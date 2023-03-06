Никому нет дела.

Напряженная игра в Андалусии между «Бетисом» и «Реалом» закончилась без забитых голов, но зато была богата на желтые карточки, коих набралось целых семь.

Однако один эпизод, который вы сейчас увидите, остался без внимания арбитра.

Смотрите - нападающий Айтор Руибаль из «Бетиса» уложил на газон Эдуардо Камавинга, когда тот даже не имел при себе мяча. Нарушителю все сошло с рук.

Этот момент очень напоминает недавнее нарушение Винисиуса на де Йонге. Может месть?

Как отреагирует на это судейский комитет Испании?