  • Семак о «Сочи»: «Будет сложный матч – и для «Зенита», и для соперника. У них появилась возможность сохранить прописку в РПЛ, у нас есть шансы на борьбу за 1-е место»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ожидает сложный матч против «Сочи» в 29‑м туре Мир РПЛ.

Игра пройдет в Санкт‑Петербурге в воскресенье. «Зенит» набрал 62 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице, «Сочи» (21) идет на 16‑й строчке.

– «Сочи» в последнее время выглядит неплохо. В чем его главные сильные стороны?

– Действительно, по набору очков и по игре «Сочи» – это команда, которая играет с желанием. У них появилась возможность сохранить прописку в Премьер‑лиге, это добавляет сил. Конечно, мы понимаем, что это будет сложный матч – и для нас, и для соперника. Посмотрим, кто лучше подготовится и справится.

– Это последний домашний матч сезона. Ожидаете ли дополнительную поддержку от болельщиков?

– Мы всегда ее ждем, тем более сейчас, когда каждый матч очень важен. Наши болельщики играют важную роль в том, как играет команда, с какими эмоциями проходят матчи на родной арене. Конечно, приглашаем всех поддержать нас.

– Уже стало известно, что по окончании матча пройдет церемония чествования вратаря Михаила Кержакова. Что означат завершение карьеры этого футболиста для команды и клуба?

– Миша – пример для молодежи. Я думаю, среди своего поколения он был не самым одаренным игроком, но за счет дисциплины и трудоспособности добился больших успехов и абсолютно заслуженно стал самым титулованным игроком «Зенита». Искренне рад за него. Как я уже сказал, это действительно очень хороший пример для молодого поколения, для всех, кто мечтает стать футболистом. Они должны понимать, что без трудолюбия и дисциплины добиться успеха очень сложно.

– Насколько победа над ЦСКА в прошлом туре придала сил и эмоций на решающий отрезок сезона?

– Я думаю, мы сделали то, что должны были сделать, и эта победа позволила нам сохранить шансы на борьбу за первое место, а это самое важное. Все прекрасно понимают ценность этого матча. Но хочу сказать еще раз: самая важная для нас игра на данном отрезке – матч против «Сочи». Сейчас мысли только об этой встрече.

– Все ли готовятся в команде к этой игре?

– Да, на сегодняшний день все готовы, все в строю и готовы принять участие в матче, – сказал Семак.

Выигрывать надо, и сложного в этом матче ничего для Зенита нет.
Не придумали бы себе проблем в Оренбурге - на первом месте бы сейчас шли.
С тобой любой матч для Зенита не просто сложный, а очень сложный))
Низелика бы вернули, что ли, тот то пограмотнее в тактике вроде как.
Да и Рибалту бы, а то берут всяких Дуранов, дельфинов, Волковых, Ахмедовых и не знают потом, что с ними делать.
Семак уже заработал перенос юбилея. С достижением!
