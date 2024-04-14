Бруталити-защита в UFC: Перейра получил в пах, но остановил судью и сразу же нокаутировал соперника

Издевательски отпраздновал.

В Лас-Вегасе завершился UFC 300 – важнейший ивент 2024 года. Его закрыл бой в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом , который продлился меньше раунда.

Перейра оформил эпичнейший нокаут и подтвердил статус. Как это было?

Болельщики негодовали из афиши главного боя UFC 300, а Хилл обещал изуродовать Перейру, но проиграл за раунд

Дана Уайт так активно прогревал UFC 300, что все поверили: ивент возглавит шумный поединок уровня Хабиб – Конор. Но никто из медийных бойцов оказался не готов. Болельщики расстроились, а юбилейный турнир в итоге возглавили Алекс Перейра и Джамал Хилл – мощное противостояние ударников, но не такое сильное по выразительности афиши.

Алекс Перейра – бразильский монолит, который из бойца, кошмарящего Исраэля Адесанью и неразговаривающего по-английски, вдруг стал звездой лиги, закрывающей юбилейный турнир. Еще в ноябре он завоевал пояс в полутяжелом весе, в апреле возглавил мейн-ивент, а теперь готов выйти на бой на UFC 301 в Бразилии – через пару недель после разборки с Хиллом.

Карьера Перейры в UFC удивляет стремительностью шагов: дебютировав в UFC только в конце 2021 года, он уже половину боев провел за пояс (4 из 8). Покоряет уверенностью, подписал новый контракт на восемь боев, застолбил за собой эмодзи-мем, а в списке побед – только две решением судей.

Улетев в нокаут от Адесаньи, Перейра поднялся в полутяжелый вес, разобрался с Яном Блаховичем, а потом в титульнике вышел на Иржи Прохазку, став чемпионом во втором дивизионе. При этом, судя по соцсетям, готов вообще зайти в тяжи – как и вернуться в средний, чтобы забрать пояс у Дрикуса дю Плесси.

Джамал Хилл продолжил тренд, когда чемпионы оставляют пояс из-за травмы. После победы над Гловером Тейшейрой он травмировал ахилл и освободил титул, чтобы не задерживать дивизион – вернулся спустя год и четвертый раз подряд вышел на соперника из Бразилии. Хилла считают случайным чемпионом, но за восемь прошлых боев в UFC он проиграл только раз.

«Я не Ян Блахович. Не Иржи Прохазка. Я не один из тех парней, которые просто лежат, повалив соперника на настил. Если я проведу тейкдаун, то займу доминирующую позицию и изуродую тебя. Точка», – разжигал перед боем Хилл. И даже принес на пресс-конференцию игрушку в виде эмодзи моаи, с которым ассоциируют Перейру. Но Хилла хватило только на раунд.

Перейра пассивно провел весь раунд, получил удар в пах и через три секунды нокаутировал Хилла

Перейра вышел на поединок в классическом стиле: грозная музыка с индейскими мотивами, походка с поднятыми к лицу кулаками и воображаемый выстрел из лука в конце. Изменился лишь цвет шорт – для UFC 300 специально изготовили особенную модель, вдохновленную индейскими корнями Перейры.

Но поединок вышел не таким напряженным. Перейра и Хилл начали бой в разносторонних стойках, а в первую минуту целились в передние ноги друг друга, но даже по ним попадали с трудом.

Перейра вел поединок пассивно, что для него совсем неудивительно. А вот Хилл, кажется, побаивался силы удара соперника. Он мало использовал челноки, атаковал киками и хватался за левую руку Перейры, стараясь защититься от левого хука.

Спустя три минуты осторожного поединка Хилл выбросил левый миддл-кик, попавший прямо по ракушке Перейры. Тот попросил рефери Херба Дина не останавливать поединок, спокойно продолжил драться и через три секунды выбросил левый хук, отправивший Хилла на канвас. В этот раз Дин все-таки остановил бой по причине технического нокаута.

Перейра не забыл слов Хилла перед боем, поэтому отпраздновал победу издевательским жестом блогера Хаби Ламе. После поединка Перейра получил пояс чемпиона в полутяжелом весе из рук Даны Уайта и черный пояс по бразильскому джиу-джитсу от своего мастера Гловера Тейшейры.

В интервью Джо Рогану после поединка Перейра заявил, что хочет подраться в тяжелом весе на турнире UFC в Бразилии через месяц: «Я выиграл и не получил урон, поэтому теперь хочу подраться в тяжелом весе». Просто безумец.

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Фото: Gettyimages.ru /Sarah Stier, Carmen Mandato