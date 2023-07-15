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Федотов сломал новую схему Семака компактностью и переиграл по моментам. «Зениту» тяжело без Вендела

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Разбор Ильи Васильева.

«Зенит» победил ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) в Суперкубке России – так Сергей Семак выиграл 10-й трофей за 5 лет в Санкт-Петербурге. Он достался с огромным трудом: ЦСКА идеально сыграл у своих ворот и создал больше моментов. Разбираемся, как так получилось.

Сергей Семак подготовил новый план под ЦСКА. На сборах «Зенит» использовал 4-3-3 и 3-4-3 плюс выделил полчаса Малкому для игры в центре нападения. В Суперкубке «Зенит» неожиданно перешел на гибридные 4-4-2: Малком оказался в паре с Матео Кассьеррой, Клаудиньо и Мантуан вышли на флангах (но их роли при обороне отличались: Клауд часто играл по Игорю Дивееву, а Густаво дорабатывал за Бахтиером Зайнутдиновым), а Вильмар Барриос и Ду Кейрос заняли опорную зону.

Владимир Федотов не отошел от привычных 3-4-3, но продажа Хесуса Медины и повреждение Ивана Облякова вынудили искать новые варианты. В итоге ЦСКА вышел с классической тройкой центральных защитников, а Милан Гайич и Бахтиер Зайнутдинов расставились по краям, Саша Здьелар и Виктор Мендес – тоже привычное сочетание, а в тройку к Федору Чалову и Антону Заболотному вышел опорник Максим Мухин (Федотов использовал такой вариант весной + Хорхе Карраскаль не прилетел в Казань).

«Зенит» придумал забросы на Малкома и Кассьерру, но компактность ЦСКА минимизировала угрозу

В марте ЦСКА подготовил дисциплинированный план по сдерживанию «Зенита». В Суперкубке Федотов продолжил вязкую линию: давление при розыгрышах от ворот, агрессия на флангах, борьба, насыщение середины и компактность около своей штрафной. 

ЦСКА позволял «Зениту» контролировать мяч на его трети, но был готов к заходам через середину. Отсутствие Вендела снизило эффективность продвижения, а Семак предпочел, чтобы Клаудиньо играл на фланге и периодически заходил в середину, но уже на чужой, а не своей трети. Компенсирующая идея – игра в двух нападающих. Малком удваивал середину вместе с Кассьеррой. Это могло приводить к нескольким сценариям.

Первый – забросы вперед от Ренана. При владении «Зенита» на своей трети ЦСКА редко атаковал центральных защитников (в основном – при передаче назад или уже фланговой игре), поэтому Роберт отдавал длинные передачи. При Семаке «Зенит» уже неоднократно реализовывал разные закидушки, но ЦСКА не допустил ни одного момента.

Второй – передачи Сантоса под забегания Кассьерры и Малкома. «Зенит» пользовался тем, что Гайич встречал Дугласа, Дивеев часто выбрасывался за Клаудиньо, поэтому Малком и Кассьерра оставались 2-в-2 с Рошей и Мойзесом. Плюс далеко не всегда Милан накрывал Сантоса в момент приема, поэтому бразилец двигал мяч. Например, в этом эпизоде видно, как рывок Дивеева за Клаудиньо и наличие Кассьерры около Мойзеса оставили Малкома 1-в-1, но Роша своевременно вступил в борьбу.

В теории ЦСКА было бы проще разбирать зенитовские 4-3-3, поэтому эксперимент с ролью Малкома разбивал привычные алгоритмы опеки. Но ЦСКА рушил идеи «Зенита» компактностью. Плюс команде Семака не хватало качественного таргетмена – защитники ЦСКА не позволяли вдолгую удерживать мяч. В итоге «Зенит» ничего не извлек: Малкома и Кассьерру съедали количеством, забегания крайних защитников караулили инсайды (особенно Мухин), Клаудиньо растворился, а Ду Кейрос и Барриос не давали объем рывков, за который раньше отвечали Кузяев и Вендел.

Например, здесь прошла закидушка Ренана, а Клаудиньо снова вытянул Дивеева, но а) Малком и Кассьерра без явной поддержки в первой фазе (например, никто не набегает), б) ЦСКА быстро откатился и создал численное преимущество после не лучшего сброса Малкома, в) Матео в борьбе не смог откатить Клаудиньо, из-за чего с промедлением отдал Сантосу, г) Мухин мгновенно вцепился в Дугласа, Заболотный уже двигался к Клауду, поэтому атака окончательно заглохла после передачи назад.

А в этих эпизодах Кассьерра вытаскивал Рошу, но Малком каждый раз окружен игроками ЦСКА, которые легко воспользовались его неудачными первыми касаниями – возможно, в таких эпизодах «Зениту» не хватало нападающего с мощной спиной, способного придержать мяч.

ЦСКА создавал моменты благодаря забросам. Зайнутдинов – топ

ЦСКА сыграл гораздо острее «Зенита»: перебил по ударам (13:3) и запорол несколько явных моментов (Кержаков спас после ударов Чалова и Гайича). Как так получилось?

