Фигу о полуфиналистах ЛЧ: «Если бы я играл сейчас, то выбрал бы «ПСЖ» из-за их системы и стиля. Они очень хорошо играют»
Команда Луиса Энрике, с которым Фигу играл в «Барсе», вышла в финал Лиги чемпионов, победив «Баварию» по сумме двух встреч (5:4, 1:1). Вторым финалистом турнира ранее стал «Арсенал».
Луиш ответил, кого бы выбрал, если бы у него была возможность на пике своей карьеры играть за одну из четырех команд, вышедших в полуфинал ЛЧ, – «ПСЖ», «Баварию», «Арсенал» и «Атлетико».
«Если бы я мог снова играть и мне пришлось бы выбирать неиспанскую команду, я бы, пожалуй, выбрал «Пари Сен-Жермен» из-за их системы и стиля игры.
Эта команда очень хорошо играет футбол», – сказал Фигу в программе Figosofadas.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ElDesmarque
Да ладно, Луиш, ты бы выбрал тот клуб, где бы заплатили больше)
Да ему не привыкать бегать где предложат больше )
ПСЖ подходит под эти параметры
