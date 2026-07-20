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  4. 🏆 ЧМ-2026. Финал. Аргентина уступила Испании – 0:1! Ферран забил на 106-й, Энцо удалили на 93-й

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🏆 ЧМ-2026. Финал. Аргентина уступила Испании – 0:1! Ферран забил на 106-й, Энцо удалили на 93-й
Испания победила Аргентину в финале ЧМ-2026.

Сборная Аргентины проиграла команде Испании (0:1) в финале ЧМ-2026.

Матч проходил в Нью-Йорке.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 93-й минуте хавбек аргентинцев Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за грубую игру против Пау Кубарси и был удален. Первое предупреждение хавбек «Челси» получил на 82-й минуте – за активное несогласие с решение судьи, который не зафиксировал фол на нем.

На 106-й Испания открыла счет – форвард Ферран Торрес вбил мяч в сетку после скидки Нико Уильямса.

ЧМ-2026

Финал

Чемпионат мира. Финал
19 июля 19:00, Метлайф Стэдиум
Логотип домашней команды
Испания
Завершен
1 - 0
1.21xG-
Логотип гостевой команды
Аргентина
Матч окончен
111’
Мак Аллистер
  Ферран Торрес
106’
2 доптайм
Перерыв
104’
Скалони
102’
Альварес   Сенеси
Лапорт   Эрик Гарсия
99’
Родри Эрнандес   Субименди
99’
1 доптайм
Перерыв
90’
+3’
Фернандес
90’
+2’
Ромеро
82’
Фернандес
Ольмо   Мерино
75’
Алекс Баэна   Н. Уильямс
75’
70’
Де Поль   Симеоне
70’
Ромеро   Медина
Фабиан Руис   Педри
62’
Ойарсабаль   Ферран Торрес
62’
58’
Монтьель   Молина
52’
Паредес
46’
Н. Гонсалес   Паредес
2тайм
Перерыв
44’
Мартинес   Отаменди
41’
Мартинес
Испания
Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Порро, Фабиан Руис, Родри Эрнандес, Алекс Баэна, Ольмо, Ямаль, Ойарсабаль
Запасные: Гарсия, Пубиль, Гави, Фабиан Руис, Родри Эрнандес, Льоренте, Райя, Гримальдо, Пино, Муньос, Иглесиас, Ольмо, Ойарсабаль, Лапорт, Алекс Баэна
1тайм
Аргентина:
Мартинес, Тальяфико, Мартинес, Ромеро, Монтьель, Н. Гонсалес, Мак Аллистер, Фернандес, Де Поль, Альварес, Месси
Запасные: Паласиос, Пас, Монтьель, Барко, Ло Чельсо, Лопес, Ромеро, Альварес, Муссо, Рульи, Альмада, Мартинес, Мартинес, Н. Гонсалес, Де Поль
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблицы ЧМ-2026

Статистика ЧМ-2026

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?28832 голоса
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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logoСборная Аргентины по футболу
logoПау Кубарси
logoЭнцо Фернандес
logoНико Уильямс
logoФерран Торрес

Комментарии

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Сегодняшний финал ЧМ просто огонь по всем параметрам:

1) Встретятся номер 1 и 2 рейтинга ФИФА
2) Две команды с ярким атакующим футболом
3) Испаноязычная дуэль
4) Европа против Южная Америка
5) Действующие Чемпионы Европы против действующих Чемпионов Копа Америки (впервые в истории ЧМ)
6) Учитель против ученика (Де Ле Фуэнте против Скалони)
7) Львёнок против льва (Ямаль против Месси)
8) И кнч, две сборные, которые не смогли победить легендарное Кабо-Верде в основное время
ОтветОтец Абду
Сегодняшний финал ЧМ просто огонь по всем параметрам: 1) Встретятся номер 1 и 2 рейтинга ФИФА 2) Две команды с ярким атакующим футболом 3) Испаноязычная дуэль 4) Европа против Южная Америка 5) Действующие Чемпионы Европы против действующих Чемпионов Копа Америки (впервые в истории ЧМ) 6) Учитель против ученика (Де Ле Фуэнте против Скалони) 7) Львёнок против льва (Ямаль против Месси) 8) И кнч, две сборные, которые не смогли победить легендарное Кабо-Верде в основное время
Мы живём в матрице:

