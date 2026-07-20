Матч окончен
🏆 ЧМ-2026. Финал. Аргентина уступила Испании – 0:1! Ферран забил на 106-й, Энцо удалили на 93-й
Испания победила Аргентину в финале ЧМ-2026.
Сборная Аргентины проиграла команде Испании (0:1) в финале ЧМ-2026.
Матч проходил в Нью-Йорке.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 93-й минуте хавбек аргентинцев Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за грубую игру против Пау Кубарси и был удален. Первое предупреждение хавбек «Челси» получил на 82-й минуте – за активное несогласие с решение судьи, который не зафиксировал фол на нем.
На 106-й Испания открыла счет – форвард Ферран Торрес вбил мяч в сетку после скидки Нико Уильямса.
ЧМ-2026
Финал
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Эта, чемпионы-2026
Та, чемпионы-2010
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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7) Аргентина забила 19 голов на этом ЧМ
Ведь Месси - двукратный Чемпион Мира это самое страшное для вас.
1) к решающих матчам я вышел из отпуска и теперь смотреть 100% футбола стало вдвойне тяжело, первый день отдыха (перед четвертьфиналом) был практически праздничным; что будет, если чемп ещё расширят, я даже думать не хочу; если что, меня никто не заставляет, просто нравится :)
2) для тех, кто хочет немного наверстать упущенное - обязательно стоит смотреть четверть Англии, там и команды в среднем покруче играли (Бразилия, Конго, Кот д’Ивуар, Мексика, Норвегия, Эквадор, Япония), и сюжеты игр получились нетривиальными; ну, про триллерную Аргентину и так все знают;
3) вообще в плей-офф очень понравилось обилие близких матчей, многие андердоги упёрлись и до последнего пытались покусать фаворита, а у Парагвая даже получилось; здесь следует отдать должное четверке полуфиналистов - даже испытывая проблемы, они находили возможность закончить дело в свою пользу, тут прям молодцы;
4) сборная Франции на этом ЧМ выступала для тех, кому не нужна спортивная интрига, а хочется посмотреть на мастерство игроков - из 8 матчей реальная борьба была только с Сенегалом и Парагваем, а вот гениальных моментов от атакующей группы и примкнувшего к ним защитного монстра Упамекано хватило бы игр на 20;
5) многие обсуждают судейство (как и в групповом турнире, его уровень не слишком высок, много видимых ошибок), но лично я не заметил ни одного матча, где бы этот фактор действительно повлиял на итоговый результат; порадуемся, футболу повезло :)
6) приз моей зрительской симпатии, конечно же, получает Кабо-Верде - они неслучайно выиграли свою отборочную группу, выбили Уругвай и напрягли обоих финалистов, это действительно неплохая и очень душевная команда, было приятно видеть их здесь;
7) состав финалистов заставляет оптимистично смотреть на будущее футбола, внезапно оказалось, что люди почти обычного роста и телосложения за счет командного взаимодействия и силы духа могут побеждать двухметровых быстроногих техничных атлетов, специально выращенных для максимально эффективной доставки мяча в ворота (чем эти товарищи крайне успешно занимались в матче за 3-е место 😊);
8) но если серьезно, то здорово, что на ЧМ играли множество совершенно разных по стилю команд, в их столкновении рождались потрясающие сюжеты, было много тренерских побед и провалов, ярчайших выступлений звёзд (не зря кучу рекордов побили); футбол сборных точно жив и хорош собой :)
P.S. Не смог понять, какой гол был лучшим (жалко, что Олисе ножницами не забил, тогда бы без вариантов) - помогайте в комментариях :)
P.P.S. Вчера словил полнейшую дереализацию, когда включил Зенит - Спартак, происходящее на поле казалось каким-то странным и непонятным, а уже всё, пора обратно привыкать! 😁
Пусть победит сильнейший. Пусть выиграет футбол.
Ещё тайма не отыграли, а уже желание звук выключить
Комментируют игру, достаточно нейтрально и по делу. Обсуждают каждый важный момент с разных сторон, карточки, движения футболистов, решения судьи. Не очень довольны грубостью Аргентины, но обсуждают это нейтрально.