Ага, победил. И хочет снова подраться в августе.

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Александр Емельяненко вышел на бой против блогера Евгения Ершова в ужасной форме.

Уже на пресс-конференции Емельяненко выглядел уставшим. Ершов жалел соперника и был готов отдать бой.

Емельяненко плохо выглядел в бою и упал в нокаут уже в первом раунде. Но судья продолжил поединок, а Ершов – помог победить глупым решением

Александр Емельяненко тяжело вошел в клетку. Молодой блогер выглядел заряженным и оправдывал статус фаворита. С первых секунд он неплохо двигался, работал джебом и уходил от контратак. Емельяненко показал худшую версию себя, но пару раз зацепил соперника – когда тот позволил сблизиться.

Весь раунд Ершов перебивал Емельяненко, но не вкладывался в удары. Под конец первых трех минут не рассчитал силу и нанес один акцентированный удар. И Емельяненко поплыл: маленькими шагами попятился к сетке, где присел на невидимый стул. Ершов добивал, но опомнился – помог рефери, который остановил поединок.

Думаете, Ершов победил техническим нокаутом? Нет. Бой продолжился, а Ершов испугался, что едва все не закончил быстрым нокаутом. На второй раунд он вышел с нужным геймпланом: размахивал джебом перед лицом Емельяненко, хотя даже не касался. И сразу же провел тейкдаун, повалив соперника. После перевода Ершов отдал Емельяненко руку – тот провел кимуру.

Емельяненко пообещал жене не пить и после победы поедет на сборы. Следующий бой пройдет в августе – возможно, снова с Ершовым

Перед турниром промоутер Владимир Хрюнов обещал: «В поединке что-то будет. Есть такое ощущение». И это случилось – невероятное восстание Емельяненко, который проиграл уже в первом раунде, но вернулся, чтобы победить. Эксклюзивное зрелище от «Бойцовского клуба РЕН ТВ» – с уникальными правилами и камбэками.

После победы Емельяненко слабым голосом передал привет хейтерам – сказал, что больше не будет хулиганить (обещал супруге!) и поедет на сборы. Хрюнов прямо в клетке назначил бой на август – против Оли Томпсона, который на турнире вырубил Алексея Олейника. Но Емельяненко понравилось драться против Ершова – он вызвал его на боксерский поединок.

Фото: скриншоты из трансляции «Рен ТВ»