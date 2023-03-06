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🤬🤬🤬 Куда смотрят судьи? Грубейший фол нападающего «Бетиса» на Камавинга остался без внимания арбитра

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Никому нет дела.

Напряженная игра в Андалусии между «Бетисом» и «Реалом» закончилась без забитых голов, но зато была богата на желтые карточки, коих набралось целых семь.

Однако один эпизод, который вы сейчас увидите, остался без внимания арбитра.

Смотрите - нападающий Айтор Руибаль из «Бетиса» уложил на газон Эдуардо Камавинга, когда тот даже не имел при себе мяча. Нарушителю все сошло с рук.

Этот момент очень напоминает недавнее нарушение Винисиуса на де Йонге. Может месть?

Как отреагирует на это судейский комитет Испании?

2 комментария

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Ivang King
Да весь матч судья в глаза лупился, что в одну что в другую, в матче барсы вообще связи с вар не было, в Испании одни из худших судей, и что самое важное, почему судей не наказывают, неужели у них нет конкуренции за место
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Gridint
О какой речи месть? Это просто мерзкое нарушение и ошибка арбитров на ВАР. Подобная грубость в адрес игрока без мяча может закончится даже красной, т.к. там не было борьбы за позицию или мяч.
Но давайте без заговоров. Оставьте этот бред отсталым, для которых "арбитры всегда в пользу Реала судят!.
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