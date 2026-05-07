Сафонов намеренно выбивал мяч в аут в матче с «Баварией» – это была установка Энрике. Так «ПСЖ» было удобнее прессинговать Олисе (Le Parisien)

Матвей Сафонов намеренно выбивал мяч в аут в матче с «Баварией».

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал нестандартную установку вратарю Матвею Сафонову в ответном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1, первая игра – 5:4).

Во втором полуфинальном матче Сафонов регулярно выносил мяч в сторону правого фланга «Баварии». Россиянин сделал около 10 выносов в этом направлении, в пяти случаях мяч сразу уходил в аут.

По данным Le Parisien, Сафонов выбивал мяч в аут намеренно. Энрике хотел создать проблемы вингеру «Баварии» Майклу Олисе , который регулярно обыгрывал Нуну Мендеша в первом матче. Когда мяч оказывался в ауте рядом с игровой зоной Олисе, Майкл оказывался под прессингом «ПСЖ», что мешало ему продвигать мяч.

Le Parisien добавляет, что по этой причине ни Энрике, ни игроки «ПСЖ » не выражали недовольства выносами Сафонова.

