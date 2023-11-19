Наши любимые боксеры

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У каждого из нас разный порог вхождения в бокс и разные поводы за него зацепиться и полюбить. Но все мы вдохновляемся легендами прошлого и героями настоящего – теми, кто необычно раскрывает миру боксерскую игру.

А кто для вас любимый боксер, которым восхищаетесь?

Андрей Голышев – Роберто Дюран

Не получается назвать Роберто Дюрана просто боксером. Скорее, на ринг выходил маленький яростный зверь, навсегда впитавший голод детских лет. Он пронес этот голод через всю карьеру: с 16 до 50 лет, из легкого веса во второй средний. И каждый бой выглядел отчаянной борьбой за выживание, которая началась еще в панамских трущобах.

Страшно представить, что чувствовали противники, когда к ним прилипал этот темный безжалостный взгляд: прихватывал руками, настойчиво отводил блок, а потом нырял куда-то вниз и засаживал под ребра каменными кулаками. Когда Джо Фрейзера спросили, кого ему напоминает Дюран, он ответил: «Чарли Мэнсона».

Дюран – один из величайших легковесов: в 21 год завоевал титул WBA и защитил его восемь раз за один календарный год, а в полусредний вес поднялся с невероятным рекордом 62-1 и вскоре встретился с молодым чемпионом Шугаром Рей Леонардом.

Перед боем Дюран постоянно оскорблял противника: залез в голову настолько, что Леонард обещал убить его в бою. Но на ринге правила навязал Дюран: зажимал золотого мальчика у канатов и мучал инфайтингом – судьи отдали ему победу близким решением. Праймового Леонарда больше никто не побеждал.

Потом было многое: и знаменитый «No más» в рематче с Леонардом, и сокрушительный нокаут от Томми Хернса во втором раунде. Но были и невероятные камбэки против молодых чемпионов – Дэйви Мура и Айрэна Баркли.

Комментируя ожесточенный поединок Дюрана с Эдвином Вируэтом, американский диктор цитировал Шекспира: «…история, полная шума и ярости, но лишенная смысла». Эта возня с грязноватыми приемами и градом ударов под всеми углами может показаться бессмысленной. На самом деле неповторимый стиль Дюрана – управляемый хаос .

Его бои можно пересматривать в замедленных повторах, открывая все новые детали: финты, переступы, уклоны, контратаки и, конечно, завораживающий ближний бой. Это непрерывная и яростная, но выверенная до мелочей агрессия. Больше так не умел никто.

В 50 лет Дюран попал в автокатастрофу и чуть не погиб. Потребовалась операция – после этого он завершил карьеру. Но судьбу Дюран предсказал задолго до этого: «Я не сойду с ума на ринге, потому что и так сумасшедший. И не умру на ринге. Я умру в постели – стариком».

Вячеслав Легконогих – Александр Усик

Впервые об Александре Усике я услышал в 2018 году благодаря Мураду Гассиеву. Тогда в Москве они дрались за звание абсолюта в первом тяжелом весе в Москве, а Усик устроил разгром по очкам.

Затем были лишь одна защита в крузерах и переход в тяжелый вес, где на тот момент доминировали гиганты вроде Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, которые превосходили Усика и по росту, и по размаху рук. Поэтому Фьюри не просто так шутит про средневеса и крузера. И вот удивительное: без ярких навыков нокаутера Усик покорил вес, где лидируют настоящие убийцы.

Эмоциональный пик для меня – первый бой с Энтони Джошуа в Лондоне. На тот момент Джошуа – одна из главных угроз в тяжелом весе с почти безупречной карьерой, которую разбавило только нелепое поражение от Энди Руиса. Джошуа шел абсолютным фаворитом, а в Усика по сути не верили.

Но на ринге получилась доминация самого недоминантного тяжеловеса современности. Усик танцевал с Джошуа все 12 раундов, а в конце чуть не финишировал. Победа не самого хайпового и медийного претендента с уверенным счетом на чужой территории – признак почти безупречного выступления.

И как после боя вел себя новый чемпион? Например, сказал, что у него сильно болит лоб. Еще нашел в Лондоне ресторан, где кормили вкусным борщом и гречкой (как это залетало!). Ну и добавил, что не очень любит в боксе финиши, потому что считает его искусством.

Усик для зрителя-обывателя вроде меня – пример, что в супертоксичной и маскулинной среде можно быть успешным, не играя по общепринятым правилам . Если Фьюри называет его «украинской бомжарой», Уайлдер обещал убивать соперников на ринге, то максимум Усика – ласковое «жадное пузо», адресованное сами знаете кому.

