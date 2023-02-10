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«Это больше не повторится»: Тчуамени извинился за поездку на матч НБА во время своей травмы

Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
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Орельен Тчуамени подвергся критике со стороны фанатов и СМИ за поездку в Париж во время периода выздоровления и посещение игры НБА вместо того, чтобы посмотреть игру между «Реалом» и «Вильярреалом».

«Поездка в Париж была ошибкой с моей стороны, но я молод, такое больше не повторится», — цитирует Diario AS слова Чуамени.

"Я знал, что «Реал» — самый большой клуб в мире, ожидания и давление невероятно высоки».

Надо отдать должное Орельену: с того момента он продемонстрировал на поле солидную игру.

1 комментарий

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Андрей Хенто
Главное, что осознал свою ошибку и извинился. Надеюсь быстро наберёт форму после Мундиаля и травмы и продолжит дело Каземиро)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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