Разбор Ильи Васильева.

«Зенит» победил ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) в Суперкубке России – так Сергей Семак выиграл 10-й трофей за 5 лет в Санкт-Петербурге. Он достался с огромным трудом: ЦСКА идеально сыграл у своих ворот и создал больше моментов. Разбираемся, как так получилось.

Сергей Семак подготовил новый план под ЦСКА. На сборах «Зенит» использовал 4-3-3 и 3-4-3 плюс выделил полчаса Малкому для игры в центре нападения. В Суперкубке «Зенит» неожиданно перешел на гибридные 4-4-2: Малком оказался в паре с Матео Кассьеррой, Клаудиньо и Мантуан вышли на флангах (но их роли при обороне отличались: Клауд часто играл по Игорю Дивееву, а Густаво дорабатывал за Бахтиером Зайнутдиновым), а Вильмар Барриос и Ду Кейрос заняли опорную зону.

Владимир Федотов не отошел от привычных 3-4-3, но продажа Хесуса Медины и повреждение Ивана Облякова вынудили искать новые варианты. В итоге ЦСКА вышел с классической тройкой центральных защитников, а Милан Гайич и Бахтиер Зайнутдинов расставились по краям, Саша Здьелар и Виктор Мендес – тоже привычное сочетание, а в тройку к Федору Чалову и Антону Заболотному вышел опорник Максим Мухин (Федотов использовал такой вариант весной + Хорхе Карраскаль не прилетел в Казань).

«Зенит» придумал забросы на Малкома и Кассьерру, но компактность ЦСКА минимизировала угрозу

В марте ЦСКА подготовил дисциплинированный план по сдерживанию «Зенита». В Суперкубке Федотов продолжил вязкую линию: давление при розыгрышах от ворот, агрессия на флангах, борьба, насыщение середины и компактность около своей штрафной.

ЦСКА позволял «Зениту» контролировать мяч на его трети, но был готов к заходам через середину. Отсутствие Вендела снизило эффективность продвижения, а Семак предпочел, чтобы Клаудиньо играл на фланге и периодически заходил в середину, но уже на чужой, а не своей трети. Компенсирующая идея – игра в двух нападающих. Малком удваивал середину вместе с Кассьеррой. Это могло приводить к нескольким сценариям.

Первый – забросы вперед от Ренана. При владении «Зенита» на своей трети ЦСКА редко атаковал центральных защитников (в основном – при передаче назад или уже фланговой игре), поэтому Роберт отдавал длинные передачи. При Семаке «Зенит» уже неоднократно реализовывал разные закидушки, но ЦСКА не допустил ни одного момента.

Второй – передачи Сантоса под забегания Кассьерры и Малкома. «Зенит» пользовался тем, что Гайич встречал Дугласа, Дивеев часто выбрасывался за Клаудиньо, поэтому Малком и Кассьерра оставались 2-в-2 с Рошей и Мойзесом. Плюс далеко не всегда Милан накрывал Сантоса в момент приема, поэтому бразилец двигал мяч. Например, в этом эпизоде видно, как рывок Дивеева за Клаудиньо и наличие Кассьерры около Мойзеса оставили Малкома 1-в-1, но Роша своевременно вступил в борьбу.

В теории ЦСКА было бы проще разбирать зенитовские 4-3-3, поэтому эксперимент с ролью Малкома разбивал привычные алгоритмы опеки. Но ЦСКА рушил идеи «Зенита» компактностью. Плюс команде Семака не хватало качественного таргетмена – защитники ЦСКА не позволяли вдолгую удерживать мяч. В итоге «Зенит» ничего не извлек: Малкома и Кассьерру съедали количеством, забегания крайних защитников караулили инсайды (особенно Мухин), Клаудиньо растворился, а Ду Кейрос и Барриос не давали объем рывков, за который раньше отвечали Кузяев и Вендел.

Например, здесь прошла закидушка Ренана, а Клаудиньо снова вытянул Дивеева, но а) Малком и Кассьерра без явной поддержки в первой фазе (например, никто не набегает), б) ЦСКА быстро откатился и создал численное преимущество после не лучшего сброса Малкома, в) Матео в борьбе не смог откатить Клаудиньо, из-за чего с промедлением отдал Сантосу, г) Мухин мгновенно вцепился в Дугласа, Заболотный уже двигался к Клауду, поэтому атака окончательно заглохла после передачи назад.

А в этих эпизодах Кассьерра вытаскивал Рошу, но Малком каждый раз окружен игроками ЦСКА, которые легко воспользовались его неудачными первыми касаниями – возможно, в таких эпизодах «Зениту» не хватало нападающего с мощной спиной, способного придержать мяч.