1) У Месси в Барсе был 19-й номер, когда он купал маленького Ямаля
2) Ровно через 19 лет они встречаются в финале ЧМ
3) Ямалю сейчас 19 лет
4) Матч проходит 19-го числа
5) Номер Ямаля в сборной 19
6) Между их днями рождения (24.06 и 13.07) ровно 19 дней
7) Аргентина забила 19 голов на этом ЧМ
ОтветОтец Абду
Мы живём в матрице: 1) У Месси в Барсе был 19-й номер, когда он купал маленького Ямаля 2) Ровно через 19 лет они встречаются в финале ЧМ 3) Ямалю сейчас 19 лет 4) Матч проходит 19-го числа 5) Номер Ямаля в сборной 19 6) Между их днями рождения (24.06 и 13.07) ровно 19 дней 7) Аргентина забила 19 голов на этом ЧМ
А может, Месси купал его в 19 литрах воды и первый гол в сегодняшнем матче будет забит на 19-минуте?:)
Ямало-Ненецкий автономный округ за Испанию!
ОтветГаборик
Ямало-Ненецкий автономный округ за Испанию!
Тогда пиши правильно Ямаля-Ненецкий... ☝
ОтветГаборик
Ямало-Ненецкий автономный округ за Испанию!
🤣
Классный вечер ожидается. Хорошо смотреть футбол, когда, по сути, тебя не расстроит победа любой из команд.
ОтветКазанец Тимка:-)
Классный вечер ожидается. Хорошо смотреть футбол, когда, по сути, тебя не расстроит победа любой из команд.
Комментарий скрыт
ОтветФутбольный человек
Комментарий скрыт
Ну фанатки роналду и правда будут за Испанию, даже после того как их кумира Ямаль выкинул с турнира.
Ведь Месси - двукратный Чемпион Мира это самое страшное для вас.
Однажды Генич не придумал каламбур и у него отвалилась Жота
ОтветХавиГави_Паратрупер
Однажды Генич не придумал каламбур и у него отвалилась Жота
Однажды судья дал жёлтую аргентинцу за хамство, и у него отвалилась жопа
При всей истории моих симпатий к Аргентине более мразотного игрока чем Паредес я, кажется, не встречал. Ты в чистую срубаешь соперника, и вместо того, чтобы молиться, что тебе не дают вполне возможную в таком эпизоде вторую желтую, идешь махать руками и спорить с судьей. Ну что за мудак.
Ответfencer
При всей истории моих симпатий к Аргентине более мразотного игрока чем Паредес я, кажется, не встречал. Ты в чистую срубаешь соперника, и вместо того, чтобы молиться, что тебе не дают вполне возможную в таком эпизоде вторую желтую, идешь махать руками и спорить с судьей. Ну что за мудак.
Пепе , Рамос это первые кого сходу вспомнил , много таких было
ОтветПалка Клэбо
Пепе , Рамос это первые кого сходу вспомнил , много таких было
Да, пожалуй. Я бы еще Матерацци добавил. Для меня это эталонная мразь, опять же не смотря на всю любовь к Италии-2006.
Ну что, впереди 104-й матч ЧМ, и я, безусловно, планирую его посмотреть, как посмотрел 103 предыдущих, как посмотрел 384 из 384 на остальных ЧМ в этом веке... Быстрые выводы по групповому турниру уже писал, сейчас попробую сформулировать ощущения от плей-офф (хотя большинство из них очевидные, лучше читайте экспертов 😊):
1) к решающих матчам я вышел из отпуска и теперь смотреть 100% футбола стало вдвойне тяжело, первый день отдыха (перед четвертьфиналом) был практически праздничным; что будет, если чемп ещё расширят, я даже думать не хочу; если что, меня никто не заставляет, просто нравится :)
2) для тех, кто хочет немного наверстать упущенное - обязательно стоит смотреть четверть Англии, там и команды в среднем покруче играли (Бразилия, Конго, Кот д’Ивуар, Мексика, Норвегия, Эквадор, Япония), и сюжеты игр получились нетривиальными; ну, про триллерную Аргентину и так все знают;
