Фигу о полуфиналистах ЛЧ: «Если бы я играл сейчас, то выбрал бы «ПСЖ» из-за их системы и стиля. Они очень хорошо играют»

Фигу: если бы я играл сейчас, то выбрал бы «ПСЖ».

Экс-полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу хотел бы поиграть за нынешний «ПСЖ».

Команда Луиса Энрике, с которым Фигу играл в «Барсе», вышла в финал Лиги чемпионов, победив «Баварию» по сумме двух встреч (5:4, 1:1). Вторым финалистом турнира ранее стал «Арсенал».

Луиш ответил, кого бы выбрал, если бы у него была возможность на пике своей карьеры играть за одну из четырех команд, вышедших в полуфинал ЛЧ, – «ПСЖ », «Баварию», «Арсенал » и «Атлетико ».

«Если бы я мог снова играть и мне пришлось бы выбирать неиспанскую команду, я бы, пожалуй, выбрал «Пари Сен-Жермен» из-за их системы и стиля игры.

Эта команда очень хорошо играет футбол», – сказал Фигу в программе Figosofadas.