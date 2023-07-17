Перелом руки и страшный крик в октагоне – дебютантка UFC из России выиграла за 34 секунды, но ее призывают отказаться от победы
Не считает себя виноватой в травме соперницы.
На UFC Vegas 77 прошел бой между россиянкой Викторией Дудаковой и бразильянкой Истелой Нуньес. Все завершилось за 34 секунды – победой Дудаковой и ужасной травмой Нуньес.
Что случилось?
«Хабиб часто делает такие проходы». Нуньес неудачно приземлилась после тейкдауна, но обещает вернуться сильнее
В начале первого раунда Виктория Дудакова провела тейкдаун – Нуньес упала на руку и получила перелом. Рефери Крис Тогно сразу остановил бой, когда услышал жуткий крик от боли. В итоге Дудакова победила техническим нокаутом – это ее дебют в UFC.
«Когда встала на ноги, сначала сделала ей проход низкий, чтобы она не ударила меня ногой, – рассказала Дудакова. – Хабиб часто делает такие проходы. Она начала отходить назад, я просто ее ногу не отпустила, начала за ней перекручиваться и потом сразу на нее вскочила. И увидела, что она кричит. Я не знала, что мне делать: бить или стоять, ждать. Но потом вмешался рефери».
На падение Нуньес Дудакова отреагировала спокойно: «Это первые эмоции, непонимание даже, какие-то нервные смешки. Я желаю сопернице быстро восстановиться, но не думаю, что если бы у меня такая же травма получилась в бою, они бы себя по-другому вели. Скорее всего, бразильцы, наоборот, кричали бы, началось бы что-то невероятное, потому что они очень эмоциональные люди».
Позже Нуньес, проигравшая в четвертом бою подряд, опубликовала фото из больницы: «Всем большое спасибо за поддержку и любовь. Я отвечу каждому, когда вернусь домой. Спасибо всем моим поклонникам. Я чувствовала себя очень сильной, долго готовилась к этому бою. Знала, что сегодня был мой вечер, это была моя битва».
За опубликованный рентген Дану Уайта назвали дикарем, а Дудакову призывают отказаться от победы
После боя президент UFC Дана Уайт, указав аккаунт Нуньес, опубликовал в инстаграме эпизод с падением и рентген травмированной руки: «Жесть».
За опубликованные посты его раскритиковали подписчики. Среди комментариев – оскорбления и недовольство: «Дикарь», «Зачем ты ее тегнул?», «Почему без предупреждения?», «На это неприятно смотреть».
После боя Дудакова получала от болельщиков комментарии с призывами отказаться от победы. Себя она не считает виноватой: «Потому что я ничего не сделала для этого. Если ты не умеешь приземляться... Это, мне кажется, первое, чему нужно учиться – правильно группироваться при тейкдаунах. Если ты этого не умеешь делать, то такие травмы получаются. В этой травме никто не виноват либо только соперница. Конечно, я желаю ей скорейшего восстановления».
Боец ММА повредил мозг из-за остановки сердца и может остаться инвалидом – после этого выживает только 10%
«Я мог умереть или стать овощем». Боец MMA потерял сознание из-за удушающего – но рефери не остановил поединок
Фото: Gettyimages.ru/Jeff Bottari/Zuffa LLC, Jeff Bottari / Contributor; instagram.com/danawhite
- Ты что... рукой меня сейчас ударил? По лицу?
- Ну как бы да, это ж бокс
- (плачет)