ЦСКА создавал моменты благодаря забросам. Зайнутдинов – топ

ЦСКА сыграл гораздо острее «Зенита»: перебил по ударам (13:3) и запорол несколько явных моментов (Кержаков спас после ударов Чалова и Гайича). Как так получилось?

Главный инструмент – длинные передачи на левый фланг. Первый голевой момент пришел после аута ЦСКА на половине «Зенита»: петербуржцы закрыли ближайшие варианты, но Мендес и Мойзес отдали Акинфееву, который в касание запустил на Зайнутдинова. Мантуан, часто доигрывающий за Бахой, проспал заброс, поэтому Густаво страховал Караваев. Так ЦСКА заработал угловой, где «Зенит» потерял Мухина – в итоге москвичам помешал Барриос.

Следующий момент – очередная диагональ на Зайнутдинова. ЦСКА запрессинговал «Зенит» на ауте, Дивеев среагировал на рывок Бахи, а движение Чалова окончательно запутало Мантауна – в итоге латераль прострелил, а Чистяков вынес прямо на Федора.

Зайнутдинов разрывал и во втором тайме. Сначала выгрыз тяжелую диагональ, а затем обыграл Мантуана и заметил забегание Гайича.

Через несколько минут опять разобрался с Мантуаном и помог с подключением Мойзеса.

ЦСКА атаковал и через середину. Весной наличие Заболотного в старте почти не влияло на количество длинных передач. Сейчас ЦСКА тоже не забрасывает исключительно Антону, хотя интегрировал разные передачи форварду и инсайдам. Например, на предсезонке ЦСКА использовал парашюты от Роши и Здьелара, а Чалов с Ермаковым перегружали опорную зону соперников. В Суперкубке качественный вынос Акинфеева на Заболотного привел к опасному штрафному Зайнутдинова, а во втором тайме Антон открылся под разрезающую Роши, что привело к удару Гайича с линии штрафной.

«Зениту» не хватило Вендела в опорной зоне, а у ЦСКА жесткие проблемы с составом

«Зенит» провел один из худших матчей за последнее время: всего 3 удара по воротам, 0 моментов, мало качественных выходов на навесы и прострелы. Логично, что на ход матча влияли старт после короткой предсезонки (Семак сказал, что многие в разном физическом состоянии) и умение Федотова разбивать игру «Зенита», поэтому жуткая нехватка креатива бросалась в глаза.

Семак решил удивить Федотова новой идеей, но исполнение подкачало. Ключевые проблемы: плохое продвижение справа (Чистяков, Караваев, Ду Кейрос и Мантуан играют на других качествах) и недостаток креатива от опорной зоны (Ду Кейрос и Барриос могут отдать передачу, но в Суперкубке они плохо поддерживали атаки).

Разумеется, Вендел мог бы решить большинство проблем: шикарное видение поле, умение выкарабкиваться из-под прессинга, подключения вторым темпом и дриблинг. Кажется, бразилец больше не сыграет за «Зенит». На сборах в роли разыгрывающей восьмерки наигрывали Клаудиньо, но Семак отправил его на левый фланг. В итоге он тоже заходил в середину, но уже на другом этапе. Интересно, что часто Кассьерра, когда уводил Рошу, оставался без поддержки – возможно, «Зениту» требовалось другое распределение ролей на фланге и в середине.

ЦСКА сыграл лучше, но перспективы туманны. Логично, что Федотов сохранит стиль с любым подбором игроков, но трансферы необходимы. После перехода Медины в Спартак, проблем с Карраскалем и повреждения Облякова ЦСКА некого выпускать впереди. Еще хуже – отсутствие усиления на скамейке. В Суперкубке на замену вышли Ермаков, Рядно, Кучаев, Набабкин и Гайч под пенальти – реально игру впереди может усилить только Кучаев. Если Зайнутдинов уйдет, а ЦСКА не получит минимум трех-четырех игроков, это будет катастрофа.

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«Мы предполагали, что у ЦСКА будет много длинных передач, борьбы, подборы, фланговые передачи. В паре моментов мы неубедительно сыграли в обороне. В последней трети матча движения, качества, свежести не хватало. Лидеры находятся в разном состоянии, через такие матчи будем готовиться к сезону», – признал Семак.

ЦСКА провел идеальный матч для такого состава: максимально напряг «Зенит», ничего не позволил в середине и создал несколько моментов.

«Зенит» победил благодаря Кержакову. Михаил совершил несколько важных спасений и отбил два пенальти – это его Суперкубок.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; кадры трансляции «Матч ТВ»