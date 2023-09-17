«Победа в WWE? Это неизбежно».

На прошлой неделе UFC и рестлинг-промоушен WWE официально объединились в новую компанию TKO Group Holdings. Руководители корпорации уверяют, что не планируют проводить перекрестные поединки между бойцами организаций, но многие уверены – рано или поздно это произойдет.

Кто из звезд смешанных единоборств может оказаться в WWE?

Конор Макгрегор

Макгрегор – самая большая звезда в истории UFC, но в последние годы его карьера в ММА уверенно идет вниз. Он не появлялся в октагоне с 2021 года, а в последних четырех поединках выиграл лишь раз – нокаутировал 36-летнего ветерана Дональда Серроне.

Несмотря на это, популярность Конора продолжает расти, а каждое его публичное появление вызывает обсуждения. Кажется, что переход в рестлинг – лучшее решение. И если раньше было сложно представить, что UFC позволит главному активу подраться у конкурента, то после объединения компаний такой вариант не кажется невозможным.

Переход в рестлинг не исключает менеджер Конора Оди Аттар, а сам Макгрегор после анонса слияния промоушенов запостил в соцсетях фотографию с чемпионским поясом WWE: «Это неизбежно». Конечно, в мире рестлинга публикацию не оставили без внимания – менеджер Пол Хейман, представляющий интересы главной звезды WWE Романа Рейнса, назвал Макгрегора клоуном и предложил провести поединок.

«Это будет сложный бой для Конора. Не думаю, что он примет вызов. Коротышки делают то, что им прикажут их маленькие мозги – и это нормально. Мне нравится этот парень, он меня забавляет. Его призвание – развлекать нас».

Нейт Диаз

Хоть Диаз и покинул UFC в сентябре прошлого года, он не раз заявлял, что планирует вернуться в организацию – этого не исключает и президент промоушена Дана Уайт, хотя подобрать соперника для 38-летнего ветерана не так просто.

Переход в WWE стал бы для него логичным продолжением карьеры. Да, Нейт не самый лучший оратор – его с трудом понимают даже носители английского языка. Но за Диазом врожденная харизма – в рестлинге это ценится даже больше, чем умение красиво говорить.

В WWE с легкостью найдут для Диаза подходящего соперника. На контракте с рестлинг-промоушеном находится Логан Пол, с которым Нейт уже давно враждует. В конце апреля экс-бойца UFC арестовали после нападения на двойника блогера – Диазу грозило лишение свободы на срок до восьми лет.

WWE вообще пытался организовать поединок между Полом и Диазом на одном из шоу – в октябре боец поделился совместной фотографией с одним из руководителей компании Трипл Эйчем: «Посмотрим, что из этого выйдет».

Даниэль Кормье

Кормье признается, что всегда был большим поклонником рестлинга – в 2020 году он даже встречался с руководством WWE, но так и не договорился об условиях: «Я следил за рестлингом всю жизнь. Получаю от него невероятное удовольствие. С детства мечтаю поучаствовать в чем-то подобном».

В прошлом году мечта Кормье наконец сбылась – в октябре он дебютировал в WWE как приглашенный рефери, обслужив бой в главном событии шоу Extreme Rules. После этого Кормье поучаствовал в освещении крупнейшего события в мире рестлинга WrestleMania 39, а совсем недавно посетил церемонию начала торгов акциями TKO на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Несмотря на большую любовь к рестлингу, Кормье сомневается, что сможет выступать регулярно: «Я не знаю, как правильно падать и принимать удары. Мне придется учиться заново. Люди не понимают, насколько сложное это ремесло, какой урон ежедневно получают рестлеры».

При этом Кормье не исключает участия в полноценном рестлинг-матче – например, против Брока Леснара. Бой между ними мог пройти еще в UFC – в рамках раскрутки противостояния бойцы даже устроили потасовку внутри октагона, но поединок так и не состоялся.

Колби Ковингтон

Ковингтон, наверное, единственный боец во всем ростере UFC, кому идеально подошла бы роль хила – отрицательного персонажа в рестлинге. Высказываниями он давно заработал звание самого ненавидимого бойца, причем под его критику попадают все – даже целая страна.

В детстве кумиром Ковингтона был легендарный рестлер и борец Курт Энгл, в 1996-м завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх в Атланте – уже несколько лет Ковингтон выходит в октагон под песню, которую Энгл использовал во время своих выходов. В WWE Колби точно найдет применение лучшим навыкам – он не только умеет работать на микрофоне, но и обладает приличной борцовской базой.

Это понимает и сам Ковингтон – недавно он заявил, что не исключает возможности перехода в рестлинг: «Когда я завершу карьеру в смешанных единоборствах, я вполне могу оказаться в WWE. Мое прозвище – «Хаос». Я непредсказуем, так что невозможно угадать, что сделаю в будущем. Считаю, что я самый опасный человек на планете, поэтому однажды вы увидите меня в рестлинге».

Фото: Gettyimages.ru/David Becker, Christian Petersen, Steven Ryan, Ethan Miller