Андрей Орловский – теперь без карьерного атрибута.

Главный элемент образа ветерана MMA Андрея Орловского – густая борода. Она была почти всегда: когда дрался за пояс UFC, когда проигрывал Федору Емельяненко, когда выходил против Нганну, Миочича и Оверима. Последний бой в UFC Орловский тоже провел с бородой, но после поражения неожиданно ее сбрил.

В августе болельщики его спросили: «Смягчает ли борода удары? Насчет этого не знаю. Но давеча прочитал, что в бороде столько же бактерий, сколько на унитазе. Это факт». А реально факт?

Кажется, нет. Все началось с эксперимента на ТВ и опровергается другими исследованиями

Мы спросили медицинского автора Sports.ru, врача-терапевта Александра Шестакова, насколько эта теория правдива: «Новость, что борода грязнее сидения унитаза пошла от группы журналистов, которые совместно с микробиологом из штата Нью-Мексико провели эксперимент на телевидении в 2015 году. Назвать эксперимент научным сложно – методология должна быть более сложной.

Данные научных исследований по этому поводу разнятся. В небольшом исследовании в 2018 году выяснилось, что мужская борода содержала больше бактерий, чем шерсть собак. Наоборот, исследователи двух более крупных исследования 2014 и 2022 годов обнаружили на коже бритых мужчин больше микроорганизмов, чем у тех, кто не брился.

Бактерии на коже в норме есть у всех людей – они поддерживают работу иммунной системы. Но это не означает, что следует перестать умываться и соблюдать правила гигиены. Избыток микроорганизмов увеличивает риск экземы, псориаза, акне, а также инфекций ран и травм. Борода, как и кожа, требует ухода и регулярной гигиены. Поддерживая кожу и бороду в чистоте, проблем с избытком бактерий не возникнет».

На ношение бороды Орловского толкнули хоккейная традиция и фильм «300 спартанцев» – она вырастает за два месяца

Орловский рассказывал, что он одним из первых среди бойцов UFC надел на официальные мероприятия костюм. «Потому что раньше все ходили в майках и джинсах. В то время мой тренер по боксу Майк Гарсия назвал меня European Dream – Европейская Мечта. И я первый, кто сделал custom-made капу с клыками. Потом, когда пришел Макгрегор, уже каждый стал надевать костюмы. Извиняюсь за выражение, даже посрать идут в костюмах».

Тогда же появилась борода: «Мой товарищ, хоккеист Руслан Салей, сказал мне, что они, когда играют в Stanley Cup Finals, не бреются. Это у меня в голове было. Потом кто-то мне сказал, что борцы, когда идут многодневные соревнования, отбор, тоже не бреются. Плюс к этому я посмотрел «300 спартанцев» – не знаю, какой это год был [2007-й]... Я думаю: ну ладно, может, на это... Меня там сравнивали – король Леонидас».

В октябре-2022 Орловский сказал, что после боя против Маркуса Рожерио Де Лимы побреется: «Доставлю детям удовольствие – бороду мне сбреют, жена будет рада». Ранее он ее уже сбривал, «чтобы морда лица загорела». На отращивание бороды у Орловского уходит по два месяца.

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato; Instagram/andreiarlovski