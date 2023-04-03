Не смог выбрать фаворита.

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов оценил шансы «Ростова» забрать по итогам сезона серебряные медали чемпионата России. Он также отметил работу Валерия Карпина на посту главного тренера «южан».

«Ростов» преподносит сюрприз, мало кто от них ожидал таких результатов в текущем сезоне. Их считали крепкими середняками, но Валерий Карпин проводит хорошую работу, объединил ребят и внушил им, что они могут добиваться высоких результатов. Он ведь был максималистов во время игровой карьеры, остался им и сейчас.

Не любитель давать прогнозы, случится тут может все, что угодно. Тут даже за одну минуту клубы умудряются Лигу чемпионов выиграть. У команд еще есть время, чтобы улучшить свои показатели в турнирной таблице. «Спартак» вот забуксовал и отдал свое второе место «Ростову». Но красно-белые вряд ли сдадутся просто так. Сейчас ведь даже тот же ЦСКА выступает не так стабильно, был ряд провальных игр. Кто будет более стабилен в оставшихся матчах, тот и финиширует в итоге за «Зенитом». Пока у «Ростова», «Спартака» и ЦСКА примерно равные шансы на это», — сказал Чернышов.

«Ростов» с 44 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 41-м баллом идет третьим, а ЦСКА располагается на четвертой строчке. У «армейцев» 38 набранных очков.

Источник: betonmobile.ru