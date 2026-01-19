«Сочи» отдал Абердена в аренду «Аль-Джазире». Защитник сыграл 7 матчей в этом сезоне РПЛ
Набиль Аберден перешел в «Аль-Джазиру» из «Сочи».
«Аль-Джазира» из ОАЭ на правах аренды подписала 23-летнего центрального защитника «Сочи» Набиля Абердена.
Соглашение между клубами рассчитан до завершения нынешнего сезона.
В этом сезоне Аберден провел 7 матчей в Мир РПЛ и получил две желтые карточки. Его статистику можно изучить по ссылке.
Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14596 голосов
Да, это возможно
Нет, не верю
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сочи»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости