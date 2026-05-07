Лэмпард о тренерстве: «Я был поражен Гвардиолой, но многие работают в совершенно ином контексте. Попытка играть как Пеп не обязательно сработает, надо понять, кем хочешь быть ты»
Фрэнк Лэмпард высказался о своем подходе к тренерской работе.
Ранее 47-летний специалист, возглавляющий «Ковентри», досрочно вывел клуб в АПЛ – команда сыграет в Премьер-лиге впервые с 2001 года.
«Когда начинаешь тренерскую работу, это совсем не то же самое, что быть игроком. На меня сильно повлияла тренерская деятельность. Я несколько дней наблюдал за Пепом [Гвардиолой]. Я был поражен: «Вау, он такой энергичный посреди тренировочного поля». Потом я посмотрел на работу других тренеров, в какой-то момент на Эдди Хау. И тогда ты начинаешь задумываться: как выглядит тренер? Кем я хочу стать? Хочу ли я быть тактическим гением? Как я хочу работать с игроками? А потом, когда начинаешь, ты можешь еще больше усложнить себе задачу.
Многие из нас работают в совершенно ином контексте, чем Пеп. Он заслуживает быть там, где он есть, и иметь такую фантастическую команду, благодаря проделанной им работе. Но у каждого из нас свой путь. Поэтому попытка играть так, как, я думаю, играл бы Пеп с этой командой, не обязательно сработает. Так что нужно понимать, кем хочешь быть ты», – сказал Лэмпард.
В Челси показал себя классно, с Ковентри тоже сотворил чудо!