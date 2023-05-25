«Сопьется и будет никому не нужен».

Александр Емельяненко был перспективным бойцом, дрался в Pride и выходил против Мирко Филиповича и Фабрисио Вердума, но карьеру сломал алкоголь.

Итог трансформации – ужасная форма перед боем с блогером Евгением Ершовым.

Алкоголь мешал Емельяненко еще в Pride – нарушал режим перед боями и терял контракт с M-1, хотя клялся бросить бить

Последние годы Емельяненко часто появлялся пьяным на публике. Это продолжается давно: он выпивал еще в Японии, когда покорял Pride c Федором, и нарушал режим даже перед боем с Крокопом.

«Тогда Мирко проиграл Рэнделману, и Саша ухватился за возможность, хотя мы были категорически против из-за его отношения к тренировкам. Мы всячески отговаривали, но Саша нарушал спортивный режим и вместо того, чтобы сбросить вес и использовать быстрые руки, набрал лишние килограммы.

Во время подготовки я неоднократно искал его по барам и находил за распитием спиртных напитков. У него появился пивной живот – результат все видели», – вспоминал Федор.

С 2008 года Александр Емельяненко выступает только в СНГ – без опеки брата он часто нарушал режим. Менеджер Вадим Финкельштейн рассказывал, что после поражения Монсону в 2012-м Емельяненко клялся ему и брату, что бросит пить. Но не сдержал обещание и потерял контракт с М-1 – после чего закончил карьеру (вернулся уже через год).

«На следующий день он приехал ко мне домой трезвый и поклялся, что с алкоголем покончено. Федор – свидетель, он был со мной в этот момент, хотя я думал, что Саша опять уйдет в запой после поражения. Он, сидя между мной и Федором, дал слово, но прошло несколько дней, и случилась история, когда Александр устроил пьяный дебош во время перелета из Москвы в Барнаул.

Мне люди звонят и спрашивают, что с ним делать, а я им прямо так и говорю: «Закройте его в КПЗ, он успокоится». После этого случая я сказал, что с Александром больше работать не буду. Мне такой боец не нужен», – вспоминал Финкельштейн.

По словам очевидцев, Емельяненко приставал к стюардессам и хамил пассажирам, а потом подрался с сотрудником аэропорта, сломав ему нос. В полицию из-за случившегося никто не обращался.

Многие жалеют Емельяненко: называют дядей Сашей и вспоминают культовую фразу «Здрасьте-здрасьте, люди добрые». Но регулярными нарушениями закона он вызывает негатив. Краткий список:

• В октябре-2013 подрался с 63-летним мужчиной в московском кафе. Дело закрыли примирением сторон;

• В декабре-2013 должен был выступить на турнире по боевому самбо в Тюмени. Бой отменили: директор местной федерации MMA Елена Мухамедшина рассказала, что он приходил на тренировки пьяным, не готовился и отказался сдавать анализы;

• В 2014-м попал в ДТП под Тамбовом: врезался в железобетонный столб – серьезно пострадал пассажир на переднем сиденье;

• В 2015-м получил 4,5 года колонии за изнасилование 26-летней домработницы. Через год вышел на свободу по УДО.

В январе-2023 пьяного Емельяненко не пустили в московский ТЦ, а в апреле из-за него задержали рейс из Екатеринбурга. Блогер Анна Данилова рассказала, что боец помочился прямо в помещении: «Ему говорит охранник: «Вы там написали, так нельзя. Сейчас вы заплатите штраф». А он отвечает «Иди ты на ###, я тебя сейчас [побью]» – и заходит в автобус».

Сотрудники полиции проверили у Емельяненко документы, сфотографировались и отпустили. «Я в шоке: боксер нахулиганил, а полиция с ним фоткается. Если бы это был обычный человек, думаю, его бы задержали. А когда популярный, можно все», – возмутилась Данилова. По ее словам, в самолете от Емельяненко пахло перегаром – он просил алкоголь, но больше не хулиганил.

Емельяненко надломило поражение от Дацика: набрал хорошую форму, но улетел в нокаут. Соперник хотел спасти его от загулов, но безуспешно

Летом-2022 Емельяненко показал лучшую форму за последнее время: четыре месяца восстанавливался в рехабе в Екатеринбурге и выглядел атлетично. Но это не помогло в сентябрьском бою с Дациком – Емельяненко упал в нокаут за 13 секунд: был медленным и с трудом стоял на ногах.

