Мусаев о конфликте с Челестини после удаления Кордобы в матче с ЦСКА: «Я был как оголенный нерв. Не надо было касаться национальных моментов. Человек приехал в гости, хорошо работает»

Мурад Мусаев высказался о конфликте с Фабио Челестини.

Главный тренер «Краснодара » Мурад Мусаев высказался о конфликте с Фабио Челестини из ЦСКА.

Напомним, на матче команд (1:1) в 7-м туре Мир РПЛ форвард «быков» Джон Кордоба получил красную карточку за то, что тот пнул мяч в Мойзеса и зацепил шипами его руку. Мусаев выразил недовольство тем, что представители ЦСКА аплодировали покидавшему поле игроку: «Все Джона провоцируют, для меня это открытое хамство. Я должен был среагировать. Возможно, в Швейцарии так ведут себя мужчины, но у нас такого нет».

Тренер ЦСКА отреагировал : «Я не аплодировал. Надо понимать, что там было, Кордоба тоже много что сказал. Это футбол, эмоции зашкаливают». Позднее Мусаев и Челестини уладили разногласия .

«Игра была очень эмоциональной, все были перегреты. И я как оголенный нерв был. Я не должен был касаться Швейцарии и всех национальных моментов. Все, что я сказал там по судейству, по каким-то эпизодам, я не отказываюсь от этого.

Человек приехал к нам в гости, делает хорошую работу, я не должен был так говорить. Когда мы летели обратно, я понимал, что утром позвоню ему, и мы поговорим. У нас в игре много эмоций.

Мы поговорили. Он со своей стороны рассказал, как он это видел, а я со своей стороны. Я думаю, что он что-то новое узнал, что-то я новое узнал. Глобально я сказал, что я не должен был это говорить. Мы пожали руки.

Когда поговорил с Фабио, потом открыл [телефон]: все говорили, что надо Мусаеву извиниться. Вот если за наших тренеров так впрягаются за границей... Я буду очень удивлен», – сказал Мусаев в эфире «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»