Главный инструмент – длинные передачи на левый фланг. Первый голевой момент пришел после аута ЦСКА на половине «Зенита»: петербуржцы закрыли ближайшие варианты, но Мендес и Мойзес отдали Акинфееву, который в касание запустил на Зайнутдинова. Мантуан, часто доигрывающий за Бахой, проспал заброс, поэтому Густаво страховал Караваев. Так ЦСКА заработал угловой, где «Зенит» потерял Мухина – в итоге москвичам помешал Барриос.

Следующий момент – очередная диагональ на Зайнутдинова. ЦСКА запрессинговал «Зенит» на ауте, Дивеев среагировал на рывок Бахи, а движение Чалова окончательно запутало Мантауна – в итоге латераль прострелил, а Чистяков вынес прямо на Федора.

Зайнутдинов разрывал и во втором тайме. Сначала выгрыз тяжелую диагональ, а затем обыграл Мантуана и заметил забегание Гайича.

Через несколько минут опять разобрался с Мантуаном и помог с подключением Мойзеса.

ЦСКА атаковал и через середину. Весной наличие Заболотного в старте почти не влияло на количество длинных передач. Сейчас ЦСКА тоже не забрасывает исключительно Антону, хотя интегрировал разные передачи форварду и инсайдам. Например, на предсезонке ЦСКА использовал парашюты от Роши и Здьелара, а Чалов с Ермаковым перегружали опорную зону соперников. В Суперкубке качественный вынос Акинфеева на Заболотного привел к опасному штрафному Зайнутдинова, а во втором тайме Антон открылся под разрезающую Роши, что привело к удару Гайича с линии штрафной.

«Зениту» не хватило Вендела в опорной зоне, а у ЦСКА жесткие проблемы с составом

«Зенит» провел один из худших матчей за последнее время: всего 3 удара по воротам, 0 моментов, мало качественных выходов на навесы и прострелы. Логично, что на ход матча влияли старт после короткой предсезонки (Семак сказал, что многие в разном физическом состоянии) и умение Федотова разбивать игру «Зенита», поэтому жуткая нехватка креатива бросалась в глаза.

Семак решил удивить Федотова новой идеей, но исполнение подкачало. Ключевые проблемы: плохое продвижение справа (Чистяков, Караваев, Ду Кейрос и Мантуан играют на других качествах) и недостаток креатива от опорной зоны (Ду Кейрос и Барриос могут отдать передачу, но в Суперкубке они плохо поддерживали атаки). 

Разумеется, Вендел мог бы решить большинство проблем: шикарное видение поле, умение выкарабкиваться из-под прессинга, подключения вторым темпом и дриблинг. Кажется, бразилец больше не сыграет за «Зенит». На сборах в роли разыгрывающей восьмерки наигрывали Клаудиньо, но Семак отправил его на левый фланг. В итоге он тоже заходил в середину, но уже на другом этапе. Интересно, что часто Кассьерра, когда уводил Рошу, оставался без поддержки – возможно, «Зениту» требовалось другое распределение ролей на фланге и в середине.

ЦСКА сыграл лучше, но перспективы туманны. Логично, что Федотов сохранит стиль с любым подбором игроков, но трансферы необходимы. После перехода Медины в Спартак, проблем с Карраскалем и повреждения Облякова ЦСКА некого выпускать впереди. Еще хуже – отсутствие усиления на скамейке. В Суперкубке на замену вышли Ермаков, Рядно, Кучаев, Набабкин и Гайч под пенальти – реально игру впереди может усилить только Кучаев. Если Зайнутдинов уйдет, а ЦСКА не получит минимум трех-четырех игроков, это будет катастрофа.  

***

«Мы предполагали, что у ЦСКА будет много длинных передач, борьбы, подборы, фланговые передачи. В паре моментов мы неубедительно сыграли в обороне. В последней трети матча движения, качества, свежести не хватало. Лидеры находятся в разном состоянии, через такие матчи будем готовиться к сезону», – признал Семак.

ЦСКА провел идеальный матч для такого состава: максимально напряг «Зенит», ничего не позволил в середине и создал несколько моментов.

«Зенит» победил благодаря Кержакову. Михаил совершил несколько важных спасений и отбил два пенальти – это его Суперкубок.

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Зенит – ЦСКА 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 5:4
Дата проведения
15 июля, 17.00, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ЗенитКержаков, Караваев (Сутормин, 89), Чистяков, Ренан, Дуглас Сантос, Мантуан (Бакаев, 90), Клаудиньо (Мостовой, 63), Барриос, Кейрос (Васильев, 89), Малком, Кассьерра (Сергеев, 77).
ЦСКААкинфеев, Гайич, Мойзес, Дивеев (Набабкин, 46), Виллиан Роша, Зайнутдинов (Рядно, 82), Здьелар (Кучаев, 81), Мендес (Гайч, 90), Мухин (Ермаков, 73), Заболотный, Чалов.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4.
Предупреждения:
Чалов (45), Клаудиньо (45).

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; кадры трансляции «Матч ТВ»

2 комментария

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luu
Тяжело играть в меньшистве, наверно Семак ставит Кассьеру только в угоду латиносам, а то один загрустит и все загрустят, иначе его присутствие на поле я объяснить не могу.
+3
0
+3
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Никита Самарин
Вендала конечно очень сильно не хватало (мозг команды), так же Кузяев точно бы не помешал (его рывки в штрафную 🔝). Сезон у Зенита намечается самым сложным из последних, что ж тем интереснее.
0
0
0
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