В декабре Емельяненко проиграл блогеру Святославу Коваленко, который был легче на 26 кг. Внешне он выглядел намного хуже – заплыл жиром и не успевал за соперником. В марте-2023 Дацик подтвердил опасения:

«Санька ушел в загул… Сане нужен постоянный соперник. Когда он начинает отдыхать, начинаются проблемы. Когда забухал, я ему позвонил: «Саня, хватит фигней страдать, подъезжай в спортзал на тренировку». Саня сказал, что не готов. Когда это было? Ну когда он начал куролесить. Месяца полтора‑два назад. Сейчас он восстанавливается».

Емельяненко 41 год – он не вернет форму: пропала реакция, скорость рук, а держать удар все тяжелее. Но главное – спорт перестал быть сдерживающим фактором нарушений режима.

«Александр много раз говорил, что после боев наступает момент, когда все хорошо, есть деньги и работа выполнена. В этот момент и появляется та самая петля, которая утягивала Александра в бездну. Это и творилось с ним после боя с Монсоном. Было крайне трудно выводить его из этого состояния», – говорил менеджер бойца Никита Бурчак.

«Хочешь, отдам тебе свой гонорар, если туго с деньгами?» Емельяненко снова подерется с блогером, но даже не фаворит из-за ужасной формы

Ершов – самый неопытный соперник Емельяненко за карьеру. Он занимается единоборствами несколько лет и не блистает даже в поп-ММА (в отличие от Коваленко). Но подходит к бою фаворитом букмекеров. Сначала им был Емельяненко, но после мероприятий перед турниром котировки изменились.

Бойцы участвовали в забавных конкурсах: ели бутерброды с паштетом (в одном из них был острый перец), пили морс из рюмок с топора и боролись на руках. На пресс-конференции Емельяненко засыпал, а с журналистами почти не общался. Но главный момент – открытая тренировка, где он выглядел ужасно. Его работу на руках фанаты сравнили со старым автомобилем, который безуспешно пытаются завести:

«Если судить по тому, что было на пресс-конференции, с таким человеком я не хочу драться, потому что боюсь за его здоровье и психику людей, – признался Ершов. – Это не спортсмен, а фрик, но выходит в спортивной лиге. Он великий в прошлом спортсмен, у него великие братья и фамилия.

На пресс-конференции хотел сказать ему: «Саша, может, хватит? Хочешь, отдам тебе свой гонорар, если туго с деньгами?» Но человек не сдается. Закинул мне не очень приятные слова, что у меня нет нокаутирующего удара и что я, как терпила, бегаю по рингу. Мне неприятно».

Врачи допустили Емельяненко до боя, с чем многие не согласились. Боец АСА Артем Резников сказал: «Остановитесь, пока остановка не стала последней». Ершов – молодой спортсмен, но у него есть сила, которой он может навредить здоровью Емельяненко. У того произошел критический износ тела: даже набрав форму к Дацику, он плохо держался на ногах.

Камил Гаджиев считает, что Емельяненко ждет печальное будущее: «Сане 41 год. Сколько он сможет драться, пока не растеряет все здоровье? Может, года два-три. Чем он будет дальше заниматься? Другой человек может открыть школу, заняться бизнесом, а что будет делать он? Он будет драться до состояния, когда о него будут вытирать ноги 50-килограммовые люди? Это никуда не годится.

Я вижу его перспективы безрадужными. Думаю, он сопьется. Сопьется и будет никому не нужен. Конечно, никто бы не хотел такого исхода для Саши. Даже те, кто его не любит. Но, к сожалению, это самое вероятное, что с ним произойдет».

Емельяненко продолжает зарабатывать здоровьем – чтобы кормить себя и окружение. Организатор боя промоутер Владимир Хрюнов уверен, что Александр всех удивит:

«Форму Александра Емельяненко я могу охарактеризовать как спящий медведь. Он феномен. В России много ребят, с которыми постоянно происходят приключения. Поэтому он друг всем ребятам с соседнего двора. Я не сомневаюсь, что его хорошо посмотрят. И в предстоящем поединке что-то будет. Есть такое ощущение».

Фото: instagram.com/alexemelyanenko; globallookpress.com/news.ru via globallookpress.com; РИА Новости/Григорий Сысоев, Владимир Астапкович, Денис Абрамов