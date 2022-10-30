Кажется, российские игроки не нужны «Зениту». Куда пропали Бакаев, Круговой, Сутормин, Чистяков, Ерохин и Адамов

В сумме сыграли меньше минут, чем один Дуглас Сантос.

«Зенит» – лидер сезона не только по очкам, но и по иностранцам в основе. В прошлых чемпионатах бразильцев разбавляли Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев и Артем Дзюба, теперь команда Сергея Семака – единственная, которая задумывается о числе легионеров на поле (этот лимит не отменяли).

Место в старте гарантировано только для трех российских игроков: вратаря, правого защитника (конкуренция между Караваемым и Суторминым) и вингера/центрального полузащитника (размен между Кузяевым и Мостовым).

В топ-7 по минутам в РПЛ-2022/23 входит только Кержаков. Затем – Мостовой, Караваев и Кузяев: Андрей идеально воспользовался травмой Клаудиньо, а Далер и Вячеслав пропустили несколько матчей из-за повреждений. Семак регулярно чередует Сергеева и Кассьерру, поэтому их время почти одинаково.

Дальше – пропасть. Еще интереснее, если рассмотреть контекст:

• Сутормин часто появлялся в стартовых пяти турах, но после восстановления Кузяева и Караваева отыграл 13 минут за три матча;

• Бакаев выходил в старте только против ЦСКА (2:1);

• Чистяков играл в старте в прошлом сезоне, но сейчас проигрывает конкуренцию Ловрену;

• Адамов регулярно играл за «Урал» и даже вызывался в сборную, но был куплен зимой из-за травм и болезней защитников (в итоге почти не играл в РПЛ). В этом сезоне Арсен выходил только на два важных отрезка (сыграл второй тайм против «Ахмата» в меньшинстве и вышел под Карраскаля на последние 25 минут с ЦСКА);

• Круговой был одним из лучших левых защитников весенней части РПЛ-2021/22, но плотно присел под Сантоса после стабилизации состава летом 2022-го;

• Ерохин давно превратился в джокера и выходит, когда кто-то травмирован.

Каждый из запасных россиян – потенциальный игрок сборной, который может усилить практически любой клуб РПЛ.

Большинство из них играет гораздо реже, чем в предыдущие сезоны: Ерохин выходит только на последние минуты, Бакаев и Адамов в «Спартаке» и «Урале» были гораздо ближе к старту.

У Сутормина среднее время на поле увеличилось, но это произошло из-за травмы Караваева на старте сезона. Скорее всего, дальше Сутормина будут задействовать еще реже – Семак предпочитает 4-3-3 и считает, что Караваев сильнее в оборонительной четверке, а Сутормин – при игре в три центральных защитника.

Этой осенью об игровом времени запасных россиян в «Зените» говорили несколько важных спикеров:

• Валерий Карпин: «Меня беспокоят все российские игроки «Зенита». Особенно Круговой и Бакаев, которые выходят на замену. У меня был разговор с Бакаевым, он выбрал этот путь. Я обозначил ему, что будет сложно. Он решил бороться»;

• Герман Ткаченко, агент Бакаева: «Уверен, что Зелимхан будет лучшим игроком месяца несколько раз на протяжении контракта и отвоюет место в основе. Просто сегодня он пришел в команду-чемпион, команду более сильного уровня. Потенциал мне его известен – он в состоянии быть игроком основы. И он будет»;

• Александр Клюев, агент Сутормина: «Алексей недоволен игровым временем в «Зените». Как и любой амбициозный футболист, он хочет чаще играть и приносить пользу команде».

Важно понимать: каждый из российских игроков, не получающих сейчас место в старте, изначально приобретался для глубины состава. Обстоятельства позволяли регулярно играть: Чистяков провел прошлый сезон благодаря травме Ловрена и отъезду Ракицкого, весенняя перестройка ввела в состав Кругового, Сутормин пользовался повреждением Караваева и переходом на 3-4-3, а Ерохин проводил результативные отрезки два сезона подряд, когда сильно проседали нападающие.

Самый странный случай – трансфер Бакаева. Зелимхан ехал в команду, где невозможно вытеснить здорового Малкома, слева играют Клаудиньо и Мостовой, а позиции десятки не существует.

В перспективе самые большие шансы заиграть у Чистякова: контракт Ловрена заканчивается летом 2023-го, а Дмитрий – один из лучших в РПЛ по воздушным единоборствам.

Самый печальный случай у Кругового: Данил был бы основным в большинстве топ-клубов РПЛ, но выиграть конкуренцию у Сантоса почти нереально.

Семак пробовал Бакаева на разных позициях, и он смотрелся свежо (хорошо сыграл восьмеркой против ЦСКА и был активен на флангах) – возможно, благодаря универсальности он будет чаще выходить на замену и останется одним из первых выборов при травмах фланговых игроков.

У Сутормина сложный тактический случай – Семак считает, что Алексей сильнее в пятерке, но он все еще второй выбор даже в 3-4-3, если готов Караваев. В матче с «Крыльями» в четверке вышел Кузяев – теоретически Сутормин мог бы выпасть из состава до восстановления Караваева.

Ерохин близок к статусу клубной легенды: он в Петербурге с 2017 года, а контракт с «Зенитом» действует до 2024-го. Очевидно, что Александр – даже не второй выбор в полузащите и центре нападения, поэтому его игровое время вряд ли увеличится.

Кажется, Сутормину и Круговому логичнее сменить клуб или уйти в аренду, у Бакаева только началась сложнейшая конкуренция, Чистяков может заиграть в следующем сезоне или при переходе на тройку, а Ерохин останется клубным джокером.

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Даничев