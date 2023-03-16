Дидье Дешам определился с футболистами сборной Франции, которые примут участие в квалификации Евро. Полузащитник «Реала» Камавинга неожиданно появился в графе защитников (défenseurs).

Дешам объяснил такую смену позиции Эдуардо:

«Я вызвал его на позицию левого защитника. Как в случае и с другими игроками, его универсальность очень интересна. Но в этот международный перерыв, учитывая требования и его способности, он даст мне больше гарантий на позиции защитника. Для Эдуардо это не было сюрпризом. Я совсем недавно обсуждал с ним то, как буду его использовать на поле».

На катарском чемпионате мира Камавинга уже пробовал себя в роли левого защитника. А в «Реале» француз обычно выступает в полузащите.

На какой позиции Камавинга играет эффективнее?