«Это больше не повторится»: Тчуамени извинился за поездку на матч НБА во время своей травмы
Орельен Тчуамени подвергся критике со стороны фанатов и СМИ за поездку в Париж во время периода выздоровления и посещение игры НБА вместо того, чтобы посмотреть игру между «Реалом» и «Вильярреалом».
«Поездка в Париж была ошибкой с моей стороны, но я молод, такое больше не повторится», — цитирует Diario AS слова Чуамени.
"Я знал, что «Реал» — самый большой клуб в мире, ожидания и давление невероятно высоки».
Надо отдать должное Орельену: с того момента он продемонстрировал на поле солидную игру.
1 комментарий