3) вообще в плей-офф очень понравилось обилие близких матчей, многие андердоги упёрлись и до последнего пытались покусать фаворита, а у Парагвая даже получилось; здесь следует отдать должное четверке полуфиналистов - даже испытывая проблемы, они находили возможность закончить дело в свою пользу, тут прям молодцы;
4) сборная Франции на этом ЧМ выступала для тех, кому не нужна спортивная интрига, а хочется посмотреть на мастерство игроков - из 8 матчей реальная борьба была только с Сенегалом и Парагваем, а вот гениальных моментов от атакующей группы и примкнувшего к ним защитного монстра Упамекано хватило бы игр на 20;
5) многие обсуждают судейство (как и в групповом турнире, его уровень не слишком высок, много видимых ошибок), но лично я не заметил ни одного матча, где бы этот фактор действительно повлиял на итоговый результат; порадуемся, футболу повезло :)
6) приз моей зрительской симпатии, конечно же, получает Кабо-Верде - они неслучайно выиграли свою отборочную группу, выбили Уругвай и напрягли обоих финалистов, это действительно неплохая и очень душевная команда, было приятно видеть их здесь;
7) состав финалистов заставляет оптимистично смотреть на будущее футбола, внезапно оказалось, что люди почти обычного роста и телосложения за счет командного взаимодействия и силы духа могут побеждать двухметровых быстроногих техничных атлетов, специально выращенных для максимально эффективной доставки мяча в ворота (чем эти товарищи крайне успешно занимались в матче за 3-е место 😊);
8) но если серьезно, то здорово, что на ЧМ играли множество совершенно разных по стилю команд, в их столкновении рождались потрясающие сюжеты, было много тренерских побед и провалов, ярчайших выступлений звёзд (не зря кучу рекордов побили); футбол сборных точно жив и хорош собой :)
P.S. Не смог понять, какой гол был лучшим (жалко, что Олисе ножницами не забил, тогда бы без вариантов) - помогайте в комментариях :)
P.P.S. Вчера словил полнейшую дереализацию, когда включил Зенит - Спартак, происходящее на поле казалось каким-то странным и непонятным, а уже всё, пора обратно привыкать! 😁
ОтветСпортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ну что, впереди 104-й матч ЧМ, и я, безусловно, планирую его посмотреть, как посмотрел 103 предыдущих, как посмотрел 384 из 384 на остальных ЧМ в этом веке... Быстрые выводы по групповому турниру уже писал, сейчас попробую сформулировать ощущения от плей-офф (хотя большинство из них очевидные, лучше читайте экспертов 😊): 1) к решающих матчам я вышел из отпуска и теперь смотреть 100% футбола стало вдвойне тяжело, первый день отдыха (перед четвертьфиналом) был практически праздничным; что будет, если чемп ещё расширят, я даже думать не хочу; если что, меня никто не заставляет, просто нравится :) 2) для тех, кто хочет немного наверстать упущенное - обязательно стоит смотреть четверть Англии, там и команды в среднем покруче играли (Бразилия, Конго, Кот д’Ивуар, Мексика, Норвегия, Эквадор, Япония), и сюжеты игр получились нетривиальными; ну, про триллерную Аргентину и так все знают; 3) вообще в плей-офф очень понравилось обилие близких матчей, многие андердоги упёрлись и до последнего пытались покусать фаворита, а у Парагвая даже получилось; здесь следует отдать должное четверке полуфиналистов - даже испытывая проблемы, они находили возможность закончить дело в свою пользу, тут прям молодцы; 4) сборная Франции на этом ЧМ выступала для тех, кому не нужна спортивная интрига, а хочется посмотреть на мастерство игроков - из 8 матчей реальная борьба