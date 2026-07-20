🏆 ЧМ-2026. Финал. Аргентина уступила Испании – 0:1! Ферран забил на 106-й, Энцо удалили на 93-й

Испания победила Аргентину в финале ЧМ-2026.

Сборная Аргентины проиграла команде Испании (0:1) в финале ЧМ-2026.

Матч проходил в Нью-Йорке.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 93-й минуте хавбек аргентинцев Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за грубую игру против Пау Кубарси и был удален. Первое предупреждение хавбек «Челси» получил на 82-й минуте – за активное несогласие с решение судьи, который не зафиксировал фол на нем.

На 106-й Испания открыла счет – форвард Ферран Торрес вбил мяч в сетку после скидки Нико Уильямса .

ЧМ-2026

Финал

Чемпионат мира. Финал 19 июля 19:00, Метлайф Стэдиум Испания Завершен 1 - 0 1.21 xG - Аргентина Матч окончен 111’ Мак Аллистер Ферран Торрес

106’ 2 доп тайм Перерыв 104’ Скалони 102’ Альварес Сенеси Лапорт Эрик Гарсия 99’ Родри Эрнандес Субименди 99’ 1 доп тайм Перерыв 90’ +3’ Фернандес 90’ +2’ Ромеро 82’ Фернандес Ольмо Мерино 75’ Алекс Баэна Н. Уильямс 75’ 70’ Де Поль Симеоне 70’ Ромеро Медина Фабиан Руис Педри 62’ Ойарсабаль Ферран Торрес 62’ 58’ Монтьель Молина 52’ Паредес 46’ Н. Гонсалес Паредес 2 тайм Перерыв 44’ Мартинес Отаменди 41’ Мартинес Испания Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Порро, Фабиан Руис, Родри Эрнандес, Алекс Баэна, Ольмо, Ямаль, Ойарсабаль Запасные: Гарсия, Пубиль, Гави, Фабиан Руис, Родри Эрнандес, Льоренте, Райя, Гримальдо, Пино, Муньос, Иглесиас, Ольмо, Ойарсабаль, Лапорт, Алекс Баэна 1 тайм Аргентина: Мартинес, Тальяфико, Мартинес, Ромеро, Монтьель, Н. Гонсалес, Мак Аллистер, Фернандес, Де Поль, Альварес, Месси Запасные: Паласиос, Пас, Монтьель, Барко, Ло Чельсо, Лопес, Ромеро, Альварес, Муссо, Рульи, Альмада, Мартинес, Мартинес, Н. Гонсалес, Де Поль

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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