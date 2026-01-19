«Сочи» отдал Абердена в аренду «Аль-Джазире». Защитник сыграл 7 матчей в этом сезоне РПЛ

Набиль Аберден перешел в «Аль-Джазиру» из «Сочи».

«Аль-Джазира » из ОАЭ на правах аренды подписала 23-летнего центрального защитника «Сочи » Набиля Абердена .

Соглашение между клубами рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В этом сезоне Аберден провел 7 матчей в Мир РПЛ и получил две желтые карточки. Его статистику можно изучить по ссылке .