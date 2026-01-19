Мане о том, что он призвал сенегальцев вернуться на поле в финале Кубка Африки: «Матч смотрел весь мир, было бы безумием не продолжать его из-за пенальти. Хорошо, что мы доиграли»
Вингер сборной Сенегала Садьо Мане объяснил, почему вернул партнеров на поле в финале Кубка Африки.
Сенегальцы выиграли турнир, победив марокканцев в решающем матче (1:0 в экстра-таймах). На 24-й добавленной ко второму тайму минуте Браим исполнил 11-метровый паненкой по центру, и вратарь соперников Эдуар Менди поймал мяч. Удару предшествовали длительные конфликты, связанные с назначением пенальти, команда Сенегала покидала поле. Мане остался на газоне и жестами стал призывать партнеров по команде вернуться.
«Футбол – это нечто особенное, матч смотрел весь мир, поэтому мы должны создавать футболу хороший образ. Я думаю, было бы безумием не продолжать этот матч только потому, что арбитр назначил пенальти. Это было бы худшее, что могло случиться, особенно для африканского футбола. Я предпочел бы проиграть, чем чтобы с нашим футболом произошло нечто подобное.
Я думаю, что это действительно плохо. Футбол не должен останавливаться на 10 минут, но что мы можем сделать? Мы должны принять то, что сделали. Но хорошо, что мы вернулись и доиграли матч, и случилось то, что случилось», – сказал Мане.
Мане – красавчик. Это он заставил Сенегал вернуться и сотворить историю