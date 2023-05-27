Новый бой Емельяненко – смешной спектакль против блогера: отлетел в нокаут в первом раунде, а потом забрал руку на прием
Ага, победил. И хочет снова подраться в августе.
На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Александр Емельяненко вышел на бой против блогера Евгения Ершова в ужасной форме.
Уже на пресс-конференции Емельяненко выглядел уставшим. Ершов жалел соперника и был готов отдать бой.
Емельяненко плохо выглядел в бою и упал в нокаут уже в первом раунде. Но судья продолжил поединок, а Ершов – помог победить глупым решением
Александр Емельяненко тяжело вошел в клетку. Молодой блогер выглядел заряженным и оправдывал статус фаворита. С первых секунд он неплохо двигался, работал джебом и уходил от контратак. Емельяненко показал худшую версию себя, но пару раз зацепил соперника – когда тот позволил сблизиться.
Весь раунд Ершов перебивал Емельяненко, но не вкладывался в удары. Под конец первых трех минут не рассчитал силу и нанес один акцентированный удар. И Емельяненко поплыл: маленькими шагами попятился к сетке, где присел на невидимый стул. Ершов добивал, но опомнился – помог рефери, который остановил поединок.
Думаете, Ершов победил техническим нокаутом? Нет. Бой продолжился, а Ершов испугался, что едва все не закончил быстрым нокаутом. На второй раунд он вышел с нужным геймпланом: размахивал джебом перед лицом Емельяненко, хотя даже не касался. И сразу же провел тейкдаун, повалив соперника. После перевода Ершов отдал Емельяненко руку – тот провел кимуру.
Емельяненко пообещал жене не пить и после победы поедет на сборы. Следующий бой пройдет в августе – возможно, снова с Ершовым
Перед турниром промоутер Владимир Хрюнов обещал: «В поединке что-то будет. Есть такое ощущение». И это случилось – невероятное восстание Емельяненко, который проиграл уже в первом раунде, но вернулся, чтобы победить. Эксклюзивное зрелище от «Бойцовского клуба РЕН ТВ» – с уникальными правилами и камбэками.
После победы Емельяненко слабым голосом передал привет хейтерам – сказал, что больше не будет хулиганить (обещал супруге!) и поедет на сборы. Хрюнов прямо в клетке назначил бой на август – против Оли Томпсона, который на турнире вырубил Алексея Олейника. Но Емельяненко понравилось драться против Ершова – он вызвал его на боксерский поединок.
Карьеру Александра Емельяненко губит алкоголь – теперь он не фаворит даже против блогера
С кем подрался Емельяненко: блогер Ершов, который женился на Карине Кросс и заработал первый миллион на ставках
Фото: скриншоты из трансляции «Рен ТВ»
Наблюдая за ним кажется, будто его ударил инсульт или что-то похожее, причем конкретно.
Он стал медленнее в два раза, причем даже в простых вещах — речь, перемещение, мимика, реакции.
Либо ему сильно деньги нужны, либо он уже слабо соображает, не отдает отчёт насколько его состояние плачевное и что его просто используют.
Я не врач, но с ним же явно что-то не так. Причем это не травма ног, рук, а именно сбой в работе мозга. Ужасно, что полу-инвалида добивают на глазах у миллионной аудитории. Врачи допускающие его к боям закрывают на всё глаза, менеджер и промоушены делают вид, что он в норме.