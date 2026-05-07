Сафонов намеренно выбивал мяч в аут в матче с «Баварией» – это была установка Энрике. Так «ПСЖ» было удобнее прессинговать Олисе (Le Parisien)
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал нестандартную установку вратарю Матвею Сафонову в ответном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1, первая игра – 5:4).
Во втором полуфинальном матче Сафонов регулярно выносил мяч в сторону правого фланга «Баварии». Россиянин сделал около 10 выносов в этом направлении, в пяти случаях мяч сразу уходил в аут.
По данным Le Parisien, Сафонов выбивал мяч в аут намеренно. Энрике хотел создать проблемы вингеру «Баварии» Майклу Олисе, который регулярно обыгрывал Нуну Мендеша в первом матче. Когда мяч оказывался в ауте рядом с игровой зоной Олисе, Майкл оказывался под прессингом «ПСЖ», что мешало ему продвигать мяч.
Le Parisien добавляет, что по этой причине ни Энрике, ни игроки «ПСЖ» не выражали недовольства выносами Сафонова.
Сафонов специально лупил в ауты с «Баварией»? Очень сомнительная теория
1.Это его вратарь выбивает мяч в аут.
2. Его игроки когда разыгрывают мяч с центра поля сразу выбивают его в аут в сторону соперника и максимально близко к воротам.
3, его игрок на острие а это чаше всего Дембеле постоянно своим прессингом терроризует вратаря соперника как мяч оказывается у него ,и вратарь вынужден постоянно давать не точные пасы.
Таким же образом Фред Ширро (Филадельфия) погасил Бобби Орра (Бостон) когда Филадельфия играла с Бостоном в плей-офф (и не только).
Он требовал от игроков, чтобы те делали набросы в зону именно в сектор Орра.
И Бобби Орр в разы быстрее выдыхался.