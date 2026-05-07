  • Сафонов намеренно выбивал мяч в аут в матче с «Баварией» – это была установка Энрике. Так «ПСЖ» было удобнее прессинговать Олисе (Le Parisien)
Матвей Сафонов намеренно выбивал мяч в аут в матче с «Баварией».

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал нестандартную установку вратарю Матвею Сафонову в ответном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1, первая игра – 5:4).

Во втором полуфинальном матче Сафонов регулярно выносил мяч в сторону правого фланга «Баварии». Россиянин сделал около 10 выносов в этом направлении, в пяти случаях мяч сразу уходил в аут.

По данным Le Parisien, Сафонов выбивал мяч в аут намеренно. Энрике хотел создать проблемы вингеру «Баварии» Майклу Олисе, который регулярно обыгрывал Нуну Мендеша в первом матче. Когда мяч оказывался в ауте рядом с игровой зоной Олисе, Майкл оказывался под прессингом «ПСЖ», что мешало ему продвигать мяч.

Le Parisien добавляет, что по этой причине ни Энрике, ни игроки «ПСЖ» не выражали недовольства выносами Сафонова.

Сафонов специально лупил в ауты с «Баварией»? Очень сомнительная теория

Как же круто, что в игре, в которую играют уже чуть ли не 150 лет, до сих пор находятся люди, способные изобретать что-то настолько свежее и необычное. Как можно додуматься разыгрывать мяч в аут? Расскажи про такое тренерам лет 20 назад, они бы у виска покрутили и нахрен послали бы таких рассказчиков
Александр М из Москвы в корне не согласен с вашим утверждением
У Энрике таких изображении сейчас три ,
1.Это его вратарь выбивает мяч в аут.
2. Его игроки когда разыгрывают мяч с центра поля сразу выбивают его в аут в сторону соперника и максимально близко к воротам.
3, его игрок на острие а это чаше всего Дембеле постоянно своим прессингом терроризует вратаря соперника как мяч оказывается у него ,и вратарь вынужден постоянно давать не точные пасы.
По-моему это все вчера поняли, кроме комментатора, a.k.a. 14% точности, 2 из 21 точных
Ну раза после 3-4 с выносом в одну и ту же точку, да ещё и зная как ПСЖ разыгрывает мяч с центра поля (зная же, да? они же там в студии "шарят за футбик, да?) какие-то отдалённые сомнения в том, что это не просто баг в настройках Сафонова НАВЕРНОЕ должны были появиться😱
Комментарий скрыт
Ну кстати сразу такая мысль в голову пришла, не настолько уж деревянен Матвей в игре ногами)
А мне сразу не пришла. Думал после первых таких моментов, что он просто ошибался.
а мне сразу ни это самое насчет того что
Получается я во дворе опередил время и играл по тактике Энрике
Ага. Бей вперед - игра придёт)
Ненавидимая многими тактика Газаева в ЦСКА начале 2000-х была чем-то похожа - никакого розыгрыша на своей половине, исключительно длинные забросы к штрафной и навязывание борьбы за отскок там. Причём фокус именно на подборе и отскоке был, а не борьбе непосредственно за верховые мячи. Футбол был неказистым, мягко говоря, но работало.
Неплохая тактика.
Таким же образом Фред Ширро (Филадельфия) погасил Бобби Орра (Бостон) когда Филадельфия играла с Бостоном в плей-офф (и не только).
Он требовал от игроков, чтобы те делали набросы в зону именно в сектор Орра.
И Бобби Орр в разы быстрее выдыхался.
Хорош. Такие параллели всегда вызывают восхищение лично у меня. Как говорится, не всё ещё придумано как в футболе, так и в хоккее.
Очень приятно что напомнил про великого игрока. Даже захотелось его книжку достать с полки и перечитать)
Это придумал сам Матвей и подсказал Энрике.
Вообще-то это была идея первой жены, "близорукому" Сафонову выбивать мяч в аут.
Матвей Аррисабалага
Мозгов хватило понять во время матча, что специально, а именно почему не хватило, весь матч думал зачем.
Так они еще в прошлом сезоне так играли. Первый же розыгрыш мяча с центра поля – и сразу длинный пас в аут недалеко от лицевой линии соперника. И сразу же жёсткий прессинг на чужой половине поля.
Прикол в том что так уже не только ПСЖ делает, тот же Ливерпуль, да и некоторые команды поменьше перешли на это.
Это все, конечно, хорошо. Но ведь теперь же рискует двойку от Бубнова получить за ттд!
Буба специфичный, но не неадекват же.)) Он неоднократно заявлял, что вратари для него вне ТТД.
Знаю) Это я так шучу :)
Пару ударов были прям акцентированно в аут, так косоного просто невозможно играть.
Это было всем очевидно, кроме комментатора
