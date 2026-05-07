Adidas выпустил ролик к ЧМ-2026, где Тимоти Шаламе собирает команду из Ямаля, Беллингема и Тринити Родман. В ней также снялись Месси, Дембеле, Рафинья, Виртц, рэпер Bad Bunny
Adidas показал мини-фильм Backyard Legends («Легенды двора»), приуроченный к скорому старту чемпионата мира.
По сюжету фильма, персонаж актера Тимоти Шаламе собрал команду из Джуда Беллингема («Реал»), Ламина Ямаля («Барселона») и футболистки Тринити Родман, чтобы попробовать победить ни разу не проигравшую дворовую команду в футболе три на три.
Также в рекламе снялись Лионель Месси («Интер Майами»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Рафинья и Педри из «Барселоны», Флориан Виртц («Ливерпуль») и Сантьяго Хименес («Милан») и рэпер Bad Bunny. Использовались образы Зинедина Зидана, Алессандро Дель Пьеро и Дэвида Бекхэма.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Adidas
