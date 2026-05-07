Adidas выпустил ролик к ЧМ-2026, где Тимоти Шаламе собирает команду из Ямаля, Беллингема и Тринити Родман. В ней также снялись Месси, Дембеле, Рафинья, Виртц, рэпер Bad Bunny

Adidas выпустил рекламу к ЧМ-2026 со звездами футбола и кино.

Adidas показал мини-фильм Backyard Legends («Легенды двора»), приуроченный к скорому старту чемпионата мира.

По сюжету фильма, персонаж актера Тимоти Шаламе собрал команду из Джуда Беллингема («Реал »), Ламина Ямаля («Барселона ») и футболистки Тринити Родман , чтобы попробовать победить ни разу не проигравшую дворовую команду в футболе три на три.

Также в рекламе снялись Лионель Месси («Интер Майами»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Рафинья и Педри из «Барселоны», Флориан Виртц («Ливерпуль») и Сантьяго Хименес («Милан») и рэпер Bad Bunny. Использовались образы Зинедина Зидана, Алессандро Дель Пьеро и Дэвида Бекхэма.