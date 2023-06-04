Сомнительная реклама обезболивающего спрея.

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор посетил четвертый матч финальной серии НБА между «Майами» и «Денвером» (где встретился с Неймаром) и стал главным героем. Или антигероем.

Конор участвовал в рекламе обезболивающего спрея, а потом в постановочной драке вырубил маскота «Майами» – того оттащили за ноги

Главный момент с участием Конора, который пришел на матч в ярком красном костюме, произошел во время паузы. Он вышел в центр площадки, чтобы прорекламировать специальный обезболивающий спрей TIDL (компания стала официальным партнером «Майами»), а после этого нокаутировал маскота «Майами» Берни.

Маскот Берни вышел на паркет в золотых боксерских перчатках. Сначала Конор отправил его в нокаут левым хуком, а потом добил. Организаторы за ноги оттащили Берни с площадки, а Макгрегор в этот момент распылил на него обезболивающий спрей. Фанаты на стадионе гулом встретили такую акцию (хотя свистели во время обращения), а Конор досмотрел матч и вместе с окружением покинул стадион.

Маскот обратился в больницу, а фанаты освистали Конора еще до ударов

Кажется, шутливый формат не зашел: по информации The Athletic, маскот обратился в больницу – там ему оказали медицинскую помощь и отправили домой. Ситуация с нокаутом маскота вызвала неоднозначную реакцию. Часть аудитории посмеялась, что так Конор готовится к бою после долгого простоя (в конце 2023 года он должен подраться с Майклом Чендлером) или планирует перейти в WWE.

Среди негативных комментариев – «Не понимаю, почему на домашней площадке они хотели увидеть нокаут их талисмана» или «Ужасный брендинг «Майами». Знайте, что все должно быть наоборот, чтобы привлечь аудиторию. Плохое решение руководства по маркетингу». Боец UFC Белал Мухаммад раскритиковал Конора: «Наркотики заставили его думать, что он в реальном бою».

Другие увидели в этом предзнаменование – Конор нокаутировал Берни так, как «Майами» проиграл «Денверу», который теперь ведет в серии со счетом 3-1 и находится в одной победе от чемпионства.

В Конора уже прилетала бутылка на вечере бокса, а он сам устроил драку с Чендлером на съемках TUF

Сам Конор не комментировал инцидент, хотя сделал ретвит с фотографией с матча. Ранее он попал под недовольство толпы во время вечера бокса в Дублине – тогда во время объявления результата боя с участием ученицы Кэти Тэйлор ему в голову с трибун прилетела бутылка. Перед этим он посетил турнир Bare Knuckle FC, провел стердаун с Майком Перри и обещал дебютировать в бою на голых кулаках:

«Стили делают бои, как и правила. Если испытываешь страх, то лучше сходи в церковь. Прошлой ночью меня позвали на ринг, предназначенный для проведения кулачных боев. Я ничего не боюсь. Нет человека, который мог бы запугать меня. Я боюсь только бога, и только ему повинуюсь. И если он прикажет мне подраться на голых кулаках – я сделаю это».

Сейчас Конор как тренер участвует в новом сезоне The Ultimate Fighter. По информации журналистки Эми Каплан, во время съемок Конор и Майкл Чендлер подрались в клетке – это произошло после поражения бойца из команды Макгрегора.

Фото: East News/FAP Photo/Lynne Sladky; Gettyimages.ru/Megan Briggs, Mike Ehrmann