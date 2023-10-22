Кто победил бы в бою между Хабибом и Махачевым?

Авторы Sports.ru спорят.

Ислам Махачев нокаутировал Алекса Волкановски на UFC 294 и защитил пояс в легком весе. Он уже превзошел Хабиба по количеству побед (14 против 13) в промоушене и уступает только по числу защит титула (3 против 4). При этом Махачев две защиты провел против чемпиона другого дивизиона.

Кто из них сильнее и что было бы, если бы Хабиб и Ислам зарубились друг с другом в UFC?

Артем Нагорный – за Хабиба

Стили делают бои. Хабиб Нурмагомедов был классическим прессингующим борцом. В начале карьеры он часто прикрывал недостатки в стойке постоянным давлением, которое смешивал с постоянными проходами в одну или две ноги. Такой стиль, помимо борьбы, требует сумасшедшего кардио и неплохого умения держать удар. И то, и то у Хабиба было на высочайшем уровне.

Ислам Махачев – чуть более ориентированный на стойку боец, при этом остающийся прежде всего борцом. Если Хабибу были ближе проходы из вольной борьбы, то Исламу – переводы из дзюдо. Из-за этого Махачев не так активно прессингует, но очень любит клинчи. В них он активно работает коленями и делает попытки различных подножек и бросков.

Когда говорят, в чем Махачев лучше Нурмагомедова, первой вспоминают ударку. И это действительно так. Махачев значительно более техничный в защите: он очень хорошо уходит с линии атаки, затягивает в клинчи и контрит агрессивные сближения соперников. В атаке он отличается ударами ног: в отличие от Хабиба, кики Ислама – очень эффективное оружие.

Проблема, что стиль Нурмагомедова позволяет нивелировать любую разницу в ударке. Постоянным давлением Хабиб наверняка заставил бы Махачева пятиться к клетке. Здесь кики уже не имели бы большого значения, а главными стали бы навыки в грэпплинге. В этом, уверен, у Нурмагомедова большое преимущество.

Хабиба называют самым доминирующим бойцом в истории не просто так. Его умение удержать и измотать соперника в партере – легендарно. Почему он был так хорош в контроле соперников? Вопреки мнению хейтеров, дело не в преимуществе в весе. Хабиб идеально контролировал ноги и руки оппонентов. Как только соперник сгибал ноги, чтобы встать – тут же их вязал. Как только соперник опирался на руку, чтобы перейти в другую позицию – забирал контроль запястья.

Махачев не так силен в грэпплинге. Да, он хорошо знает БЖЖ и умеет быстро занимать выгодную позицию сразу после тейкдауна, но слабее Хабиба в развитии позиций. При просмотре его поединков нет ощущения, что одна ошибка соперника в борьбе приведет к поражению. А у позднего Нурмагомедова такое было. Он использовал все шансы в грэпплинге.

Думаю, Хабиб выиграл бы единогласным решением, забрав поздние раунды из-за большего времени контроля.

Иван Ефимов – за Ислама

Хабиб – более ограниченный боец, чем Махачев. Он не встречался с оппозицией, которая бы вынудила его перейти к запасному плану. Конор, Порье и Гейджи – бойцы со слабой защитой от тейкдаунов и посредственным грэпплингом. Хабибу хватило навыков борьбы, чтобы стать чемпионом и трижды защитить титул.

Чимаева проверили Гилберт Бернс и Камару Усман, бойцы с отличной борцовской защитой. Махачева дважды тестировал Волкановски, выходец из греко-римской борьбы, которого очень трудно перевести. У Хабиба таких вызовов не было – он никогда не встречался с соперником, который вынудил бы его драться в стойке. Это сделал Тибау, но тогда Хабиб был еще молодым.

Бойцы из зала АКА, не сговариваясь, признают: Махачев – единственный, кто на равных боролся с Хабибом. Они не могут сказать, кто чаще побеждал, – это близкие и крайне конкурентные схватки.

Если представить бой Хабиба и Махачева, очевидно, он бы отличался от всех других. Махачев в 2019-м дрался с отличным борцом – Арманом Царукяном, который не мог его перевести. Махачев показал широкий арсенал приемов в защите от борьбы. За эти годы он сильно прибавил: сейчас много дерется в стойке и даже нокаутирует.

В бою с Махачевым Хабибу впервые понадобился бы запасной план. Да, он бы прессинговал Ислама, бросался в ноги, возможно, в первых раундах недолго контролировал. Но это был бы совершенно другой бой. Хабибу требовалось бы много сил на каждый перевод, на контроль на земле. Махачев хорош в защите от борьбы – его не уложить под сетку. Он крайне сильный физически, поэтому Хабиб не задавил бы его мощью.

Что показал бы Хабиб, когда тейкдауны перестали проходить? Махачев – боец другого класса в стойке. Помните, как Хабиб пятился от Гейджи или Порье, когда отдыхал перед очередным прыжком в ноги? Хабиб не готов драться в стойке, он освоил минимум, который необходим, чтобы тебя не нокаутировали.

Махачев – более техничный и тонкий боец, очень пластичный и расчетливый. Он отлично использует кики ногами, чтобы держать соперника на дистанции. При этом Махачев ударник с высоким интеллектом, который наказывает за ошибки. Победный хай-кик по Волкановски – кара за то, что претендент застоялся у сетки.

У Хабиба много ошибок в стойке. Он слишком широко расставлял руки и низко их опускал – отличный вариант для комбинации на руках с завершающим хай-киком в голову. При атаках соперника Хабиб либо пятился, либо сильно наклонялся и почти вслепую пробивал боковые. Для Махачева это мишень – для апперкота или колена.

Хабиб не финишировал бы Махачева в партере или пять раундов мучал тейкдаунами. У Хабиба и так не самый высокий процент успешных переводов – он брал прессингом и кардио. С Махачевым показатель был бы еще ниже. В стойке у Махачева арсенал намного шире. Плюс он мог бы конкурировать в партере: у него нет такого контроля, но широкий набор сабмишенов (только треугольников – три штуки).

Вокруг Хабиба много мифологии, но его ранний уход оставил вопросы. Если сравнивать Хабиба и Махачева, то видно, насколько Ислам более разноплановый и сбалансированный боец. У него множество ключей к победе, у Хабиба – только один. Да, он работал всю карьеру, но во многом из-за удобной оппозиции. Против Махачева план Хабиба мог бы сломаться – это чемпион нового уровня.

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Paul Kane / Freier Fotograf, Harry How / Staff, Francois Nel / Staff