Чимаев + Тамби + Нурлан Сабуров = рассказы о переписке с Роналду, кофе перед боями и необразованности

Встретились в Абу-Даби.

Хамзат Чимаев – одна из главных звезд UFC. В сентябре он переехал в Абу-Даби, где проводит подготовку к следующему поединку против Пауло Косты.

Комики Нурлан Сабуров, Тамби Масаев и Адам Зубайраев побывали у него в гостях.

«Говорить надо – иначе денег не будет». Чимаев переписывается с Роналду (тот написал первым) и провел спарринг с Сабуровым

Сначала Чимаев показал комикам переписку с Криштиану Роналду. Он признался, что тот написал первым – сам Чимаев не следит за карьерой Роналду, но уважает его за активное участие в благотворительной деятельности: «Хороший парень, помогает многим людям».

Роналду не единственный спортсмен, поддерживающий Чимаева. За него болеет Златан Ибрагимович – недавно они провели совместную тренировку. А еще с Чимаевым хотел подружиться Дэвин Хейни – правда, узнав боксера получше, он прекратил общение и отписался в соцсетях.

«Он высокомерный слишком. Говорит: «Белому пацану для меня непростительно проиграть». Это расизм. Если я скажу, что черному не проиграю, то весь мир будет говорить, что Хамзат не любит черных. Черный, белый, оранжевый или синий – какая разница? Мы все одинаковые».

Чимаев признался, что совсем не любит трешток, но вынужден его активно использовать – таковы правила ММА: «Если ты хороший боксер, то тебе не нужно болтать. Твои нокауты делают тебе имя. А в UFC, хочешь не хочешь, говорить надо – иначе денег не будет».

При этом Чимаев уверен, что фанаты уважают искренних бойцов: «Нужно быть самим собой. Не думаю, что Конор Макгрегор играет [на публику] – он просто вспыльчивый парень. Я тоже очень эмоциональный».

Сабуров рассказал забавную историю, которая произошла на турнире UFC 267. Оказалось, что за несколько минут до боя с Ли Цзинляном Чимаев спокойно сидел в подтрибунном помещении и пил кофе – сам поединок закончился его победой в первом раунде:

«Конечно, я всегда уверен в себе. Если бы было по-другому, то я бы вообще не выступал. Для кого-то дико, что я перед боем в телефоне копаюсь. Но я в тот день еще и на шоппинг успел сходить, купил кроссовки».

Для Чимаева день боя ничем не отличается от других: «Некоторые пацаны к поединку на депрессняке подходят, словно их повесить собираются. Из комнаты не выходят, просят не шуметь. Зачем бояться, стрессовать? Все равно этот день пройдет. Выиграешь или проиграешь – все пройдет».

Визит комиков в Абу-Даби закончился совместной тренировкой с Чимаевым. Боец провел спарринг с Сабуровым, а потом проверил партер Масаева – Тамби высоко оценил навыки борьбы Хамзата: «Просто лежишь и понимаешь, что подняться невозможно. Похоже на утро, когда нужно встать с постели и скинуть тяжелое одеяло. Это практически то же самое».

«После поражений отец меня ругал, иногда даже бил. Хотел, чтобы я вырос достойным человеком». Чимаев – о детстве и кумирах

О семье: «Сейчас у меня есть деньги, помогаю маме и остальным родственникам. Но никто из них меня не мучает – дай это, дай то. Я до сих пор не знаю, чем занимается отец. Я для него ребенок, это другой уровень уважения. Я на него похож – друзья отца рассказывали, что он на улице часто дрался, вспыльчивый был. Однажды чуть не выбросил учителя из окна».

О кумирах: «С кем из спортсменов прошлого или настоящего хотел бы встретиться? Мохаммед Али и Геннадий Головкин. Мне очень нравится бокс Головкина. Тренер подстраивает меня под него. Красавчик, порядочный парень – пример для молодежи. Ничего лишнего не говорит».

Об отношении к спаррингам: «Я никого не убиваю. Да, жестко работаю. Вы видели тренировки Майка Тайсона? А Флойда Мейвезера? У Али тоже такие спарринги были. Это лучшие боксеры. Я не пытаюсь калечить – бывает, жестко рукой бью, ногой. Можно играть на протяжении всего лагеря, но в поединке играть не получится».

О детстве: «У меня образования нет. Драки, вспыльчивость – меня всему научила улица. Брат тоже на улице вырос. Всегда говорил: «Разборка есть – бей первым». Отец много работал, ни на одной из моих тренировок не был – знал, что я сам во всем разберусь. Но если я проигрывал, то ругал меня, иногда даже бил. Хотел, чтобы я вырос достойным человеком».