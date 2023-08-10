Хотя их бой планировался в России.

В феврале-2023 Федор Емельяненко провел последний бой по MMA (поражение в реванше с Райаном Бейдером) и завершил карьеру. Теперь в 46 лет активно заговорил о поединке в боксе. Возможный соперник для дебюта – Майк Тайсон, которому 57.

Емельяненко готов выйти на ринг против Тайсона уже в октябре в Саудовской Аравии, хотя их бой разрабатывался еще несколько лет назад

В программе The MMA Hour Емельяненко рассказал журналисту Ариэлю Хельвани о желании провести боксерский бой против Майка Тайсона. Федор отметил, что его команда работает в направлении бокса и уже отправила несколько предложений разным промоушенам. Поединок против Тайсона – приоритет:

«Мы смотрели по телевизору бой Роя Джонса-младшего против Майка Тайсона, потому что можно найти много его видео на ютубе и повсюду, он все еще в хорошей форме. Тайсон все еще тренируется, у него все та же сила. Провести бой на турнире в Саудовской Аравии 28 октября в карде с Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну? Мне было бы интересно, я бы подготовился. Мне было бы достаточно времени для подготовки».

Емельяненко отметил, что со старта карьеры занимается боксом, а после ее завершения больше боксирует и увеличил силовые тренировки, чтобы «повесить мышцы на проблемные места»: «Сейчас мне 47 лет [будет в сентябре], но я занялся боксом, когда мне было 23 – больше половины жизни. В основном все знают меня по борьбе, самбо, дзюдо. Был в национальных сборных по самбо и дзюдо, но по моим боям видно, что я довольно хорош и в боксе. Конечно, не так, как Майк Тайсон, но это было бы интересно».

Тема с боем Тайсона и Емельяненко разгонялась еще в 2021-м, а оба бойца пересекались на турнире RCC в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» за три года до этого – там они были просто гостями. Промоутер Владимир Хрюнов даже работал над организацией поединка Тайсона в России:

«Я достаточно серьезно работаю вместе с каналом «Рен-ТВ» над боем Майка Тайсона в России. Но не с Поветкиным, а против Федора Емельяненко. Этот бой в работе. После того как команда Тайсона отмела предложение о поединке с Эвандером Холифилдом, наше предложение станет следующим на рассмотрение».

Возможным соперником назывался брат Федора Емельяненко Александр – Тайсон согласился подраться в Беларуси. «Тайсон очень быстрый, жесткий и сильный, но уже не такой подвижный на ногах, поэтому он и согласился выйти на четырехраундовый бой. Самое главное – перед ним не застаиваться. Потому что если он меня догонит, то отправит спать. Это я понимаю», – говорил Емельяненко-младший.

Федор давно говорит о бое по боксу и планировал подраться с Роем Джонсом

В 2021 году Емельяненко рассказывал, что хочет выйти на ринг против Роя Джонса: «Он один из самых выдающихся боксеров мира всех времен. Конечно, для меня было бы большой честью выступить в таком бою, мне интересны такие поединки, бои именно с такими соперниками, как Рой. Дело за малым – нужен промоушен, который готов организовать такой поединок, нужно обсудить условия».

Джонс подтверждал заинтересованность, но при хорошем гонораре: «С Федором Емельяненко я бы подрался только за большие деньги. А так, я уже слишком стар и слишком уставшим». По словам Федора, ему предлагали провести такой бой в нескольких промоушенах, но он отказался. При этом говорил о реальном поединке, а не выставочном.

«Мне все-таки было бы интереснее биться за границей. Я всю жизнь в основном бился за границей и, так скажем, зарабатывал там – привозил сюда. Интереснее все-таки. Нет предвзятости, нет еще чего-то, и не скажут, что меня засудили или мне подсудили и так далее», – объяснил Емельяненко.

В интервью Ариэлю Хельвани он высказался о потенциальном бое против блогера Джейка Пола, который провел уже восемь поединков по боксу и в последний раз победил экс-бойца UFC Нейта Диаза: «Он сильно растет как боец. Если вы посмотрите на него в начале его боксерской карьеры, он выступал не так хорошо, но прямо сейчас определенно растет и становится все лучше и лучше.

Он несколько раз отправлял соперников в нокдауны, нокауты – не с боксерами, а со звездами ММА. Единственное – то, как он выбирает противников: они немного меньше ростом, более комфортные для него, для его стиля бокса. Все они немного меньше его. Я не думал об этом [поединке с Джейком Полом], но сомневаюсь, что он согласится».

«По уровню подготовки он мог бы стать лидером мирового бокса». Тренер по боксу хвалил Емельяненко, но не давал шансов против братьев Кличко

Александр Мичков, тренер Федор Емельяненко по боксу, высоко оценивал боксерскую подготовку, хотя в прогнозах на бой против братьев Кличко говорил объективно: «По правилам смешанных единоборств шансов у братьев нет. По правилам бокса – у Федора».

В 2009 году Мичков, когда Федор активно выступал по MMA, отдельно разбирал перспективы Емельяненко в боксе:

• «Он тренировался и с профессионалами, с тем же Денисом Бахтовым и другими. Не просто спарринговал, но и выигрывал. По уровню подготовки он мог бы стать лидером мирового профессионального бокса, но стоит ли говорить об этом, если самому Федору это не нужно»;

• «Конечно, он мог бы успешно выступать в профессиональном боксе, но когда пришел ко мне, то уже выступал по боям без правил. Да и грех был бы не учитывать его борцовские качества. Кроме того, не проведя достаточного количества любительских боев, трудно переходить в профессионалы. Да и профессиональный бокс у нас в стране еще далек от зарубежного уровня в отношении размера гонораров.

По уровню подготовки наши боксеры не уступают, а часто и превосходят американцев, англичан, немцев и других, но для того чтобы пробиться в элиту, нужно пройти сито отборочных боев и, прежде всего, в России. Но главное, Федору, долгое время сохраняющему позицию лидера в мире смешанных единоборств, просто нет нужды утверждаться еще в каком-то виде»;

• «Боксерская подготовка бойцов MMA и чистых боксеров? Очень важно поставить мощный акцентированный удар. У любителей важно набирать очки, играя в «пятнашки», а здесь надо выигрывать жестким ударом. Навыки классического бокса спортсмены, готовящиеся выступать в смешанных единоборствах, получают только на начальном этапе подготовки. Дальше идут комбинации, включающие в себя и ударную, и борцовскую технику. Бокс обогащается за счет борьбы и наоборот».

Фото: РИА Новости/Нина Зотина; Gettyimages.ru/Francois Nel