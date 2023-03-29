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Камавинга выдавил Тчуамени из основы не только в «Мадриде». Позиции Орельена в сборной сильно пошатнулись

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В клубе даже задумались о том, что за трансфер переплатили.

Последние недели для Орельена Тчуамени выдались трудными. Хавбек, за которого заплатили 80 млн евро, потерял место в основе «Мадрида». То же самое произошло и в сборной Франции, причем в обоих случаях его вытеснил Эдуардо Камавинга. Как написал после последнего матча французов против Ирландии про Камавинга, «на вечеринке в наручниках он чувствовал себя свободно».

Падение формы Тчуамени случилось в Катаре. Анчелотти рассказывал, что игрок перенес огромное физическое и моральное истощение. Вероятно, что послематчевый пенальти нанес больший удар, чем можно представить.

«Понемногу он восстановит свою лучшую версию», − сказал тогда коуч в СМИ. Но, в конце концов, факт таков: Камавинга уже в старте, причем и в клубе, и в сборной, а Тчуамени стал меньше получать игрового времени. Травма Орельена открыла двери для Эдуардо, который ухватился за мест ов опорной зоне.

В сборной Франции перед Дешамом сейчас встал выбор: или Тчуамени, или Камавинга. По итогу каждый из них получил игровое время в играх с Нидерландами и Ирландии, а Эдуардо проявил себя лучше. «Он перехватывал любой вариант контратаки и, кроме того, играл очень безопасно», − проанализировал AS.

8 комментариев

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белошип
Ответ Bazilic
Особенно в первом тайме в Мюнхене, да?)
В Мюнхене вас уничтожили за 5 минут)
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Bazilic
Ответ белошип
Видел Я прессинг Барсы в еврокубках,жалкое зрелище)
Особенно в первом тайме в Мюнхене, да?)
0
0
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Tyrone Woodley
Ответ белошип
Тчуамени после травмы долго набирает форму,а Камавинга за это время показывает топ уровень Но против кабинета в кубке должны выходить в основе и Кама и Тчуа,к ним можно добавить кого-то из пары Кроос/Модрич,а лучше вообще Себальоса выпустить)
Прям в точку всё.
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Brigande
Все впорядке , до ЧМ парень был очень хорош , просто западение формы , бывает .После ухода Модрича и Крооса , основа в середине однозначно будет Тчуамени , Вальверде и Камавинга , а если к ним добавят креативщика , да еще и такого мобильного как Билленгем , то можно играть ромбом , и этот центр запресенгует любого .
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swerh
Ну и? Спад у каждого игрока бывает. Всю первую половину сезона все ровно то же самое про Камавингу писали.
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+1
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белошип
Ответ Bazilic
Лишь бы Камавинга играл Человек вообще не умеет играть под давлением и постоянно плывет и ошибается А прессинг у Барсы топ
Видел Я прессинг Барсы в еврокубках,жалкое зрелище)
+3
-1
+2
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Bazilic
Ответ белошип
Тчуамени после травмы долго набирает форму,а Камавинга за это время показывает топ уровень Но против кабинета в кубке должны выходить в основе и Кама и Тчуа,к ним можно добавить кого-то из пары Кроос/Модрич,а лучше вообще Себальоса выпустить)
Лишь бы Камавинга играл
Человек вообще не умеет играть под давлением и постоянно плывет и ошибается
А прессинг у Барсы топ
+1
-2
-1
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белошип
Тчуамени после травмы долго набирает форму,а Камавинга за это время показывает топ уровень
Но против кабинета в кубке должны выходить в основе и Кама и Тчуа,к ним можно добавить кого-то из пары Кроос/Модрич,а лучше вообще Себальоса выпустить)
+3
-2
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