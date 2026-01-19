«В «Спартаке» решения принимались дольше и эмоциональнее, чем в ЦСКА. В «Спартаке» было много советчиков, в ЦСКА – Гинер и Бабаев». Антон Чистяков о работе в клубах

Антон Чистяков: Тедеско – один из сильнейших иностранных тренеров в РПЛ.

Бывший спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков в интервью Спортсу’’ рассказал об этапе работы в «Спартаке».

Чистяков был главой селекционного отдела «Спартака» в 2020 году. До прихода в «Спартак» он работал координатором селекции в ЦСКА.

– В «Спартаке» вы проработали несколько месяцев. Вы говорили, что по сложности принятия решений его невозможно переплюнуть.

– В «Спартаке» при мне был трансферный комитет и совет директоров, но если сравнивать с ЦСКА в момент, когда я там работал, в «Спартаке», с одной стороны, решения принимались дольше, а с другой – часто более эмоционально.

В «Спартаке» было много советчиков у каждого человека, который на что-либо влиял. В ЦСКА был Евгений Гинер , принимавший финальные решения, и Роман Бабаев , отвечающий за операционное управление клубом.

– Вы не знали об этой разнице, когда вели переговоры со «Спартаком»?

– Я понимал, что «Спартак» непростой клуб в этом отношении, но меня очень подкупила возможность работы с Доменико Тедеско . Один из сильнейших тренеров, с которым я работал. На мой взгляд, он вообще один из сильнейших иностранных тренеров, которые работали в РПЛ .

Плюс в тот период в «Спартаке » все-таки было попроще. По крайней мере, лично я влияние супруги владельца [Заремы Салиховой] не ощущал. Но у владельца [Леонида Федуна] было большое окружение, к которому он, вероятно, прислушивался. Отсюда и частые перестановки в клубе.

– В чем сила Тедеско?

– У него интересный тренировочный процесс, много футбола, все через мяч. Очень сильно подкован тактически, интересные теоретические занятия.

Мне нравилось, что его штаб всегда следил за какими-то нововведениями из европейских чемпионатов – АПЛ, Бундеслига, Серия А – и показывал это футболистам на теориях.

Также он создал прекрасный микроклимат в команде. Несмотря на то, что происходило внутри клуба – больше уже в период после моего ухода, – Тедеско всегда был предельно корректен.

И вышел из истории красиво: мало тренеров сами уходят из «Спартака», еще и на фоне достаточно положительного результата. В любом случае я очень рад тому периоду работы с таким сильным тренером.

– Вы рассказывали, что Тедеско предлагал вас на должность шеф-скаута сборной Бельгии.

– Мы говорили еще о возможности потенциальной работы в «Лейпциге», но тогда начать работу в Бундеслиге российскому человеку было практически нереально.

С Бельгией был гораздо более реальный вариант. Тедеско позвонил, предложил такую историю. Спортивным директором федерации тогда работал Франк Веркаутерен, ранее тренировавший «Крылья Советов».

Веркаутерен также поддержал мою кандидатуру, но на более высоком уровне я не прошел. Предполагаю, из-за политических причин, – сказал Чистяков в интервью Спортсу’‘ .

