – из-за политической конъюнктуры»
«Поддерживаем Инфантино». Федерация футбола Мексики выступила в защиту главы ФИФА
В «Нижнем» ответили на мнения о «мутности» трансфера Латышонка: «Отдать человека в аренду, чтобы он был готов к РПЛ, когда мы снова там окажемся – что в этом плохого? Рабочий план»
«Ювентус» представил третью форму на сезон – черно-золотую с языками пламени
Фото
Семин о трансфере Даку в «Спартак»: «Наконец-то есть шанс выиграть чемпионат»
Соболев объявил бойкот, Баринов опять отличился! Что случилось?
ВидеоСпортс"
Лига PARI. Матч «Торпедо» и «Сочи» перенесен, в субботу «Нижний Новгород» сыграет с «Нефтехимиком», «Урал» – с «Уфой»
Диоманде стоит 9,5 млн в Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’’ – новичок «Реала» добавлен в состав
Фэнтези
«Даку – это гарантия минимум 10 мячей. Он станет лучшим бомбардиром «Спартака». Гасилин о форварде
«Только «Зенит» может позволить себе до конца бороться на двух фронтах. Есть преимущество в квалификации игроков и длине скамейки». Денис Попов об РПЛ и Кубке