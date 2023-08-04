Его не превзошел даже главный силач.

26 октября экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну подерется с действующим чемпионом мира по боксу по версии WBC Тайсоном Фьюри. Нганну сформировал образ самого сильного панчера в мире, хотя не побеждал нокаутом уже три года.

При этом силу подтверждают официальные исследования (важно понимать, что не все бойцы замеряли силу): у Нганну самый сильный удар. По Фьюри могут прилететь тяжелейшие панчи за всю карьеру.

Рекорд Нганну держится около шести лет – не превзошел даже самый сильный человек-2017

Фрэнсис Нганну выступал в UFC c 2015 по 2023 год и запомнился чудовищной природной силой. 10 из 12 его побед – нокаутами. За карьеру в UFC он нанес 229 акцентированных ударов, из которых 156 (68%) пришлись в головы соперников.

В 2017 году Нганну установил рекорд по мощности удара. PowerKube [устройство, которое измеряет силу удара с учетом точности и скорости] зафиксировал результат в 129+ тысяч единиц. Цифры Нганну никто не перебил. Его рекорд пытался превзойти самый сильный человек 2017 года Эдди Хилл, который показал результат от 90 до 114 тысяч.

«Это было весело. 10 процентов до самого сильного удара в мире, о котором мы знаем... Думаю, это можно улучшить. У меня совсем нет такой техники, как у Фрэнсиса, мне потребовалось 50-60 ударов, чтобы разогреться, получить такой размах и точность. Так что теперь я знаю, что делаю. Думаю, вернусь и, возможно, его превзойду», – сказал Хилл.

Сила апперкота Нганну составила 122 тысячи единиц. Именно таким ударом, который позже признали нокаутом года, он победил Алистара Оверима в 2017-м. Сам Оверим назвал тот удар «апперкотом из ада», но до этого называл информацию о рекорде Нганну фейком: «Это просто не имеет значения. У него самый сильный удар, потому что я не бил по этой чертовой машине».

Президент UFC Дана Уайт упоминал рекорд, когда продвигал Нганну на первый титульник против Стипе Миочича в 2018-м: «Это обладатель мирового рекорда в силе удара рукой. Его удар эквивалентен 96 лошадиным силам, что равносильно попаданию под Ford Escort на его максимальной скорости. И бьет он сильнее, чем 12-фунтовая кувалда [5,5 кг], ударяющая сверху».

«Такую силу невозможно натренировать». Нганну поднимал Шакила О’Нила и пугает ударами тренеров

После двух подряд поражений в 2018 году от Стипе Миочича и Деррика Льюиса Нганну перешел в клуб Xtreme Couture к тренерам Эрику Никсику и Дьюи Куперу. Никсик рассказывал, что удар Нганну больнее, чем от биты по голове:

«Меня уже били по спине бейсбольной битой – и она сломалась. Это была деревянная бита, но меня это ничуть не беспокоило. Потом Фрэнсис избил меня до такой степени, что я не мог ходить две недели, мужик. Очень больно. На мне были накладки Fairtex [для ног], и он бил по ним – как вдруг накладки будто испугались и разошлись. Ты думаешь: «О боже».

Сам Нганну в Африке лопатой загружал песок в фуру и поднимал на руки баскетболиста Шакила О’Нила, который весит около 150 кг. «Это первый раз, когда кто-то поднял меня на руки», – говорил О’Нил.

Тренер Эрик Никсик отмечал:

«Это другой тип силы, мужик, то, как этот человек может бить, бросать и генерировать силу. Это нечто. Такую силу невозможно натренировать. Думаю, наша работа как тренеров в том, чтобы понять, что будет дальше – как увеличить и не потерять эту мощь? Какие атрибуты или удары можно использовать, чтобы ее развить?»

Фото: East News/AP Photo/Jose Juarez ; Gettyimages.ru/Douglas P. DeFelice / Stringer; instagram.com