Не считает себя виноватой в травме соперницы.

На UFC Vegas 77 прошел бой между россиянкой Викторией Дудаковой и бразильянкой Истелой Нуньес. Все завершилось за 34 секунды – победой Дудаковой и ужасной травмой Нуньес.

Что случилось?

«Хабиб часто делает такие проходы». Нуньес неудачно приземлилась после тейкдауна, но обещает вернуться сильнее

В начале первого раунда Виктория Дудакова провела тейкдаун – Нуньес упала на руку и получила перелом. Рефери Крис Тогно сразу остановил бой, когда услышал жуткий крик от боли. В итоге Дудакова победила техническим нокаутом – это ее дебют в UFC.

«Когда встала на ноги, сначала сделала ей проход низкий, чтобы она не ударила меня ногой, – рассказала Дудакова. – Хабиб часто делает такие проходы. Она начала отходить назад, я просто ее ногу не отпустила, начала за ней перекручиваться и потом сразу на нее вскочила. И увидела, что она кричит. Я не знала, что мне делать: бить или стоять, ждать. Но потом вмешался рефери».

На падение Нуньес Дудакова отреагировала спокойно: «Это первые эмоции, непонимание даже, какие-то нервные смешки. Я желаю сопернице быстро восстановиться, но не думаю, что если бы у меня такая же травма получилась в бою, они бы себя по-другому вели. Скорее всего, бразильцы, наоборот, кричали бы, началось бы что-то невероятное, потому что они очень эмоциональные люди».

Позже Нуньес, проигравшая в четвертом бою подряд, опубликовала фото из больницы: «Всем большое спасибо за поддержку и любовь. Я отвечу каждому, когда вернусь домой. Спасибо всем моим поклонникам. Я чувствовала себя очень сильной, долго готовилась к этому бою. Знала, что сегодня был мой вечер, это была моя битва».

За опубликованный рентген Дану Уайта назвали дикарем, а Дудакову призывают отказаться от победы

После боя президент UFC Дана Уайт, указав аккаунт Нуньес, опубликовал в инстаграме эпизод с падением и рентген травмированной руки: «Жесть».

За опубликованные посты его раскритиковали подписчики. Среди комментариев – оскорбления и недовольство: «Дикарь», «Зачем ты ее тегнул?», «Почему без предупреждения?», «На это неприятно смотреть».

После боя Дудакова получала от болельщиков комментарии с призывами отказаться от победы. Себя она не считает виноватой: «Потому что я ничего не сделала для этого. Если ты не умеешь приземляться... Это, мне кажется, первое, чему нужно учиться – правильно группироваться при тейкдаунах. Если ты этого не умеешь делать, то такие травмы получаются. В этой травме никто не виноват либо только соперница. Конечно, я желаю ей скорейшего восстановления».

Фото: Gettyimages.ru/Jeff Bottari/Zuffa LLC, Jeff Bottari / Contributor; instagram.com/danawhite