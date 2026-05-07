  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лэмпард о тренерстве: «Я был поражен Гвардиолой, но многие работают в совершенно ином контексте. Попытка играть как Пеп не обязательно сработает, надо понять, кем хочешь быть ты»
6

Лэмпард о тренерстве: «Я был поражен Гвардиолой, но многие работают в совершенно ином контексте. Попытка играть как Пеп не обязательно сработает, надо понять, кем хочешь быть ты»

Лэмпард о тренерстве: я был поражен Пепом, но многие работают в ином контексте.

Фрэнк Лэмпард высказался о своем подходе к тренерской работе.

Ранее 47-летний специалист, возглавляющий «Ковентри», досрочно вывел клуб в АПЛ – команда сыграет в Премьер-лиге впервые с 2001 года.

«Когда начинаешь тренерскую работу, это совсем не то же самое, что быть игроком. На меня сильно повлияла тренерская деятельность. Я несколько дней наблюдал за Пепом [Гвардиолой]. Я был поражен: «Вау, он такой энергичный посреди тренировочного поля». Потом я посмотрел на работу других тренеров, в какой-то момент на Эдди Хау. И тогда ты начинаешь задумываться: как выглядит тренер? Кем я хочу стать? Хочу ли я быть тактическим гением? Как я хочу работать с игроками? А потом, когда начинаешь, ты можешь еще больше усложнить себе задачу.

Многие из нас работают в совершенно ином контексте, чем Пеп. Он заслуживает быть там, где он есть, и иметь такую ​​фантастическую команду, благодаря проделанной им работе. Но у каждого из нас свой путь. Поэтому попытка играть так, как, я думаю, играл бы Пеп с этой командой, не обязательно сработает. Так что нужно понимать, кем хочешь быть ты», – сказал Лэмпард.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37853 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Times
logoФрэнк Лэмпард
logoКовентри
logoНьюкасл
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoЭдди Хау
logoчемпионшип
logoМанчестер Сити
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лэмпс и крутой игрок был и тренер, надеюсь будет классный тренер!
В Челси показал себя классно, с Ковентри тоже сотворил чудо!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лэмпард о «Челси»: «Этот клуб – важная часть моей жизни, но сейчас я тренер «Ковентри», и мои дела здесь. Я наслаждаюсь сезоном и выходом в АПЛ»
25 апреля, 18:57
Владелец «Ковентри» о Лэмпарде в «Челси»: «Он счастлив здесь. Всех будут связывать со всеми, клубы назначают по 3-4 тренера за сезон. Я не могу это контролировать»
23 апреля, 13:01
Лэмпард стал лучшим тренером сезона в Чемпионшипе. Он досрочно вывел «Ковентри» в АПЛ
19 апреля, 20:59
Лэмпард о выходе в АПЛ с «Ковентри»: «Это одно из самых значимых достижений для меня, перевыполнение плана. Все тренеры говорят о футболистах, но я горжусь и собой»
18 апреля, 09:03
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
18 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
5 минут назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
17 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
35 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
45 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:27
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Рекомендуем