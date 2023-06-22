Джонс, Сен-Пьер, Оливейра – в деле.

Марк Цукерберг и Илон Маск планируют провести бой – все из-за возможного создания аналога твиттера. Бизнесмены активно разгоняют тему и, кажется, определились с локацией – октагон в Вегасе. Президент UFC Дана Уайт уже представил мерч и высказался по бою:

«Я поговорил с Марком и Илоном – оба настроены крайне серьезно. Это будет самый большой поединок в истории. Он побьет все рекорды по продажам платных трансляций и соберет сотни миллионов долларов на благотворительность.

Я даю людям то, что они хотят видеть. А это захочется увидеть всем. Можно собрать интересный кард, но этот бой будет в главном событии.

Фрик-бои – это когда парни из ММА лезут в бокс и проигрывают. Мы такое уже видели и знаем, чем это заканчивается. Но в этом поединке встретятся самые влиятельные и богатые люди мира. Кто победит? Кто такое уже видел? Никто!»

Пока Уайт планирует стать организатором, а экс-боец UFC Дэн Хендерсон готов выступить судьей в октагоне, другие крупные бойцы разделились по лагерям.

Команда Марка Цукерберга

• Первое место в рейтинге P4P Джон Джонс: «Вы уже знаете, что я в команде Цукерберга. Марк, дай знать, если тебе нужен спарринг-партнер!»;

• Боец полусреднего веса Гилберт Бернс: «Я поставлю дом на Цукерберга»;

• Экс-чемпион в легком весе Чарльз Оливейра: «Эй, Марк! Давай тренироваться вместе, мужик. Готовься и присоединяйся ко мне. Я полечу в Вегас, где мы вместе проведем несколько тренировок».

Команда Илона Маска

• Боец среднего веса Шон Стриклэнд: «К черту Марка Цукерберга. Грязный коммунист. Никому не нужна его дезинформационная цензура. Илон Маск, приезжай в Вегас, и мы примемся за работу!»;

• Экс-чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес: «Я в команде Маска. Илон, когда будешь готов тренироваться, свяжись со мной»;

• Экс-боец UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль: «Илон Маск, похоже, у нас есть работа»;

• Экс-чемпион UFC в среднем и полусреднем весе Жорж Сен-Пьер: «Илон Маск, я ваш большой поклонник. Для меня было бы огромной честью помочь вам и быть вашим партнером по тренировкам против Цукерберга»;

• Блогер и боксер Джейк Пол: «Илон, я с удовольствием прорекламирую твой бой против Цука, мы можем сделать это в PFL на ESPN+ как благотворительность»;

• Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз: «Я бы тренировал Илона Маска не задумываясь. Я фанат этого парня и того, что он делает для мира и за что выступает».

Фото: globallookpress.com/Louis Grasse/Keystone Press Agency, Alejandro Salazar/Keystone Press Agency