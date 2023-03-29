8 комментариев

Камавинга выдавил Тчуамени из основы не только в «Мадриде». Позиции Орельена в сборной сильно пошатнулись
В клубе даже задумались о том, что за трансфер переплатили.
Последние недели для Орельена Тчуамени выдались трудными. Хавбек, за которого заплатили 80 млн евро, потерял место в основе «Мадрида». То же самое произошло и в сборной Франции, причем в обоих случаях его вытеснил Эдуардо Камавинга. Как написал после последнего матча французов против Ирландии про Камавинга, «на вечеринке в наручниках он чувствовал себя свободно».
Падение формы Тчуамени случилось в Катаре. Анчелотти рассказывал, что игрок перенес огромное физическое и моральное истощение. Вероятно, что послематчевый пенальти нанес больший удар, чем можно представить.
«Понемногу он восстановит свою лучшую версию», − сказал тогда коуч в СМИ. Но, в конце концов, факт таков: Камавинга уже в старте, причем и в клубе, и в сборной, а Тчуамени стал меньше получать игрового времени. Травма Орельена открыла двери для Эдуардо, который ухватился за мест ов опорной зоне.
В сборной Франции перед Дешамом сейчас встал выбор: или Тчуамени, или Камавинга. По итогу каждый из них получил игровое время в играх с Нидерландами и Ирландии, а Эдуардо проявил себя лучше. «Он перехватывал любой вариант контратаки и, кроме того, играл очень безопасно», − проанализировал AS.
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Но против кабинета в кубке должны выходить в основе и Кама и Тчуа,к ним можно добавить кого-то из пары Кроос/Модрич,а лучше вообще Себальоса выпустить)