Костюм Джокера на пресс-конференции, безумная улыбка с фирменной щербиной и невероятный бойцовский стиль. Идеальный чемпион.

Иван Ефимов – Артуро Гатти

«Меня можно свалить с ног, но я встану и дам сдачи». Все, что нужно знать об Артуро Гатти. Маленький итальянец по прозвищу «Гром», который каждый бой превращал в драму. Я увидел его ребенком, когда трансляции шли по НТВ, бои комментировал Владимир Гендлин, а реклама водки Nemiroff – с ярким красным перцем – символизировала для меня бокс.

Я смотрел бои ночью, когда родители уходили спать. Больше других в памяти бой Тайсона и Голоты. Польский гигант трусливо сбежал с арены, а фанаты бросали мусор в его могучую спину. Но Тайсон не стал кумиром, ведь к нулевым его пик уже прошел. Артуро Гатти – это имя запомнилось на всю жизнь.

С годами я понял, что Гатти далеко не лучший боксер. Но публика недолюбливает таких, как Леннокс Льюис или Флойд Мейвезер – тактиков, превращающих бокс в шахматы. Гатти – народный кумир, влюбивший в себя миллионы.

У него огромное сердце, а его характер – в легендарном нокдауне от Микки Уорда в первом поединке. Это был девятый раунд жестокой и первобытной рубки. Гатти встал на одно колено, пропустив удар по корпусу. Казалось, мир всей тяжестью рухнул на его плечи. Гатти поднялся: чудом дожил до конца раунда, а в финале чуть не уронил Уорда. Но проиграл спорным решением большинства.

Похожие эмоции я испытал, когда увидел первый бой Фьюри с Уайлдером с нокаутом (это был даже не нокдаун), после которого невозможно подняться. Мое любимое фанатское видео: «Настоящая причина, почему Фьюри поднялся». С ретроспективой его жизни: от мечты стать чемпионом и победы над Кличко – до 180 кг и мыслей о суициде.

Иногда я пересматриваю то видео и каждый раз испытываю эмоции. От редкого момента, когда бои становятся большим, чем драка на публику. Когда боксер готов умереть на ринге, забыв про деньги и славу.

Многие любят за это футбол – говорят, это мини-модель жизни. Мне нравились игроки-гладиаторы и хулиганы: Рой Кин, Дженнаро Гаттузо, Марко Матерацци, даже Вадим Евсеев и Джоуи Бартон. Со временем футбол изменился, став рафинированным, а новые звезды постоянно меняют клубы.

В боях остались моменты искренности. Моменты, когда ринг становится книгой, а боксеры – драматургами. Регбисты кувыркаются в грязи и мчатся к заветной зоне. Футболисты стелятся в подкатах, сдирая в кровь колени. Хоккеисты – ложатся под шайбы. Артуро Гатти, ненавидевший джеб, имевший множество технических пробелов… Он выходил и дрался. Так, что за этим, как под гипнозом, смотрели миллионы.

Многие считали, что Гатти – человек, не знающий страха. Но это не так. Гатти признавался, что в жизни боялся только одного – мать. Уже в школе он получил ножевое ранение, а в 19 лет вышел на профессиональный ринг.

Яркий эпизод – против Уилсона Родригеса в марте-1996. Гатти почти ослеп и проигрывал бой, но отправил Родригеса в нокдаун и сломал ему ребро. «Мой лучший удар? Левый хук в бою с Родригесом. Я его нокаутировал, хотя почти ничего не видел, потому что чуть не ослеп к тому моменту», – сказал Гатти спустя много лет.

В 2009-м его нашли мертвым на бразильском курорте – через два года после окончания карьеры. Он отдыхал с женой, брак рушился, а Гатти не мог найти себя. «Он очень тяжело переживал уход из спорта. Артуро не знал, чем себя занять, и пил. Пьяным это был совершенно другой человек», – говорила его жена Аманда Родригес.

Гатти умер, потому что ему было незачем жить. Он горел лишь в одном месте – боксерском ринге. Закончив карьеру, он потерял предназначение . Часто говорят, что ранняя смерть рок-звезд закономерна – их не представить старыми и потухшими. Артуро Гатти – рок-звезда мира бокса, который подарил людям шоу и погиб – как только выключили телевизор.

Денис Дорофеев – Мэнни Пакьяо

Мои первые кумиры в боксе – Майк Тайсон и Насим Хамед. И у меня не было любимых боев с их участием – восхищал их феномен. Когда я занимался боксом, то подражал им: у Тайсона взял левый крюк с прыжком после нырка, у Хамеда – артистизм с опущенными руками. Кстати, кривляния в стиле Хамеда принесли мне пару побед на соревнованиях.

