  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Adidas выпустил ролик к ЧМ-2026, где Тимоти Шаламе собирает команду из Ямаля, Беллингема и Тринити Родман. В ней также снялись Месси, Дембеле, Рафинья, Виртц, рэпер Bad Bunny
Видео
51

Adidas выпустил ролик к ЧМ-2026, где Тимоти Шаламе собирает команду из Ямаля, Беллингема и Тринити Родман. В ней также снялись Месси, Дембеле, Рафинья, Виртц, рэпер Bad Bunny

Adidas выпустил рекламу к ЧМ-2026 со звездами футбола и кино.

Adidas показал мини-фильм Backyard Legends («Легенды двора»), приуроченный к скорому старту чемпионата мира.

По сюжету фильма, персонаж актера Тимоти Шаламе собрал команду из Джуда БеллингемаРеал»), Ламина ЯмаляБарселона») и футболистки Тринити Родман, чтобы попробовать победить ни разу не проигравшую дворовую команду в футболе три на три.

Также в рекламе снялись Лионель Месси («Интер Майами»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Рафинья и Педри из «Барселоны», Флориан Виртц («Ливерпуль») и Сантьяго Хименес («Милан») и рэпер Bad Bunny. Использовались образы Зинедина Зидана, Алессандро Дель Пьеро и Дэвида Бекхэма.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37854 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Adidas
logoЧМ-2026
logoadidas
Реклама
logoЛамин Ямаль
Тринити Родман
женский футбол
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoБарселона
logoТимоти Шаламе
logoДэвид Бекхэм
кино
logoДжуд Беллингем
logoЗинедин Зидан
logoАлессандро Дель Пьеро
logoЛионель Месси
logoМЛС
logoпремьер-лига Англия
logoФлориан Виртц
logoПедри
logoЛиверпуль
logoРафинья Диас
logoИнтер Майами
logoПСЖ
logoУсман Дембеле
logoлига 1 Франция
logoМилан
logoсерия А Италия
logoСантьяго Хименес
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Включил рекламу, а там реклама.
Никогда не будет лучше рекламы : квадро квадроцикл дос , Бекенбауер ?
Олды помнят
Ответ jjf22hz6cv
Никогда не будет лучше рекламы : квадро квадроцикл дос , Бекенбауер ? Олды помнят
Не знаю, что за квадро. Но для меня до сих пор реклама от Найк и Гая Ричи. И ничего даже рядом не видел. Хотя было много чего интересного.
Ответ jjf22hz6cv
Никогда не будет лучше рекламы : квадро квадроцикл дос , Бекенбауер ? Олды помнят
Бекенбауэр?!
Беллингем Ямаль Вирц, Педри... Звезды которых мы заслужили. Раньше в железной клетке мяч выбрасывал Кантона, за него сражались Фигу Роберто Карлос, Роналдо, против Анри и Тотти . Вот это звезды А вместо Тринити Родман лучше бы её батя снялся 😃
Ответ Денис_1117039794
Беллингем Ямаль Вирц, Педри... Звезды которых мы заслужили. Раньше в железной клетке мяч выбрасывал Кантона, за него сражались Фигу Роберто Карлос, Роналдо, против Анри и Тотти . Вот это звезды А вместо Тринити Родман лучше бы её батя снялся 😃
Раньше говорили: Кантона, Фигу... звезды, которых мы заслужили, а раньше были Марадонна, Пеле...
Ответ Денис_1117039794
Беллингем Ямаль Вирц, Педри... Звезды которых мы заслужили. Раньше в железной клетке мяч выбрасывал Кантона, за него сражались Фигу Роберто Карлос, Роналдо, против Анри и Тотти . Вот это звезды А вместо Тринити Родман лучше бы её батя снялся 😃
чем Ямаль и Педри — не звезды? какой еще кантона в сравнении с лучшими игроками поколения? это троллинг ностальгией идиотской?
Без души, зато с ИИ
Ответ selso99
Без души, зато с ИИ
Да ладно, выйди этот ролик где-нибудь в 2006-2010, сейчас бы все говорили, какой душевный ролик
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Да ладно, выйди этот ролик где-нибудь в 2006-2010, сейчас бы все говорили, какой душевный ролик
Так и быть, через 20 лет скажем.
как по мне, ролик про это не день бекхэма, был намного сильнее. а про ковбоев мю с реалом, и чемпионат в клетке с кантона, так тем более.
Футбольная реклама, где звёзды футбола не играют в футбол. Такое себе
С одной стороны слишком много ноунеймов , с другой может быть это даёт ощущение , что футбол доступен для каждого , но рекламу THE CAGE 2002 невозможно перебить . Ты реально верил , что те игроки могут это повторить .
Классно как по мне, старыми вайбами пепси повеяло
Я так понимаю команда собиралась по какому то расовому принципу?
Что за фигня и вообще о чём ролик, ё-моё
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава РПЛ Алаев: «На ЧМ в США дверь для России закрыта. Даже если начнутся действия по отмене несправедливого отстранения, в еврокубки в этом году мы не попадем»
7 мая, 09:00
Десайи о ЧМ: «Я должен сказать, что Франция победит, иначе Дешам меня убьет. Но если не сможет, пусть Роналду получит награду. Португалия может преподнести сюрприз»
6 мая, 15:07
Инфантино о ЧМ: «Лично принесу хот-дог и колу, если кто-то купит билет за 2 млн долларов на финал. ФИФА применяет рыночные цены – в США билеты перепродают гораздо дороже»
6 мая, 14:12
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
18 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
5 минут назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
17 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
35 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
45 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:27
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Рекомендуем