была только с Сенегалом и Парагваем, а вот гениальных моментов от атакующей группы и примкнувшего к ним защитного монстра Упамекано хватило бы игр на 20; 5) многие обсуждают судейство (как и в групповом турнире, его уровень не слишком высок, много видимых ошибок), но лично я не заметил ни одного матча, где бы этот фактор действительно повлиял на итоговый результат; порадуемся, футболу повезло :) 6) приз моей зрительской симпатии, конечно же, получает Кабо-Верде - они неслучайно выиграли свою отборочную группу, выбили Уругвай и напрягли обоих финалистов, это действительно неплохая и очень душевная команда, было приятно видеть их здесь; 7) состав финалистов заставляет оптимистично смотреть на будущее футбола, внезапно оказалось, что люди почти обычного роста и телосложения за счет командного взаимодействия и силы духа могут побеждать двухметровых быстроногих техничных атлетов, специально выращенных для максимально эффективной доставки мяча в ворота (чем эти товарищи крайне успешно занимались в матче за 3-е место 😊); 8) но если серьезно, то здорово, что на ЧМ играли множество совершенно разных по стилю команд, в их столкновении рождались потрясающие сюжеты, было много тренерских побед и провалов, ярчайших выступлений звёзд (не зря кучу рекордов побили); футбол сборных точно жив и хорош собой :) P.S. Не смог понять, какой гол был лучшим (жалко, что Олисе ножницами не забил, тогда бы без вариантов) - помогайте в комментариях :) P.P.S. Вчера словил полнейшую дереализацию, когда включил Зенит - Спартак, происходящее на поле казалось каким-то странным и непонятным, а уже всё, пора обратно привыкать! 😁
Оч длинно...
ОтветФ_Крюгер
Оч длинно...
Стоит того
Аргентина ну просто нулевая. В финале чисто из-за того что Тухель сошел с ума
ОтветYoursistersboyfriend
Аргентина ну просто нулевая. В финале чисто из-за того что Тухель сошел с ума
Возможно, сыграло роль, что они за 4 матча две игры по 120 минут сыграли. Физически мертвые, технически их испанцы превосходят, пока что непонятно, что Аргентина может впереди придумать.
ОтветYoursistersboyfriend
Аргентина ну просто нулевая. В финале чисто из-за того что Тухель сошел с ума
В финале она потому что судьи утопили Египет, это факт, она там вылетела.
Просто буду наслаждаться игрой.
Пусть победит сильнейший. Пусть выиграет футбол.
ОтветBernie
Просто буду наслаждаться игрой. Пусть победит сильнейший. Пусть выиграет футбол.
Комментарий скрыт
ОтветBernie
Просто буду наслаждаться игрой. Пусть победит сильнейший. Пусть выиграет футбол.
Комментарий скрыт
Блин футболисты своими действиями заставляют генича прерывать свои истории
ОтветMax M
Блин футболисты своими действиями заставляют генича прерывать свои истории
Ну зря что ли он на финал наныл, нельзя же, чтобы слушатели остались без его увлекательных историй.
Ещё тайма не отыграли, а уже желание звук выключить
Боже мой , это финал же. Да заткните вы на%%%% со своими байками
ОтветHans Castorp
Боже мой , это финал же. Да заткните вы на%%%% со своими байками
А что еще говорить
ОтветМитя Коваленко
А что еще говорить
Смотрю с норвежскими комментаторами. 0 историй, даже намека нет. Даже во время шоу поржали немного над выступающими и все.

Комментируют игру, достаточно нейтрально и по делу. Обсуждают каждый важный момент с разных сторон, карточки, движения футболистов, решения судьи. Не очень довольны грубостью Аргентины, но обсуждают это нейтрально.
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