Но в 2008 году я узнал о Мэнни Пакьяо. Все случилось после тотального уничтожения Оскара Де Ла Хойи. Тогда мне казалось немыслимым, что какой-то мелкий легковес может вынести легендарного средневеса. И после этого я погрузился в карьеру Пакьяо, пересматривая его старые бои.

Я быстро очаровался боксом Пакьяо – экстраординарным и непостижимым для восприятия. Когда смотрю его бои в прайме, во мне просыпается тот трепет из детства, потому что ничего круче уже не будет . А его выходы на ринг под песню Thunderstruck от AC/DC… Ну вы поняли.

Почему-то мне очень запомнился его поединок против Дэвида Диаза – техничного мексиканца, по стилю напоминавшего Мигеля Котто. У Диаза очень хорошая школа бокса, которая мне близка и понятна. Но то, что сделал с ним Пакьяо, – за гранью понимания. Это эталонное выступление, после которого я понял, что такое настоящее величие и кто номер один в игре.

Я считаю Тайсона и Хамеда великими, но Пакьяо был единственным и неповторимым. Его стиль невозможно скопировать и практически невозможно противостоять. Только Хуан Мануэль Маркес знает, как остановить Пакьяо.

В юности меня поражало, как мелкий боксер с внешностью смиренного монаха из Шаолиня и широкой улыбкой сносил соперников. Причем это были будущие члены Зала боксерской славы Марко Антонио Баррера, Эрик Моралес, Оскар Де Ла Хойя и Мигель Котто.

Пакьяо – комбо из убийственной ударной мощи, потрясающей техники и неудержимого кардио, что большая редкость для легкого и полусреднего весов. Такой симбиоз сделал его лучшим боксером нулевых. Хотя, по мне, эта версия Пакьяо – величайшее явление в истории бокса. Поэтому я уверен, что на пике он переехал бы Флойда Мейвезера, Теренса Кроуфорда и Наою Иноуэ. Просто потому что они бы не выдержали того сумасшедшего темпа.

После 2011 года Пакьяо сдал, но я не переставал за него болеть – даже когда он возвращался в 2016-м и близко не напоминал ту версию, которая всех выносила. Поэтому хотелось, чтобы он закончил с боксом и не подвергал сомнению наследие.

Потому что проигрыш от ноунейма Джеффа Хорна или от самого нелепого члена Зала боксерской славы Тимоти Брэдли – недоразумение, созданное судьями. И такие поражения опускают его в иерархии лучших боксеров в истории. Еще были слабые перформансы с Йорденисом Угасом, Эдриеном Бронером и Джесси Варгасом, которые тоже пошатнули его позиции.

Но кто повторит достижение Пакьяо и станет чемпионом мира в восьми весовых категориях? Никто. Поэтому для меня он всегда будет величайшим боксером в истории.

Николай Живоглядов – Тайсон Фьюри

«Он близок к народу. Может употреблять наркотики, бухать, жиреть. Ирландский Саша Емельяненко – только женщин не насилует и документы не отбирает. Когда надо, он собирается. В какой форме Фьюри вышел с Уайлдером? Просто тростинка. Реальный ум, тактика и стратегия», – однажды рассказывал мне комментатор «Матч ТВ» Роман Мазуров.

И я поддался этому образу. Наверное, среди современных боксеров нет ни одного, кто бы сравнился с Фьюри в умении привлечь внимание из ничего. Это он на Lamborghini приезжал на важнейший бой с Владимиром Кличко в костюме Бэтмена, заставлял журналистку залпом выпить бутылку пива и даже заходил в рестлинг.

Фьюри действительно шоу крайностей. Вот он толстяк, который думает о суициде, закапывается в депрессии и влезает в наркотики. А вот он вернувшийся спустя несколько лет здоровяк-стратег, который трижды выходит на страшнейшего панчера современности, несколько раз отлетает в нокдаун, но все равно побеждает.

Фьюри всегда про импульсивность, эмоции, нерв – чем умело заигрывает перед нами. Это всегда что-то живое, даже если вызывает внутренний дискомфорт и неуют. Не примерный режимщик-чемпион, не образец поведения для молодежи, не кристальная история правильного спортсмена. Как Майк Тайсон .

Но Фьюри не только про темную сторону. Как минимум мне хочется видеть в нем не только ее. Отец семерых детей от одной жены, которую знает с детства. Человек, вернувшийся в большой спорт после тяжелейшего периода в жизни. Боксер, устраивающий перед боями шоу, но так ни разу и не проигравший на профессиональном уровне.

Кажется, такой колючий образ хулигана и шоумена – только ширма. А за ней – уязвленная, мягкая натура, которой хочется сопереживать.