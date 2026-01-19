  • Спортс
  date 2026-01-19
Александр Тихонов о Дзюбе: «Кроме отвращения и позора, эта фамилия ничего не вызывает. Это наше общество гнилое поднимает такие темы. Вы поднимаете этого отщепенца. Зачем?»

Александр Тихонов о Дзюбе: забыть его как позорное прошлое российского футбола.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов негативно высказался в адрес нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, который ранее заявил о желании продолжить карьеру.

«Я вообще к нему никак не отношусь и считаю, что обсуждать такую одиозную личность нецелесообразно. Я не вижу никаких положительных факторов от Артема Дзюбы.

Это болезнь нашего российского общества – обсуждать подковерные, постельные игры. Нас не интересует ни прошлое, ни настоящее, но нас интересует Дзюба. Это наше общество гнилое поднимает вот такие темы. Больше я ничего не могу сказать.

У нас нет, что ли, персонажей нормальных? Вы кого поднимаете? Нашелся у нас Марадона, Пеле. А когда он играл нормально? Несколько матчей за свою карьеру, но его обсуждает вся Россия.

Нет цензуры! Это какой пример мы подаем молодежи? Я скажу, что, кроме отвращения и позора, эта фамилия ничего не вызывает. Я же созваниваюсь со многими живыми футболистами и прочими, все просто возмущаются.

И вы поднимаете этого отщепенца на газетные страницы. Зачем? Забыть его надо. Он же делает это специально, чтобы его не забыли, устраивает скандалы.

Забыть его как самое позорное прошлое российского футбола. Как говорится, в высоком доме чаще бывает чердак запущен», – сказал Александр Тихонов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
