🤬🤬🤬 Куда смотрят судьи? Грубейший фол нападающего «Бетиса» на Камавинга остался без внимания арбитра
Никому нет дела.
Напряженная игра в Андалусии между «Бетисом» и «Реалом» закончилась без забитых голов, но зато была богата на желтые карточки, коих набралось целых семь.
Однако один эпизод, который вы сейчас увидите, остался без внимания арбитра.
Смотрите - нападающий Айтор Руибаль из «Бетиса» уложил на газон Эдуардо Камавинга, когда тот даже не имел при себе мяча. Нарушителю все сошло с рук.
Этот момент очень напоминает недавнее нарушение Винисиуса на де Йонге. Может месть?
Как отреагирует на это судейский комитет Испании?
Но давайте без заговоров. Оставьте этот бред отсталым, для которых "арбитры всегда в пользу Реала судят!.